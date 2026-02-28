Vụ tử vong trên sới vật hội làng: Xác định trách nhiệm thế nào?

Cái chết của một đô vật tại hội làng Thái Lai dấy lên tranh luận về trách nhiệm pháp lý và yêu cầu siết chặt an toàn ở các hoạt động thể thao truyền thống.

Vụ việc đáng tiếc xảy ra tại hội làng xã Kim Anh (Hà Nội) khiến 1 người tử vong.

Sự việc anh Nguyễn Văn T. (44 tuổi) tử vong khi tham gia hội vật cổ truyền làng Thái Lai (xã Kim Anh, Hà Nội) hôm 26/2 gây bàng hoàng dư luận và đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm pháp lý cũng như mức độ an toàn tại các hoạt động thể thao truyền thống.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định đây là sự cố hy hữu trong một hoạt động văn hóa vốn lâu nay được xem là an toàn. Theo ông, các hình ảnh lan truyền cho thấy hai đô vật thi đấu theo phong tục truyền thống, không có dấu hiệu bất thường hay hành vi cố ý nguy hiểm, chưa thấy căn cứ cho thấy đô vật đối kháng vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, do hậu quả nghiêm trọng, cơ quan chức năng sẽ phải xác minh toàn diện: điều kiện tổ chức, nền sân đấu, quy trình đảm bảo an toàn, tình trạng sức khỏe của các bên và diễn biến cụ thể dẫn đến tai nạn.

Về nguyên tắc, chỉ khi có hành vi vi phạm pháp luật, có lỗi và gây hậu quả nghiêm trọng thì mới đặt ra trách nhiệm hình sự. Trường hợp sự kiện bất ngờ, bất khả kháng hoặc thuộc diện loại trừ trách nhiệm hình sự, việc truy cứu là không phù hợp. Do đó, mấu chốt của vụ việc nằm ở việc làm rõ yếu tố lỗi và mức độ tuân thủ các quy định an toàn trong tổ chức hội vật.

Trách nhiệm pháp lý

Trước câu hỏi liệu đô vật có thể bị xử lý hình sự nếu vô tình làm gãy cổ đối phương, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng rất khó quy kết hành vi cố ý trong bối cảnh này.

Theo nội dung clip, đô vật bị ôm vào bụng rồi vật ngửa ra sau, trong quá trình lăn xả có va chạm xuống đất dẫn đến bất tỉnh. Động tác không phải là siết cổ, khóa cổ như trong một số môn võ cổ truyền hoặc MMA. Mức độ va chạm cũng không thể hiện sự tấn công quá mạnh hay bất thường.

“Chưa có cơ sở xác định lỗi cố ý tước đoạt tính mạng người khác. Hoạt động diễn ra trên sàn đấu, có trọng tài và đông người chứng kiến, không có dấu hiệu mâu thuẫn cá nhân hay ý định sát hại”, ông Cường nói.

Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội). Ảnh: V.C.

Trong thể thao đối kháng, nguy cơ chấn thương luôn tồn tại. Vận động viên hiểu rõ rủi ro này và nỗ lực hạn chế thương tích cho mình và đối phương. Chỉ khi cố tình vi phạm luật chơi, cố ý xâm phạm sức khỏe, tính mạng người khác, vận động viên mới phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Ngược lại, nếu tuân thủ luật thi đấu, không có lỗi, trọng tài không xác định vi phạm, thì hậu quả đáng tiếc xảy ra có thể được xem là sự cố ngoài ý muốn.

Theo luật sư Cường, câu chuyện vận động viên tử vong khi thi đấu không phải hiếm trên thế giới, song với môn đấu vật truyền thống ở Việt Nam, đây có thể là trường hợp đầu tiên.

Đấu vật không bị coi là môn thể thao nguy hiểm và không bị cấm. Tại nhiều hội làng, lễ hội đầu xuân, hoạt động này mang ý nghĩa vui chơi, giải trí, thể hiện tinh thần thượng võ và gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc. Những vụ thương tích nghiêm trọng hay thiệt mạng rất hiếm gặp.

Chính vì vậy, vụ việc lần này được nhìn nhận như một sự cố đặc biệt đáng tiếc. “Việc xác định có lỗi hay không thuộc thẩm quyền cơ quan chức năng. Đây là căn cứ quan trọng để xem xét trách nhiệm pháp lý”, ông nói.

Chuẩn mực an toàn

Dù trách nhiệm hình sự có thể không được đặt ra nếu không có lỗi, luật sư cho rằng về mặt tình cảm và nhân văn, đơn vị tổ chức và những người liên quan nên có sự chia sẻ, hỗ trợ gia đình nạn nhân nhằm giảm bớt mất mát về vật chất và tinh thần.

Hiện nay, pháp luật Việt Nam không bắt buộc các đô vật, vận động viên tham gia giải thể thao quần chúng, lễ hội dân gian phải ký cam kết loại trừ trách nhiệm pháp lý. Người tham gia chỉ cần đăng ký, được ban tổ chức chấp thuận và tuân thủ quy tắc thi đấu.

Tuy nhiên, nếu không tuân thủ luật chơi, chuẩn mực an toàn hoặc có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại thì vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng.

Từ sự việc này, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng cần tăng cường tuyên truyền và siết chặt các biện pháp đảm bảo an toàn trong các lễ hội, đặc biệt với hoạt động có tính đối kháng. Đơn vị tổ chức và chính quyền địa phương cần kiểm soát chặt chẽ khâu chuẩn bị, điều kiện sân bãi, công tác y tế, nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro.