Xác minh vụ khách Tây đập phá, kẹp cổ thanh niên ở quán cà phê Đà Nẵng

  • Thứ bảy, 30/5/2026 11:17 (GMT+7)
UBND phường Hải Châu xác nhận đã tiếp nhận thông tin liên quan vụ khách nước ngoài gây rối, đập phá quán cà phê giữa trung tâm Đà Nẵng, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Clip khách Tây đập phá quán cà phê ở Đà Nẵng Quán cà phê ở trung tâm Đà Nẵng tan hoang sau vụ khách nước ngoài đập phá.

Liên quan vụ một du khách nước ngoài có hành vi đập phá đồ đạc tại quán cà phê ở trung tâm TP Đà Nẵng gây xôn xao mạng xã hội, trao đổi với Tri Thức - Znews, lãnh đạo UBND phường Hải Châu cho biết đã nắm thông tin và đang phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại một cơ sở cà phê trên đường Lê Hồng Phong. Chị Nguyễn Hằng, trưởng phòng vận hành quán, cho biết sự việc xảy ra vào tối 29/5. Ban đầu người đàn ông nước ngoài đến quán yêu cầu gọi món. Vì vốn tiếng Anh hạn chế, nhân viên sử dụng phần mềm dịch thuật, đồng thời được nam khách hàng bàn bên hỗ trợ giao tiếp.

"Thời điểm này, khách vẫn chưa có dấu hiệu bất thường", Hằng nói.

Hiện trường hỗn loạn tại quán cà phê ở Đà Nẵng tối 29/5. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, khách Tây bất ngờ đứng dậy và thông báo: "Cho mọi người 10 giây để ra khỏi quán". Sau đó, cởi áo, đạp đổ bàn ghế và liên tục đập phá nhiều tài sản bên trong quán.

Trong lúc hoảng loạn, các khách hàng có mặt tại quán bỏ chạy ra phía cửa chính. Một số vật dụng cá nhân bỏ lại bao gồm laptop đều bị người này bẻ gãy.

Khi lực lượng chức năng có mặt, người đàn ông này tiếp tục chạy lên tầng hai và có hành vi chống đối. Đối tượng được cho là đã kẹp cổ một thanh niên khiến những người có mặt hoảng sợ. Sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế và đưa người này ra khỏi hiện trường.

Chị Hằng cho biết thêm hai máy pha cà phê của quán đều bị hỏng nặng, ước tính cơ sở thiệt hại hơn 200 triệu đồng, chưa tính các vật dụng khác.

Sau vụ việc, quán tạm thời đóng cửa để khắc phục hậu quả.

Kha Thanh

đà nẵng Đà Nẵng khách tây đập phá phường hải châu cà phê

