Sau mưa lớn, nước cống phun xối xả từ nền nhà dân ở Đồng Nai

Chỉ sau trận mưa khoảng 20 phút, nước bất ngờ phun mạnh từ bên trong căn nhà ở Đồng Nai, cuốn theo nhiều đồ đạc và vật dụng ra bên ngoài.

Nước cống phun từ dưới nền, 'húc toang' cửa nhà dân ở Đồng Nai Chỉ sau cơn mưa ngắn, nước bất ngờ trào ngược từ nền nhà rồi phun mạnh qua khe cửa như "vòi rồng". Sự việc xảy ra chiều 14/5 ở Đồng Nai.

Khoảng 17h ngày 14/5, một căn nhà tại tổ 20, khu phố 4A, phường Trảng Dài, TP Đồng Nai xảy ra tình trạng ngập nước nghiêm trọng. Nước từ bên trong dồn nén với áp lực lớn, phun qua các khe cửa sắt, tạo thành những dòng nước đổ thẳng xuống lòng đường. Dòng chảy mạnh cuốn theo nhiều vật dụng sinh hoạt bên trong nhà ra ngoài.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị L.T. - người thuê trọ tại khu vực này hơn một năm qua - cho biết tình trạng ngập úng đã diễn ra nhiều năm. Theo chị, trước đây, nước thường chảy tràn ra đường với lưu lượng lớn và dòng chảy xiết, khiến nhiều học sinh và người lớn tuổi bị té ngã, thậm chí cả người và xe bị cuốn trôi.

Người dân địa phương cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc một số căn nhà lân cận xây dựng lấn lên hệ thống cống thoát nước. Trong khoảng 3-4 năm trở lại đây, mỗi khi mưa lớn, nước không thoát kịp và dồn về khu vực nơi chị L.T. quay lại video.

Ngoài ra, thời gian gần đây, một hẻm kế bên được xây thêm tường rào khiến hướng thoát nước bị thu hẹp. Khi mưa xuống, nước không còn thoát ra đường như trước mà dồn xuống cống. Do không có lối thoát, nước bị đẩy ngược từ nền phòng ngủ của căn nhà hàng xóm rồi phun mạnh ra ngoài.

"Chiều hôm đó có mưa nhưng lượng mưa không lớn, chỉ kéo dài khoảng 15-20 phút. Nếu mưa to hơn thì nhà có nguy cơ bị ngập nặng, thậm chí ảnh hưởng đến kết cấu công trình", chị L.T. nói.

Hiện tại, chị cho biết nền nhà hàng xóm đã bị bong tróc ở nhiều vị trí sau các đợt ngập. Dù chỉ là người thuê trọ đối diện, chị vẫn chịu ảnh hưởng lớn vì mỗi khi mưa xuống, nước lại tràn vào nhà.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Lê Kim Hường - Chủ tịch UBND phường Trảng Dài - cho biết địa phương đã tiếp nhận thông tin về vụ việc. Cơ quan chức năng đang kiểm tra, xác minh và đưa ra phản hồi sau.