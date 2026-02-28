Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Công an vào cuộc vụ đô vật tử vong tại hội làng ở Hà Nội

  • Thứ bảy, 28/2/2026 13:22 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Sau khi một đô vật tử vong tại lễ hội thôn Thái Lai (xã Kim Anh, Hà Nội), chính quyền địa phương đã chỉ đạo công an vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc.

Đô vật tử vong sau chấn thương nghiêm trọng tại hội làng.

Trưa 28/2, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Đỗ Xuân Huân, Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh (Hà Nội), cho biết đã chỉ đạo công an xã lập hồ sơ, xác minh và giải quyết vụ việc đô vật tử vong sau khi thi đấu tại lễ hội thôn Thái Lai.

"Chúng tôi cũng tăng cường tuyên truyền, quản lý hoạt động lễ hội đầu xuân trên địa bàn nhằm bảo đảm an toàn, đúng quy định", ông nói thêm.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, khoảng 15h ngày 26/2, tại sân vật chùa Thái Lai diễn ra nội dung đấu vật trong khuôn khổ lễ hội đầu Xuân. Trong quá trình thi đấu, anh N.V.T. (SN 1982) không may gặp chấn thương vùng cổ.

Ngay sau sự cố, ban tổ chức lễ hội cùng người dân đã đưa anh T. đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên, do tình trạng sức khỏe diễn biến xấu, gia đình xin đưa anh về nhà. Đến khoảng 5h30 ngày 27/2, anh T. tử vong tại nhà riêng.

Chính quyền xã Kim Anh cho biết, ngay khi nhận được thông tin, địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và phối hợp hỗ trợ lo hậu sự.

Đại diện UBND xã Kim Anh thông tin thêm, lễ hội đình, chùa thôn Thái Lai là lễ hội truyền thống được tổ chức thường niên vào mùng 9 và mùng 10 tháng Giêng Âm lịch (năm nay rơi vào ngày 25 và 26/2). Phần hội gồm các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và đấu vật truyền thống.

Trước khi diễn ra lễ hội, thôn Thái Lai đã tổ chức họp dân, thành lập ban tổ chức, xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo quy định.

Minh Vũ

đô vật tử vong công an Hà Nội tử vong đô vật

