Đô vật bị gãy cổ tử vong ở hội làng đầu năm

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h chiều 26/2 tại hội vật cổ truyền làng Thái Lai (xã Kim Anh, Hà Nội) khiến người đàn ông 44 tuổi tử vong sau cú vật gập cổ xuống sàn đấu.

Ngày 27/2, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Đỗ Xuân Huân, Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh (Hà Nội), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong khi tham gia hội vật cổ truyền của làng.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn T. (44 tuổi). Trong lúc giao đấu, anh T. bị đối phương vật ngã, gập cổ xuống sàn. Sau cú vật, anh bất tỉnh và được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, do tiên lượng xấu, gia đình đã đưa anh T. về nhà vào sáng nay. Nạn nhân sau đó không qua khỏi.

Anh T. (quần xanh nằm dưới đất) tử vong vì gãy cổ tại hội vật cổ truyền làng. Ảnh cắt từ clip.

Gia đình đang làm thủ tục hỏa táng cho anh T. Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đang phối hợp làm rõ diễn biến cụ thể của sự việc.

Theo lãnh đạo xã Kim Anh, đây là hội làng truyền thống được tổ chức hàng năm. Sau vụ việc, Đảng ủy, UBND xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Người thân của nam đô vật tham gia giao đấu cũng đã tới chia buồn cùng gia đình.