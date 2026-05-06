Bạn gái Ronaldo lại gây tranh cãi

Tại Met Gala 2026, Georgina Rodríguez gây bão khi kết hợp đức tin và xa xỉ qua chiếc tràng hạt 7,5 triệu USD, tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội về ranh giới giữa tôn giáo và thời trang.

Georgina đến New York tham dự Met Gala năm nay. Ảnh: georginagio/Instagram.

Sự xuất hiện của Georgina Rodríguez tại Met Gala 2026 nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông khi cô mang theo một tràng hạt (rosary) trị giá tới 7 triệu euro (khoảng 215 tỷ đồng ), do chính cô thiết kế như một lời tri ân tới Đức Mẹ Fatima.

Diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (New York), sự kiện năm nay quy tụ loạt tên tuổi lớn trong làng thời trang với dress code “Fashion is Art”. Bạn gái của Cristiano Ronaldo lựa chọn hướng đi khác biệt: kết hợp thời trang cao cấp với đức tin cá nhân và yếu tố gia đình.

Bộ trang phục do nhà thiết kế Ludovic de Saint Sernin thực hiện, nổi bật với phom corset cấu trúc màu xanh nhạt - gam màu gắn liền với hình ảnh Đức Mẹ Maria, tượng trưng cho sự che chở và thuần khiết. Thiết kế được hoàn thiện thủ công tại Paris với ren Pháp, chi tiết vẽ tay và khăn voan dài tạo cảm giác huyền bí.

Đáng chú ý, bên trong trang phục, gần vị trí trái tim, Georgina cho thêu hai câu tiếng Tây Ban Nha mang ý nghĩa tôn giáo: “Nơi có Người, linh hồn tìm thấy bình yên” và “Xin cứu chúng con khỏi điều ác, amen”.

Trang phục của Georgina Rodríguez tại Met Gala 2026. Ảnh: georginagio/Instagram.

Tuy nhiên, chính tràng hạt xa xỉ mới là điểm nhấn gây “bão”. Món trang sức được chế tác từ vàng trắng 18K, đính 5 viên ngọc trai tự nhiên, 53 viên kim cương trên chuỗi và 11 viên kim cương trên cây thánh giá. Mặt dây chính khắc hình Đức Mẹ Fatima, mặt sau ghi tên đầy đủ các thành viên gia đình: Georgina, Cristiano Ronaldo cùng các con, bao gồm cả người con đã qua đời.

Bộ trang sức đi kèm thuộc dòng High Jewelry của Chopard, nổi bật với viên kim cương “The Queen of Kalahari”, hoàn thiện tổng thể bằng đôi sandal ánh bạc của Le Silla.

Trước giờ thảm đỏ, Georgina cũng gây chú ý khi xuất hiện giản dị trong bộ tracksuit đen tại khách sạn Carlyle nhưng vẫn cầm theo tràng hạt, cho thấy ý nghĩa cá nhân sâu sắc của món phụ kiện này.

Trên mạng xã hội, màn xuất hiện của cô tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận công chúng đánh giá cao sự nhất quán giữa niềm tin tôn giáo và lựa chọn thời trang, coi đây là cách thể hiện bản sắc cá nhân. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng việc kết hợp biểu tượng tôn giáo với món trang sức trị giá hàng triệu USD là biểu hiện của sự phô trương, làm dấy lên tranh luận về ranh giới giữa đức tin và xa xỉ.

Đây không phải lần đầu Georgina gây tranh cãi tại Met Gala. Năm 2025, cô từng bị chỉ trích vì lựa chọn trang phục bị cho là không phù hợp chủ đề. Tuy nhiên, ở lần trở lại này, bạn gái Ronaldo đã tạo được dấu ấn rõ rệt, dù khen hay chê, vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau đêm tiệc thời trang danh giá.