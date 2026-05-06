Chủ nhà hàng gốc Việt nổi tiếng tử vong cùng chồng con là ai?

Chủ nhà hàng gốc Việt Thy Mitchell, đồng sáng lập hai nhà hàng nổi tiếng tại Houston (bang Texas, Mỹ), đã qua đời cùng hai con nhỏ trong một vụ việc nghi là án mạng - tự sát.

Ngày 5/5, chị gái của Thy Mitchell là bà Ly Mai chia sẻ trên mạng xã hội: "Chúng tôi rất đau đớn khi phải thông báo rằng em gái tôi, Thy, cùng hai con thân yêu là Maya và Max đã qua đời vào đêm qua. Gia đình chúng tôi đang chìm trong đau buồn và mong được tôn trọng sự riêng tư trong thời điểm khó khăn này".

Khoảng 17h30 ngày 4/5, Sở Cảnh sát Houston có mặt tại một căn nhà trên phố Kingston và phát hiện bốn thi thể bên trong, gồm hai người lớn và hai trẻ em 4 và 8 tuổi. Cảnh sát cho biết các nạn nhân đều là thành viên trong cùng một gia đình và nghi đây là một vụ án mạng - tự sát.

Giới chức chưa chính thức công bố danh tính các nạn nhân. Trong bài đăng, bà Mai cũng không đề cập đến ông Matthew Mitchell, chồng của Thy Mitchell, hay hoàn cảnh cụ thể của vụ việc, theo Houston Chronicle.

Các nhà hàng do gia đình Mitchell sở hữu hiện chưa đưa ra phản hồi, trong khi cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục.

Thy Mitchell sinh ra tại thành phố Chicago (bang Illinois) nhưng lớn lên ở Houston (bang Texas), là người Mỹ gốc Việt thế hệ đầu tiên. Từ nhỏ, cô đã phụ giúp gia đình tại một nhà hàng Việt vào cuối tuần.

Khi còn học tại Đại học Houston, Thy tiếp tục làm việc trong ngành nhà hàng, sau đó trở thành quản lý nhân sự trong lĩnh vực dịch vụ và bán lẻ. Năm 2019, cô quay lại với đam mê ẩm thực và cùng chồng mở nhà hàng Traveler’s Table.

Vợ chồng bà Thy Mitchell bên 2 con nhỏ. Ảnh: @thy_travelers/Instagram.

Đến năm 2023, họ ra mắt thương hiệu thời trang lấy cảm hứng du lịch mang tên Foreign Fare. Một năm sau đó, nhà hàng thứ hai, Traveler’s Cart, chính thức đi vào hoạt động.

Hai vợ chồng đã cùng nhau đi qua nhiều quốc gia, từ Morocco đến Pháp, để tìm cảm hứng cho các món ăn. Thy từng chia sẻ rằng dù không phải lúc nào cũng hiểu ngôn ngữ địa phương, nhưng "ẩm thực luôn là điểm chung kết nối mọi người".

Cô là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng nhà hàng tại Houston, thường xuyên tham gia các sự kiện như Houston Restaurant Weeks và từng là thành viên hội đồng của Hiệp hội Nhà hàng Texas, chi nhánh Houston.

Theo thông tin trên Instagram, con gái của Thy là bé Maya sinh năm 2018, còn con trai Max sinh năm 2021.

Còn Matthew Mitchell ban đầu theo đuổi nghề báo, sau đó chuyển sang lĩnh vực dược phẩm. Ông từng học tại Emory University và sống tại nhiều quốc gia như Pháp, Italy, Anh, cũng như các thành phố lớn như Paris và New York.

Trong thời gian này, ông làm công việc viết lách và đi nhiều nơi, từ đó nuôi dưỡng niềm yêu thích với văn hóa và ẩm thực quốc tế.

Khi trở về Houston, ông làm việc trong ngành dược và từng giữ vị trí CEO của Texas Center for Drug Development. Tuy nhiên, hơn 10 năm sau, ông bất ngờ rẽ hướng sang lĩnh vực ẩm thực, theo học tại Art Institute of Houston và lấy bằng nghệ thuật ẩm thực.

Sau đó, ông cùng Thy xây dựng các thương hiệu Traveler’s Table, Traveler’s Cart và Foreign Fare.

Traveler’s Table tọa lạc trên đường Westheimer, được xây dựng với ý tưởng đưa thực khách "du lịch vòng quanh thế giới" thông qua thực đơn đa dạng từ nhiều quốc gia như Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nigeria,...

Các món ăn tại đây gồm vịt pad see ew kiểu Thái, gà bơ Ấn Độ, xiên nướng suya Nigeria hay bánh mì kẹp tôm hùm kiểu New England.

Sau 5 năm, cặp đôi mở rộng sang mô hình nhà hàng nhanh mang tên Traveler’s Cart trên đường Montrose, tập trung vào ẩm thực đường phố quốc tế. Không gian được thiết kế với hình ảnh và video gợi nhớ đến các khu chợ đường phố trên khắp thế giới.

Một tấm biển trước cửa nhà hàng ghi: "Đây là ẩm thực đường phố do những đầu bếp bình dị, chăm chỉ trên khắp thế giới tạo nên, giống như bà của Thy ở Việt Nam, những người đang gìn giữ truyền thống ẩm thực".

Theo đại diện truyền thông của hai nhà hàng, cả Traveler’s Table và Traveler’s Cart vẫn mở cửa hoạt động bình thường trong ngày 6/5.

