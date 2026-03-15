Cô giáo Gen Z tất bật trong ngày bầu cử tại TP.HCM

Sáng 15/3, đông đảo cử tri cả nước đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Phía sau đó là sự chuẩn bị thầm lặng của nhiều lực lượng hỗ trợ, đặc biệt là đoàn viên thanh niên tại địa phương. Cô giáo Bùi Kim Tâm, giáo viên Trường Mầm non Tuổi thơ 7 (điểm bỏ phiếu số 2, phường Xuân Hòa), cho biết đây là lần đầu hỗ trợ điểm bầu cử. "Tôi hồi hộp nhưng cũng rất tự hào. Tôi cùng các đồng nghiệp, lực lượng hỗ trợ bầu cử đã chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đón tiếp bà con", cô chia sẻ.
Tại khu vực sân chính của điểm bầu cử số 2, mọi thứ được sắp xếp theo quy tắc nhằm đảm bảo tính minh bạch và thuận tiện. Nổi bật tại điểm bỏ phiếu là hình ảnh các nữ tình nguyện viên trong tà áo dài xanh. Nhóm bạn trẻ nhiệt tình hướng dẫn cử tri tra cứu danh sách, chỉ dẫn lối di chuyển và hỗ trợ những người lớn tuổi, góp phần giúp khu vực bỏ phiếu diễn ra trật tự, thuận lợi.
Trong số những tình nguyện viên tiêu biểu tại phường Xuân Hòa, Đào Ngọc Yến Nhi (sinh năm 2000), hiện là giáo viên trường Mầm non Hoa Mai, gây ấn tượng bởi sự tận tụy và nụ cười rạng rỡ. Dù công việc giảng dạy bận rộn, Nhi vẫn quyết định đăng ký tham gia hỗ trợ vòng ngoài cho kỳ bầu cử lần này. "Đây là sự kiện 5 năm mới có một lần, nên khi thấy thông báo tuyển tình nguyện viên, mình đăng ký ngay mà không ngần ngại", Yến Nhi chia sẻ. Bắt đầu ngày làm việc từ 6 giờ sáng, công việc của Nhi chủ yếu là hướng dẫn cử tri, hỗ trợ sắp xếp khu vực chờ và xử lý các tình huống phát sinh.
Cách đó không xa, bàn hướng dẫn cử tri cũng tất bật từ sớm. Ngô Huỳnh Ngà (sinh năm 2000, quê ở Bình Thuận, ngoài cùng bên phải), giáo viên Trường Mầm non Tuổi thơ 7, cũng dốc sức cho công tác chuẩn bị. Khác với sự năng nổ ở vòng ngoài, Ngà tham gia sâu hơn vào các khâu kỹ thuật. Ngà cho biết, lúc mới bắt đầu, cô cảm thấy khá hồi hộp vì bản thân chưa thực sự hiểu rõ các quy trình của công tác bầu cử. Tuy nhiên, sau khi tham gia các lớp tập huấn và học hỏi từ những người đi trước, cô đã nhanh chóng nắm bắt được tinh thần.
"Ban đầu mình lo lắm, sợ sai sót trong các bước niêm phong hay kiểm kê. Nhưng khi được chia nhỏ từng khâu, từ việc rà soát danh sách đến hướng dẫn cử tri vào đúng luồng, mình bắt đầu thấy tự tin hơn. Sau khi chạy sơ bộ mọi quy trình vào hôm trước, hiện tại mọi thứ đã vận hành rất trơn tru", Huỳnh Ngà cho biết.
Theo đại diện nhóm hướng dẫn cử tri phường Xuân Hòa, việc tham gia hỗ trợ bầu cử không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là cơ hội để học hỏi về quyền và nghĩa vụ công dân một cách trực quan nhất.
Một sinh viên tình nguyện năm 4 Trường Đại học Mở TP.HCM (chính giữa) tham gia hỗ trợ vòng ngoài, hướng dẫn cử tri vào điểm bỏ phiếu tại phường Xuân Hòa.
Theo Nghị quyết số 85 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về số đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố, TP.HCM có 13 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu là 38.
Gần 79 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 72.195 khu vực bỏ phiếu. Ngay từ sớm, các thành viên tổ bầu cử có mặt để rà soát lần cuối các khâu tổ chức, từ kiểm tra thùng phiếu, danh sách cử tri, bàn tiếp nhận đến khu vực phát phiếu và các phòng viết phiếu kín, bảo đảm mọi điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, trật tự và y tế trước khi chính thức mở cửa đón cử tri.
Những tình nguyện viên là sợi dây kết nối, giúp cử tri cảm thấy thoải mái và tin tưởng hơn khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
