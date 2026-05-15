Phía sau 3 giây gây bão toàn cầu của Elon Musk và CEO Xiaomi

Sự xuất hiện của hai biểu tượng công nghệ trong cùng khung hình, cùng loạt biểu cảm hài hước của Elon Musk, khiến đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội quốc tế.

Clip CEO Xiaomi xin chụp ảnh với Elon Musk gây bão Khoảnh khắc hai ông lớn ngành công nghệ giao lưu nhanh chóng gây bão khắp mạng xã hội toàn cầu.

Màn selfie giữa Elon Musk và Lei Jun (Lôi Quân) tại buổi yến tiệc ở Bắc Kinh tối 14/5, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đang trở thành chủ đề được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội quốc tế. Chỉ trong vài giờ, loạt ảnh và video ghi lại khoảnh khắc này đã xuất hiện dày đặc trên Weibo, X và nhiều diễn đàn công nghệ.

Sức hút của bức ảnh đến từ việc quy tụ hai gương mặt có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành công nghệ toàn cầu, theo Tribune. Elon Musk hiện là người đứng sau Tesla, SpaceX và nhiều dự án công nghệ quy mô lớn, đồng thời thường xuyên nằm trong nhóm người giàu nhất thế giới. Trong khi đó, Lei Jun là nhà sáng lập Xiaomi, thương hiệu đã mở rộng từ điện thoại thông minh sang xe điện và hệ sinh thái công nghệ tiêu dùng.

Theo Forbes, Elon Musk hiện sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ USD, còn Lei Jun cũng là một trong những tỷ phú công nghệ giàu nhất Trung Quốc nhờ sự tăng trưởng mạnh của Xiaomi trong nhiều năm qua. Chính vị thế đặc biệt của cả hai khiến một khoảnh khắc đời thường như chụp selfie cũng đủ tạo hiệu ứng toàn cầu.

Một yếu tố khác khiến hình ảnh này lan truyền mạnh là mối liên hệ giữa Tesla và Xiaomi trong cuộc đua xe điện. Sau thành công của mẫu SU7, Xiaomi được xem là một trong những hãng công nghệ Trung Quốc nổi bật nhất bước vào thị trường EV. Nhiều chuyên gia nhận định hãng đang nổi lên như đối thủ đáng chú ý của Tesla tại Trung Quốc, thị trường xe điện lớn nhất thế giới hiện nay.

Dù vậy, mối quan hệ giữa Lei Jun và Elon Musk không chỉ đơn thuần là cạnh tranh. Truyền thông Trung Quốc nhiều lần nhắc tới việc Lei Jun công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ với Musk, đặc biệt ở khả năng xây dựng sản phẩm và tạo ảnh hưởng toàn cầu. Điều này khiến cộng đồng mạng thích thú khi chứng kiến khoảnh khắc CEO Xiaomi chủ động chụp ảnh cùng người mà ông từng xem là hình mẫu trong ngành công nghệ.

Bên cạnh yếu tố kinh doanh, sức lan tỏa của đoạn video còn đến từ phong thái cá nhân của Elon Musk. Trong các hình ảnh được chia sẻ rộng rãi, Musk liên tục có những biểu cảm hài hước, thoải mái khi chụp hình cùng các khách mời. Nhiều người dùng mạng cho rằng chính yếu tố này khiến đoạn clip nhanh chóng trở thành "meme" trên Internet.

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng quan tâm đến các biểu tượng công nghệ toàn cầu, khoảnh khắc giữa Elon Musk và Lei Jun không chỉ là một bức ảnh giao lưu đơn thuần. Nó phản ánh sức hút đặc biệt của những CEO công nghệ có tầm ảnh hưởng lớn, nơi mỗi cử chỉ hay biểu cảm đều có thể nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên Internet.