Xuân Son: 'Hạnh phúc và tự hào khi lần đầu tiên đi bầu cử'

Lần đầu đi bầu cử sau khi nhập tịch Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Xuân Son cho biết anh cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Sáng 15/3, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã tham gia bỏ phiếu bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ của một công dân Việt Nam. Đây là lần đầu tiên chân sút gốc Brazil đi bầu cử sau khi chính thức trở thành công dân Việt Nam. Hình ảnh này được CLB Thép Xanh Nam Định chia sẻ trên trang Facebook chính thức.

Chia sẻ về khoảnh khắc đặc biệt này, Xuân Son bày tỏ sự xúc động: “Son cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi lần đầu tiên đi bầu cử với tư cách là công dân Việt Nam. Đây là điều vô cùng đặc biệt và ý nghĩa đối với Son và gia đình của mình”.

Hình ảnh tiền đạo sinh năm 1997 tham gia bỏ phiếu nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng đây là minh chứng cho sự gắn bó của cầu thủ này với đất nước và con người Việt Nam sau nhiều năm sinh sống, thi đấu tại V.League.

Nguyễn Xuân Son, tên khai sinh là Rafaelson Bezerra Fernandes, sinh ngày 30/3/1997 tại Pirapemas (Brazil). Anh thi đấu ở vị trí tiền đạo và hiện khoác áo CLB Thép Xanh Nam Định tại V.League 1.

Trước khi đến Việt Nam, cầu thủ này từng trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Vitória (Brazil), sau đó thi đấu tại Nhật Bản và Đan Mạch trước khi gia nhập CLB của Việt Nam vào năm 2020.

Sau nhiều mùa giải chơi bóng tại Việt Nam, Xuân Son dần khẳng định đẳng cấp của một trong những tiền đạo ngoại xuất sắc nhất V.League. Anh từng giành danh hiệu Vua phá lưới V.League 2023 và lập nhiều kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải.

Tháng 9/2024, sau hơn 5 năm sinh sống và thi đấu tại Việt Nam, Rafaelson chính thức được trao quốc tịch Việt Nam và lấy tên Việt là Nguyễn Xuân Son.

Không lâu sau đó, anh được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2024, ghi dấu ấn ngay trận ra mắt với các bàn thắng và đóng góp quan trọng vào thành tích của đội tuyển.

Ngoài Xuân Son, một số cầu thủ nhập tịch khác như Đỗ Phi Long, Đỗ Hoàng Hên cũng thực hiện một trong những quyền và nghĩa vụ quan trọng nhất của công dân Việt Nam trong ngày 15/3. Đỗ Hoàng Hên có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 22, tổ dân phố số 16, phường Từ Liêm (Hà Nội) từ 7h, trong khi CLB SHB Đà Nẵng cũng đăng loạt ảnh Đỗ Phi Long xuất hiện từ sớm ở điểm bầu cử.