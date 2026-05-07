Elon Musk có 4 con với nhân viên nhờ IVF

Shivon Zilis khai trước tòa rằng Elon Musk từng bí mật hiến tinh trùng để cô thụ tinh trong ống nghiệm và sinh đôi. Cả hai thống nhất giữ kín chuyện này cho đến khi bị phát hiện.

Tỷ phú Elon Musk có 4 con chung với cấp dưới Shivon Zilis. Ảnh: @shivon/X.

Trong tuần thứ 2 của vụ kiện giữa Elon Musk và Sam Altman, Shivon Zilis - cựu thành viên hội đồng quản trị OpenAI - xuất hiện với vai trò nhân chứng quan trọng cho Musk tại tòa án liên bang ở Oakland (Mỹ). Đây là vụ kiện mà Musk cáo buộc OpenAI cùng Microsoft “trục lợi bất chính” khi chuyển đổi từ tổ chức phi lợi nhuận sang mô hình vì lợi nhuận.

Zilis cho biết cô gia nhập OpenAI năm 2016, sau đó từng có một mối quan hệ tình cảm ngắn ngủi với Musk. Dù không tiếp tục yêu đương, cả hai vẫn trở thành bạn bè và cùng nuôi con.

Khoảng cuối năm 2020 - đầu năm 2021, Musk chủ động đề nghị hiến tinh trùng vì ông “khuyến khích mọi người xung quanh sinh con”. Zilis đồng ý và sinh đôi một trai, một gái. Hai người ban đầu thống nhất giữ bí mật tuyệt đối danh tính người cha.

Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi Zilis nhận được cuộc gọi từ một phóng viên của Business Insider. Cô kể rằng phía báo chí nói họ đã có được tài liệu tòa án liên quan đến việc Musk và Zilis xin đổi tên cho cặp song sinh để mang họ của cha và tên đệm của mẹ.

Tại tòa, Zilis giải thích lý do giữ kín chuyện này là vì những rủi ro an ninh xoay quanh Musk. Cô cho rằng nếu vị tỷ phú chỉ đóng vai trò người hiến tinh trùng mà không thực sự làm cha, việc mang danh tính đó cả đời sẽ trở thành gánh nặng cho các con.

Hiện Zilis và Musk có tổng cộng 4 người con chung. Cả hai hiện vẫn có quan hệ tình cảm, thường sống cùng nhau khi đi công tác và dành thời gian như một gia đình tại thành phố Austin, bang Texas. Musk cũng hỗ trợ nuôi con “một phần”.

Ngoài chuyện đời tư, Zilis còn bị chất vấn về khả năng chia sẻ thông tin nội bộ OpenAI cho Musk. Cô phủ nhận việc tiết lộ các cuộc đàm phán bí mật giữa OpenAI và Microsoft trong giai đoạn 2021-2023.

Tòa cũng công bố đoạn tin nhắn năm 2018 giữa hai người, khi Musk rời hội đồng quản trị OpenAI. Trong đó, Zilis hỏi liệu cô nên tiếp tục duy trì quan hệ thân thiết với OpenAI để “giữ luồng thông tin” hay bắt đầu tách khỏi tổ chức. Musk trả lời rằng cô nên tiếp tục “gần gũi và thân thiện” với OpenAI, đồng thời cho biết Tesla sẽ cố gắng tuyển một số nhân sự từ công ty này.

Zilis nói thời điểm đó Altman biết và đồng ý việc cô giữ liên lạc với Musk. Tuy nhiên, sau khi chính thức tham gia hội đồng quản trị OpenAI năm 2020, cô khẳng định mình không còn đóng vai trò “cầu nối thông tin” cho Musk nữa.