Mang thùng phiếu đến tận nhà để cử tri 91 tuổi ở TP.HCM bỏ phiếu

Khoảng 8h10 ngày 15/3, ông Đoàn Văn Hạnh, Phó Bí thư Trưởng khu phố 12, phường Tân Định (TP.HCM), đem thùng phiếu phụ đến tận nhà bà Nguyễn Kim Lan (sinh năm 1935), hỗ trợ trường hợp không thể đến nơi bầu cử. Đây là 1 trong 4 trường hợp công dân trên 90 tuổi ở địa bàn phường.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Hạnh cho biết đây là lần thứ 3 ông thực hiện công tác đem thùng phiếu đến tận nhà cử tri. "Các cụ khi thực hiện bầu cử tại nhà đều rất hạnh phúc, bày tỏ sự cảm ơn đối với chính quyền. Để công dân có thể thực hiện đầy đủ quyền, địa phương đã chuẩn bị công tác bầu cử trong 2 tháng”, ông Hạnh nói.
Tại nhà, bà Kim Lan đã đợi sẵn, trên tay cầm lá phiếu bầu cử để thực hiện quyền, nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Từ năm 80 tuổi, bà đã không còn đủ sức khỏe để trực tiếp đến điểm bỏ phiếu.
Với bà, được tham gia bầu cử là niềm vui và có ý nghĩa rất lớn. Anh Trương Văn Bảo (59 tuổi), con trai bà Lan, chia sẻ: “Người lớn tuổi khi cảm thấy mình vẫn còn có ích, vẫn có thể đóng góp cho xã hội thì họ rất hạnh phúc".
Bà Kim Lan thực hiện đúng quy trình bỏ phiếu như các cử tri khác.
Bà Kim Lan là 1 trong gần 79 triệu cử tri cả nước tham gia bầu cử trong ngày 13/5, bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Thời gian bỏ phiếu diễn ra từ 7h đến 19h. Tùy theo tình hình địa phương, việc bỏ phiếu có thể sớm hơn nhưng không được bắt đầu trước 5h và muộn hơn nhưng không được sau 21h.
Bên cạnh việc mang thùng phiếu đến tận nhà cho các trường hợp đặc biệt, nhiều cử tri cao tuổi, sức khỏe yếu cũng được địa phương bố trí xe đưa đón cử tri đến điểm bỏ phiếu khi có nhu cầu. Ảnh: Phương Lâm.
Ngày hội toàn dân bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Hội đồng Bầu cử quốc gia dự kiến công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI vào ngày 23/3.