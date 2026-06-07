Cảnh 'không còn khoảng trống' trên bãi biển Sầm Sơn

Giữa đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc, hàng nghìn người dân khu vực phía Bắc đổ về biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) để giải nhiệt.

Video biển Sầm Sơn kín đặc người hút triệu lượt xem Hình ảnh bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) ken đặc người trong chiều 6/6 thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Theo anh Văn Trọng (chủ nhân đoạn clip), lượng khách tăng đột biến do trùng cuối tuần, nắng nóng và thời điểm học sinh bắt đầu nghỉ hè

Chiều 6/6, hình ảnh và video ghi lại cảnh bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) chật kín người tắm biển được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Trong clip, khu vực bãi biển đông nghịt du khách, trải dài hàng km dọc bờ biển, nhiều vị trí gần như không còn khoảng trống.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Nguyễn Văn Trọng, chủ một cơ sở kinh doanh hải sản tại khu vực biển Sầm Sơn và cũng là chủ nhân đoạn video, cho biết clip được quay vào lúc 17h, thời điểm lượng người đổ về bãi biển tăng đột biến trong ngày 6/6.

Theo anh Trọng, đây chưa phải tình trạng đông kéo dài mà chủ yếu diễn ra trong ngày cuối tuần, khi thời tiết miền Bắc bước vào đợt nắng nóng và nhiều gia đình bắt đầu kỳ nghỉ hè của con cái.

"Biển chỉ mới đông hôm qua. Cuối tuần trùng với đợt nắng nóng nên người dân đổ ra biển tránh nóng rất nhiều. Học sinh đã nghỉ hè nên các gia đình tranh thủ đi chơi. Những ngày trước chưa đông đến mức này", anh Trọng cho hay.

Ngoài nhu cầu tắm mát, nhiều gia đình chọn ngồi nghỉ dưới các dãy ô che nắng trải dài ven biển. Cờ phướn rực màu, các quầy hàng ăn uống, giải khát và dịch vụ ven biển cũng hoạt động nhộn nhịp, tạo nên khung cảnh sôi động đặc trưng của những ngày cao điểm nắng nóng đầu hè.

Dưới các bài đăng trên mạng xã hội, không ít người bày tỏ sự bất ngờ trước lượng khách quá lớn xuất hiện tại bãi biển. Một số bình luận ví khung cảnh như "một nửa Hà Nội đổ về Sầm Sơn", "biển người", 'không còn khoảng trống" trong khi nhiều ý kiến cho rằng đây là hình ảnh quen thuộc mỗi khi miền Bắc bước vào cao điểm nắng nóng đầu hè.

Theo cơ quan khí tượng, khu vực Bắc Bộ đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng. Trong ngày 6/6, nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết oi bức kéo dài khiến nhu cầu tìm đến các khu vực sông, hồ và bãi biển để giải nhiệt tăng mạnh, đặc biệt vào các ngày cuối tuần và thời điểm học sinh bắt đầu nghỉ hè. Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến lượng người đổ về biển Sầm Sơn tăng đột biến trong ngày 6/6.