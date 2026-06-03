Tiệm matcha 'thả dây' nổi tiếng ở TP.HCM sắp đóng cửa

Sau nhiều tháng trở thành điểm check-in của giới trẻ nhờ cách phục vụ độc đáo bằng rổ treo dây, tiệm matcha ở TP.HCM thông báo đóng cửa vào cuối tháng 6 gây tiếc nuối.

Tiệm matcha gây sốt giới trẻ TP.HCM với màn thả dây đồ uống.

Ngày 2/6, Seobu - tiệm matcha nổi tiếng với mô hình "thả dây" độc đáo tại TP.HCM - thông báo sẽ ngừng hoạt động sau ngày 29/6. Thông tin này thu hút sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là những khách hàng từng nhiều lần ghé quán.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hồng Võ, chủ quán, cho biết việc nói lời tạm biệt là quyết định không hề dễ dàng. "Seobu mang giá trị về tinh thần nhiều hơn là vật chất. Mấy hôm nói trước với khách mà chúng tôi ai cũng hai hàng nước mắt", cô nói.

Theo chia sẻ của chủ quán, lý do đóng cửa xuất phát từ kế hoạch cá nhân khi sắp chuyển đi học xa. Hiện cô làm việc trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt. Sau thời gian cân nhắc, cô quyết định khép lại hành trình kinh doanh.

Hồng chia sẻ tiệm được mở lần đầu vào tháng 10/2024 tại khu vực Hòa Hưng. Tuy nhiên, quán chỉ hoạt động đến tháng 12 cùng năm trước khi tạm đóng cửa. Đến tháng 1/2025, cơ sở mở lại tại đường Trần Phú với mô hình quen thuộc là quầy pha chế đặt trên ban công nhà bà ngoại.

Ban đầu, lượng khách chủ yếu là bạn bè và người quen. Ngay cả khi chuyển về địa điểm mới, mỗi ngày quán chỉ bán được vài ly. Bước ngoặt đến vào cuối tháng 3/2025, khi một đoạn video do khách quen đăng tải bất ngờ lan truyền trên TikTok. Từ đó, Seobu dần được biết đến rộng rãi và duy trì sức hút ổn định cho đến nay.

Theo chủ quán, trong khung giờ hoạt động từ 17h30 đến 21h30 mỗi ngày, Seobu hiện bán trung bình khoảng 100-120 ly.

"Tôi tận dụng góc ban công nhỏ tại nhà bà ngoại làm quầy pha chế. Việc di chuyển lên xuống cầu thang khá bất tiện, tôi sử dụng dây thừng và chiếc rổ nhỏ để đưa đồ uống xuống cho khách", cô nói, đồng thời nói thêm bản thân có thói quen tập yoga với các động tác treo ngược nên nảy ra ý tưởng biến chiếc dây thành một phần trong trải nghiệm của quán.

Cách phục vụ khác lạ này nhanh chóng trở thành dấu ấn riêng. Nhiều người tìm đến không chỉ để thưởng thức matcha mà còn để trải nghiệm cách nhận đồ uống hiếm thấy giữa lòng thành phố.

Chủ quán cũng cho biết người thân trong gia đình có thể tiếp tục kinh doanh tại địa điểm này với thực đơn mới trong tương lai. Trước khi đóng cửa, quán mong có cơ hội gặp lại những vị khách đã đồng hành trong suốt thời gian qua để gửi lời cảm ơn và tạm biệt.

Trao đổi hàng hóa bằng hình thức "thả dây" không phải lần đầu xuất hiện tại TP.HCM. Trước Seobu, một quán hủ tiếu ở phường Phú Nhuận từng thu hút đông đảo thực khách nhờ cách chuyển món ăn bằng giỏ treo từ tầng trên xuống đường.