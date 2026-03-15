Clip 20 người cướp tiệm vàng trong 70 giây gây sốc ở California

Một băng nhóm tội phạm đã cướp số trang sức trị giá 1,28 triệu bảng Anh (hơn 44 tỷ đồng) chỉ trong vòng 70 giây tại một cửa hàng ở miền Bắc bang California (Mỹ).

Vụ cướp ở bang California gây chú ý sau khi giới chức công bố clip ghi lại vụ việc.

Theo giới chức, đây là một vụ tấn công kiểu “đánh úp tập thể”. Một đoàn xe bất ngờ lao vào bãi đỗ trước cửa tiệm Kumar Jewelers ở thành phố Fremont, sau đó gần 20 nghi phạm đeo mặt nạ, trùm mũ ập vào cửa hàng trong một cuộc đột kích được phối hợp chặt chẽ.

Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố đoạn video từ camera an ninh cho thấy các nghi phạm mang theo cuốc chim và búa khi thực hiện vụ cướp. Chúng đã lấy đi vàng, kim cương và nhiều loại trang sức khác, với hơn 3/4 số hàng hóa trong cửa hàng bị lấy sạch.

Hai tay súng đã khống chế một nhân viên bảo vệ làm con tin cho đến khi toàn bộ nhóm rời khỏi cửa hàng. Sau đó, các nghi phạm nhanh chóng chạy ra các xe chờ sẵn và tẩu thoát theo nhiều hướng khác nhau, buộc cảnh sát khi tới hiện trường phải chọn truy đuổi một chiếc xe duy nhất, trong khi những chiếc còn lại chạy thoát.

Vụ cướp xảy ra vào tháng 6 năm ngoái, nhưng đoạn video giám sát chỉ mới được công bố gần đây.

Theo các tài liệu tòa án mà tờ East Bay Times thu thập được, các công tố viên liên bang cho biết: “Buộc phải quyết định truy đuổi chiếc xe nào, các sĩ quan đã bám theo một chiếc Acura màu đen. Chiếc xe này dẫn cảnh sát vào cuộc rượt đuổi qua nhiều khu dân cư tại Fremont. Trong lúc bỏ chạy, chiếc Acura màu đen đã vượt xe khác ở làn đường ngược chiều, vượt đèn dừng tại nhiều giao lộ và đạt tốc độ khoảng 130 km/h trong khi liên tục lạng lách giữa các làn đường”.

Sau khi chiếc xe gây tai nạn và các nghi phạm bỏ chạy, cảnh sát đã bắt giữ 4 người đàn ông trong độ tuổi từ 19 đến 20. Hiện chưa có thêm nghi phạm nào khác bị bắt giữ liên quan đến vụ cướp.

Các công tố viên cho rằng vụ cướp tại Fremont có thể liên quan đến một vụ việc khác xảy ra ba tháng sau đó tại thành phố San Ramon, California, nơi một cửa hàng trang sức khác cũng bị cướp số hàng trị giá khoảng 1,28 triệu bảng Anh.