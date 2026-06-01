Tình trạng quán cà phê Đà Nẵng bị khách Tây đập phá tanh bành

Quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong (Đà Nẵng) bị khách Tây đập phá tan tành đang trong quá trình gấp rút sửa chữa, dự kiến mở lại vào ngày 3/6.

Toàn cảnh khách Tây đập phá tanh bành quán cà phê ở Đà Nẵng Tối 29/5, người đàn ông quốc tịch Australia có hành vi đập phá quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong, TP Đà Nẵng, gây thiệt hại lớn về tài sản. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Sau vụ việc người đàn ông quốc tịch Australia xông vào quán cà phê đập phá hàng loạt tài sản vào đêm 29/5, chia sẻ với Tri Thức - Znews ngày 1/6, chị Nguyễn Thanh Loan, chủ quán, cho biết đến nay, chị vẫn chưa hết bàng hoàng và mệt mỏi khi chứng kiến thành quả nhiều năm gây dựng bị phá hủy chỉ trong ít phút.

"Tôi gần như thức trắng hôm xảy ra sự việc. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 500 triệu đồng nhưng hiện tại vẫn chưa thể thống kê chính xác vì còn quá nhiều hạng mục cần kiểm đếm và sửa chữa", chị Loan chia sẻ.

"Chạy đua" để sửa chữa

Những ngày qua, quán cà phê nằm trên đường Lê Hồng Phong vẫn trong tình trạng ngổn ngang: kính cường lực vỡ vụn, nhiều thiết bị pha chế, đồ nội thất giá trị cao và vật dụng trang trí bị phá hủy hoàn toàn.

Chị Loan gần như không có thời gian nghỉ ngơi kể từ sau vụ việc. "Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Bao công sức, tâm huyết bị phá hỏng chỉ trong thời gian ngắn", chị nói.

Theo chủ quán, mọi thứ hiện rất cập rập nên chưa thể thống kê chính xác tổng thiệt hại cũng như chi phí phải bỏ ra để sửa chữa. Có nhiều tài sản phải thay mới hoàn toàn. Không gian bên trong sẽ được thiết kế lại sau sự cố. Nhiều hạng mục nội thất, trang thiết bị bị hư hỏng nặng không thể phục hồi nên buộc phải mua mới.

Hiện trạng bên trong quán cà phê vào đêm 29/5, sau khi bị khách Tây đập phá.

Để sớm đưa hoạt động kinh doanh trở lại bình thường, các đội thi công đang làm việc liên tục ngày lẫn đêm. "Nếu mọi việc thuận lợi, quán có thể mở cửa trở lại vào thứ 4 tới", chị Loan cho hay.

Chủ quán chia sẻ chị bắt đầu theo đuổi ngành cà phê từ năm 2022. Chuỗi cà phê 3 chi nhánh nói trên là dự án mà chị dành nhiều tâm huyết xây dựng trong những năm qua.

Sau khi thông tin vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, quán nhận được rất nhiều lời hỏi thăm, động viên từ khách hàng và cộng đồng người nước ngoài tại Đà Nẵng. Không ít người đề nghị hỗ trợ tài chính hoặc vật chất để giúp cửa hàng vượt qua khó khăn.

Tuy nhiên, chị Loan cho biết sẽ không nhận bất kỳ khoản quyên góp nào.

"Tôi rất trân trọng tình cảm của mọi người, nhưng tôi xin phép không nhận tiền hay hiện vật hỗ trợ. Sự động viên và việc khách hàng quay trở lại khi quán mở cửa trở lại đã là nguồn động lực rất lớn rồi", chị nói.

Đêm hỗn loạn

Nhớ lại đêm 29/5, chị Loan cho biết chị cùng bạn tổ chức ăn uống cùng nhau tại một quán nhậu trên địa bàn. Đến khoảng 23h50, nhân viên gọi điện thông báo một người đàn ông nước ngoài đang đập phá quán không rõ lý do.

"Trong suốt sự nghiệp kinh doanh cà phê, tôi chưa gặp trường nào như vậy bao giờ", chị nói.

Kể lại diễn biến sự việc, chị Loan nói người này bước vào quán và ngồi xuống một bàn trống. Sau một thời gian không thấy khách gọi món, nhân viên đã chủ động mời order tại quầy nhưng người này vẫn ngồi yên. Nhân viên sau đó mang menu ra tận bàn để hỗ trợ.

Do gặp khó khăn trong giao tiếp, một nam khách đang ngồi gần đó đã hỗ trợ nhân viên trao đổi bằng tiếng Anh. Các bên sử dụng điện thoại để dịch nội dung cuộc trò chuyện.

Tuy nhiên, tình huống bất ngờ trở nên căng thẳng khi người đàn ông cầm điện thoại của vị khách hỗ trợ và không chịu trả lại.

"Theo lời kể của khách và nhân viên, dù được yêu cầu nhiều lần, người này vẫn cầm điện thoại, đọc tin nhắn và xem các nội dung cá nhân bên trong", chị Loan cho biết.

Chị Loan bàng hoàng sau khi chứng kiến "đứa con tinh thần" bị đập phá tan tành.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, vị khách đề nghị nhân viên gọi bảo vệ hỗ trợ. Tuy nhiên, trước khi nhân viên kịp rời đi, người đàn ông ngoại quốc bất ngờ đứng dậy, cởi áo, đập vỡ chiếc điện thoại vừa cầm trên tay rồi lớn tiếng yêu cầu mọi người rời khỏi quán trong vòng 10 giây.

Ngay sau đó, đối tượng bắt đầu đập phá hàng loạt tài sản.

Nhiều trang thiết bị tại quầy pha chế, đồ trang trí, bàn ghế và cửa kính cường lực bị phá hủy. Không chỉ tài sản của quán, nhiều vật dụng cá nhân của khách như điện thoại, máy tính xách tay cũng bị hư hỏng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều khách đang ngồi ở tầng 2 và tầng 3 của quán. Do lo ngại nguy hiểm, họ phải tìm nơi trú ẩn trong lúc đối tượng liên tục đập phá ở khu vực bên dưới.

Khoảng 5 phút sau khi sự việc xảy ra, công an phường Hải Châu có mặt tại hiện trường. Khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, người đàn ông tìm cách chạy lên tầng 2.

Theo chủ quán, trong quá trình tìm đường thoát thân, đối tượng đã xảy ra xô xát với một số khách và kẹp cổ một nam khách trước khi bị lực lượng chức năng khống chế.

"Sau khoảng 2-3 phút bao vây, công an đã kiểm soát được tình hình. Đến khoảng 0h30 ngày 30/5, đối tượng được đưa về cơ quan công an để làm việc. Thời điểm đó người này có biểu hiện la hét, chống đối và không hợp tác", chị Loan cho biết.

Nữ chủ quán khẳng định trước khi vụ việc xảy ra, nhân viên của quán không hề có bất kỳ mâu thuẫn nào với người đàn ông này.

Trước đó, trao đổi với Tri Thức - Znews, lãnh đạo UBND phường Hải Châu cho biết đơn vị đã nắm được thông tin, phối hợp cùng công an địa phương điều tra. Sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.