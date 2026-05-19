Cẩm Phả chìm trong biển nước, ôtô ngập gần tới nóc

Cơn mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại Quảng Ninh ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Cảnh nước lũ 'nuốt chửng' đường phố, ôtô ngập gần tới nóc ở Quảng Ninh Cơn mưa lớn kéo dài từ sáng sớm khiến nhiều tuyến đường tại Quảng Ninh ngập cục bộ.

Sáng 19/5, tại một số tuyến phố tại Quảng Ninh, nước ngập sâu, có nơi cao quá đầu gối người lớn, ôtô ngâm trong nước lũ.

Tại đường Trần Phú, mưa lớn khiến nước lũ dâng cao, giao thông đình trệ. Chị Kim Loan, người dân sinh sống tại khu vực này, cho biết nước tràn vào toàn bộ căn phòng, làm hư hỏng nhiều đồ dùng trong nhà. Nhiều đồ đạc dưới bếp, như tủ lạnh, đã bị ngập. Dù đã chủ động kê dọn từ trước nhưng gia đình chị vẫn không tránh khỏi lo lắng.

"Đến khoảng 9h30 sáng nay, mưa đã nhỏ, đường cũng đi lại được. Một số nhà bị ngập nên bùn đất tràn vào, nhà tôi và hàng xóm đều đang tập trung dọn dẹp", chị Loan nói.

Đường Trần Phú vào sáng sớm nay, ô tô ngập trong biển nước.

Anh Hùng Phạm (sống ở đường Tô Hiệu, Cẩm Phả) cho biết chỉ sau một đêm mưa lớn, tuyến đường trước nhà anh đã ngập sâu như "biển nước".

"Nhà mặt đường mà sáng dậy thành mặt biển luôn. Nước ngập khoảng 1,2 m, cả ôtô cũng bị ngập. Xe nào cố đi qua đường Tô Hiệu đều chết máy vì nước quá cao", anh nói.

Theo anh Hùng, nhiều hộ dân trong khu vực bị nước tràn vào nhà, có nơi ngập sâu 40-50 cm. Người dân hiện tập trung dọn dẹp bùn đất và tài sản bị ảnh hưởng sau mưa lớn.

"Người dân nên hạn chế đi qua đường Tô Hiệu để tránh nguy hiểm. Nếu trời tiếp tục mưa thì khả năng ngập sâu thêm là chuyện bình thường", anh cho biết thêm.

Mưa lớn tại tuyến đường Tô Hiệu, Cẩm Phả.

Anh Hùng cũng cho biết ngập úng cũng khiến nhiều cửa hàng phải đóng cửa hoặc hạn chế tiếp khách do nước tràn vào, làm hoạt động kinh doanh đình trệ. Mọi người đều túc trực trước cửa nhà, dùng chổi nhựa và các vật dụng khác để dọn rác, ngăn không cho nước cuốn rác thải trôi vào nhà gây tắc nghẽn và ô nhiễm. Sau khi mưa tạnh, người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, đường phố.

Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, ngày 19/5, Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến từ 70-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Hiện lực lượng chức năng địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng địa phương khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu để tránh nguy hiểm.