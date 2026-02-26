'Quỷ lùn' Đào Hồng Sơn thua đô vật hot girl ở hội làng

Tiếp tục có màn so tài trên sới vật hội làng 2026, đô vật Anh Thơ và Đào Hồng Sơn thu hút sự chú ý với các hiệp đấu gay cấn trước khi phân thắng bại.

'Quỷ lùn' Đào Hồng Sơn bị đô vật hot girl hạ gục Chiều 24/2, đô vật Anh Thơ đánh bại Đào Hồng Sơn trên sới vật hội làng ở tỉnh Bắc Ninh, sau 2 hiệp đấu kịch tính.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Đào Hồng Sơn cho biết anh và đô vật Anh Thơ chạm trán ở sới vật thôn Đoài, tỉnh Bắc Ninh ngày 24/2.

Trong video được ghi lại, ngay khi bắt đầu trận đấu, "quỷ lùn" nhanh chóng tìm cách chế ngự phần chân đối thủ, tìm cơ hội ra đòn song không thành công. Sự chênh lệch về chiều cao, cân nặng khiến anh gặp khó khăn. Ngược lại, Anh Thơ cũng phải chật vật trước đô vật nhỏ con nhưng nhanh nhẹn, bền bỉ và nhiều kỹ thuật.

Cuối cùng, sau hai hiệp đấu với nhiều pha mãn nhãn, Anh Thơ giành chiến thắng sau một pha quăng ngược đối thủ đầy uy lực trong tiếng vỗ tay tán thưởng của khán giả. So với màn giao lưu ở hội làng này năm 2025, nơi Anh Thơ để thua Đào Hồng Sơn, năm nay nữ đô vật đã thành công lật ngược kết quả.

"Đây là một trận đấu khá khó khăn. So với năm ngoái, Anh Thơ nặng cân hơn, có kỹ năng, nhiều đòn tốt hơn khiến tôi chật vật", anh nói.

Đào Hồng Sơn và Anh Thơ tái ngộ ở hội làng Bắc Ninh hôm 24/2. Ảnh: Đô vật Đào Hồng Sơn/Facebook.

Những ngày qua, Đào Hồng Sơn, Anh Thơ, "Thần Sấm" Zakhar, Hiếu Khổng Lồ và nhiều đô vật tiếp tục xuất hiện tại lễ hội xuân truyền thống ở các tỉnh làng quê đồng bằng Bắc Bộ và có loạt màn so tài trên sới vật.

Theo Đào Hồng Sơn, các lễ hội đầu năm như thế này là dịp để nhiều đô vật giao lưu, "kiểm tra" thể chất nhau cũng như lan tỏa văn hóa và tinh thần thượng võ của hội làng Việt.

Cũng từ mùa hội năm 2025, các sới vật làng còn nhận sự quan tâm rộng rãi trên mạng xã hội khi đem đến nhiều trận đấu mãn nhãn cả về kỹ thuật và tính giải trí. Nhiều đô vật như Anh Thơ, Zakhar cũng trở nên nổi tiếng, thu hút sự chú ý.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Anh Thơ cho biết một năm sau khi trở nên viral, cuộc sống của cô thay đổi khá nhiều. Cô được biết đến nhiều hơn, có thêm cơ hội giao lưu, hợp tác và nhận được rất nhiều tin nhắn động viên.

Từ đầu năm 2025, đô vật cao 1,72 m còn quyết định chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh, song song với công việc cá nhân. Tuy nhiên, cô khẳng định chưa từng có ý định rời xa thể thao và sẽ tham gia các sự kiện nếu có cơ hội và sắp xếp được thời gian.

"Đô vật và bóng chuyền đều là những hoạt động tôi đam mê và yêu thích, gắn bó từ lâu nên chắc chắn tôi không từ bỏ”, Anh Thơ trải lòng.