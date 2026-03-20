Cảnh tiệc tùng, thác loạn gây sốc của sinh viên Mỹ

  • Thứ sáu, 20/3/2026 16:57 (GMT+7)
Kỳ nghỉ mùa xuân tại bang Florida (Mỹ) tiếp tục ghi nhận tình cảnh hỗn loạn khi cảnh sát tăng cường trấn áp nhóm người chưa đủ tuổi tham gia tiệc tùng, thác loạn trên đường phố.

Tối 19/3, tại thành phố Fort Lauderdale (Florida, Mỹ), một thanh niên bị cảnh sát quật ngã xuống đất và còng tay ngay trên phố, The New York Post đưa tin. Hình ảnh cho thấy người này nằm úp mặt, sau đó bị cảnh sát dẫn giải khỏi hiện trường. Danh tính và lý do bắt giữ chưa được công bố.
Cuộc đàn áp diễn ra sau khi cảnh sát địa phương nhận được nhiều báo cáo về các bữa tiệc rượu thác loạn thâu đêm suốt sáng của nhóm trẻ chưa đủ tuổi trên đường phố.

Cùng thời điểm, nhiều hình ảnh khác tại các điểm nóng nghỉ xuân ở Nam Florida phản ánh tình trạng mất kiểm soát. Một số người tham gia tiệc tùng xuất hiện trong trạng thái kiệt sức, ngồi gục tại bãi đỗ xe. Một phụ nữ trẻ mặc bikini được đưa lên cáng cứu thương với biểu hiện lờ đờ, có vết thương trên cơ thể và được nhân viên y tế chăm sóc.
Các vụ xô xát nhỏ lẻ cũng xảy ra rải rác, buộc lực lượng chức năng phải can thiệp và khống chế.

Trước diễn biến phức tạp, nhiều địa phương tại Florida đã triển khai biện pháp siết chặt quản lý. Tại Daytona Beach, chính quyền áp dụng lệnh giới nghiêm kéo dài một tuần đối với người dưới 18 tuổi. Theo quy định khẩn cấp, nhóm này không được phép vào các khu vực sự kiện nếu không có cha mẹ hoặc người giám hộ đi cùng.
Quyết định trên được đưa ra sau khi thành phố Daytona Beach ghi nhận hơn 80 vụ bắt giữ và 4 vụ nổ súng chỉ trong một cuối tuần. Khu vực áp dụng lệnh giới nghiêm kéo dài khoảng 4 km dọc bờ biển.
Hai người phụ nữ tận hưởng kỳ nghỉ xuân ở Fort Lauderdale, Florida. Kỳ nghỉ mùa xuân (Spring Break) ở Mỹ thường diễn ra trong 1-2 tuần vào tháng 3 hoặc tháng 4, trùng với dịp lễ Phục Sinh, là thời gian học sinh, sinh viên đi chơi và du lịch.
Tại quận Broward (Fort Lauderdale), lực lượng cảnh sát cũng được tăng cường nhằm kiểm soát đám đông trong cao điểm nghỉ xuân. Trước đó, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một người tham gia nghỉ xuân bị đánh bất tỉnh trong một vụ ẩu đả xảy ra ngay bên ngoài quán bar, gần khu vực có xe cảnh sát.
Trong khi đó, cảnh sát Miami Beach cho biết đã ghi nhận 168 vụ bắt giữ tính đến thời điểm hiện tại, giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy các biện pháp kiểm soát bước đầu phát huy hiệu quả.
Nhóm bạn trẻ nhảy múa tại Fort Lauderdale, Florida.

Cuốn sách viết cho mẹ

Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.

Hà Vi

Ảnh: Romain Maurice/NYPost

tiệc tùng mỹ florida thác loạn cảnh sát quật ngã du lịch mỹ

