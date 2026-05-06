Chủ nhà hàng gốc Việt nổi tiếng tử vong cùng chồng con

Một gia đình 4 người được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở thành phố Houston (Texas, Mỹ) đã được xác định danh tính, trong đó trong đó có người vợ gốc Việt và hai con nhỏ.

Vợ chồng Matthew và Thy Mitchell. Ảnh: Houston Chronicle.

Theo đài ABC 13, ông Matthew Mitchell và vợ là Thy Mitchell (người gốc Việt), cùng hai con nhỏ, được tìm thấy đã tử vong do trúng đạn tại căn nhà ở khu River Oaks vào ngày 5/5 (giờ địa phương). Cảnh sát nhận định đây là một vụ án mạng - tự sát.

Trong thông cáo báo chí của Sở Cảnh sát thành phố Houston, cơ quan chức năng không công bố tên các nạn nhân, nhưng cho biết nghi phạm là một người đàn ông 52 tuổi. Những người tử vong là một phụ nữ 39 tuổi, một bé gái 8 tuổi và một bé trai 4 tuổi, theo People.

Chị gái của Thy, bà Ly Mai, đã xác nhận thông tin đau lòng trên mạng xã hội: "Chúng tôi thật đau đớn khi phải thông báo rằng em gái tôi, Thy, cùng hai con thân yêu, Maya và Max, đã qua đời vào đêm qua".

Bà cho biết gia đình đang chìm trong đau buồn và mong được tôn trọng sự riêng tư trong thời điểm khó khăn này, đồng thời sẽ thông báo về tang lễ sau. Những bức ảnh được chia sẻ cho thấy Thy và hai con luôn rạng rỡ khi cùng nhau vui chơi ngoài trời.

Thy Mitchell và Matthew Mitchell cùng 2 con nhỏ là Maya và Max. Ảnh: Thy Mitchell/Instagram.

Matthew và Thy Mitchell là chủ của hai nhà hàng tại Houston. Năm 2019, họ mở Traveler's Table - một nhà hàng nổi tiếng với các món ăn quốc tế được biến tấu hiện đại như Pad Thai hay thịt heo Jamaica. Đến năm 2024, họ tiếp tục khai trương Traveler's Cart.

Bà Brittany Meisner, người từng làm truyền thông cho Thy, chia sẻ lời tưởng niệm: "Thật sự không còn lời nào để nói. Thy không chỉ là khách hàng mà còn là một người bạn tuyệt vời. Cô ấy là một người mẹ tận tụy và một nữ doanh nhân mạnh mẽ. Chúng tôi đau lòng tột cùng".

Bà cũng cho biết Thy luôn tràn đầy năng lượng, thích khám phá những điều mới mẻ và để lại nhiều kỷ niệm đẹp với những người xung quanh.

Theo cảnh sát, vụ việc được phát hiện vào khoảng 17h25 ngày 4/5 khi lực lượng chức năng đến kiểm tra tình trạng của gia đình do không liên lạc được từ tối hôm trước. Khi vào nhà, họ phát hiện 4 người đã tử vong với vết thương do súng.

"Các bằng chứng tại hiện trường cho thấy người đàn ông đã bắn ba nạn nhân, sau đó tự sát", cảnh sát cho biết.

Hiện nhà hàng Traveler’s Table vẫn mở cửa hoạt động vào tối 5/5. Cảnh sát kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan hãy liên hệ với bộ phận điều tra án mạng của Sở Cảnh sát Houston.