3 cha con gây sốt với 'điệu nhảy hội ngộ' sau 5 ngày bố trực Tết

Sau nhiều ngày trực Tết xa nhà, anh Thắng trở về trong vòng tay 2 con nhỏ. Khoảnh khắc 3 bố con hội ngộ khiến cộng đồng mạng "tan chảy".

Sau kỳ trực Tết kéo dài, clip ghi lại khoảnh khắc đoàn tụ của anh Lý Đình Thắng (38 tuổi, Tân Lạc, Phú Thọ) và 2 con nhỏ bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Thắng cho biết anh có 18 năm công tác và hầu như năm nào cũng nhận nhiệm vụ trực Tết. “Cũng tùy từng năm, có năm nhiều việc thì cũng khá vất vả”, anh nói.

Dịp Tết vừa qua, anh Thắng trực 5 ngày liên tiếp, bắt đầu từ mùng 2. Với anh, việc xa nhà dịp đầu năm không còn xa lạ, nhưng nỗi nhớ con thì chưa bao giờ vơi.

“Bình thường trực cuối tuần xa bọn nhỏ 2-3 ngày cũng nhớ lắm rồi, nữa là trực Tết”, anh chia sẻ.

Gia đình hạnh phúc của anh Thắng.

Nhà cách cơ quan khoảng 20 km, mỗi lần trực anh Thắng đều ngủ lại đơn vị. Những cuộc gọi video về cho vợ và hai con là cách duy nhất để anh vơi đi nỗi nhớ. Vợ anh đã đồng hành suốt 17 năm, luôn thấu hiểu và cảm thông cho tính chất công việc của chồng, dù đôi khi vẫn không tránh khỏi chạnh lòng khi thiếu anh trong những dịp lễ Tết.

Khoảnh khắc gây sốt mạng là khi anh Thắng vừa về đến nhà, hai con chạy ra ôm chầm lấy bố rồi cả ba cùng thực hiện một điệu nhảy quen thuộc. Đó là điệu nhảy mà 3 bố con thường hay thực hiện cùng nhau, không đặt tên cụ thể.

Đoạn video được anh Thắng trích xuất từ camera gia đình rồi đăng tải lên mạng xã hội làm kỷ niệm, không ngờ lại nhận được nhiều lượt tương tác tích cực.

“Tôi rất vui vì đọc bình luận thấy mọi người đều có tâm trạng vui vẻ, tích cực khi xem clip của 3 cha con”, anh nói.

Với anh Thắng, phần thưởng lớn nhất sau những ngày trực Tết không phải điều gì lớn lao, mà đơn giản là được trở về nhà, nhìn thấy nụ cười của các con và cùng nhau nhảy một điệu quen thuộc trong niềm vui đoàn tụ.