Bộ mặt đen tối của quán cà phê hầu gái ở Hàn Quốc

Các quán cà phê theo chủ đề gợi cảm đang trở thành hiện tượng mới tại Hàn Quốc. Chuyên gia cảnh báo mô hình này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thanh thiếu niên.

Quán cà phê theo chủ đề hầu gái nở rộ ở Hàn Quốc trong thời gian gần đây. Ảnh: @ohmy_maidcafe.

Loại hình quán cà phê theo chủ đề, trong đó nhân viên phục vụ diện trang phục gợi cảm đang ngày càng nở rộ tại Hàn Quốc. Điều này dấy lên lo ngại về sự xuất hiện của một dạng hình thức giải trí mang tính kích dục trá hình nhưng chưa được quản lý chặt chẽ.

Theo Korea JoongAng Daily, vấn đề gây tranh cãi là các quán này được đăng ký dưới dạng quán cà phê, nhà hàng thông thường nên trẻ vị thành niên vẫn có thể vào quán hoặc làm việc hợp pháp, dù hoạt động ngày càng mang tính gợi dục.

Cà phê biến tướng

Hôm 15/5, tại một quán cà phê ở quận Mapo, phía tây Seoul, 6 nữ nhân viên mặc trang phục phong cách “Yankee”, kiểu nổi loạn bắt nguồn từ văn hóa thanh niên Nhật Bản thập niên 1970, để đón khách trong một sự kiện theo chủ đề. Không gian quán chỉ khoảng 30 m2, gồm sân khấu nhỏ và 6 bàn tròn.

“Tôi thích mặc đồ nổi bật nên thấy công việc này khá thú vị”, một nữ sinh năm nhất đại học mới làm việc tại quán 4 ngày cho biết. Theo cô, phần lớn khách hàng là người trẻ, từ học sinh trung học đến thanh niên ngoài 20 tuổi.

Trước đó, các “maid cafe”, quán nơi nhân viên mặc đồ hầu gái và gọi khách là “chủ nhân”, từng bị đưa ra thảo luận trong phiên kiểm tra của Quốc hội Hàn Quốc năm ngoái. Tuy nhiên, mô hình này hiện tiếp tục biến tướng dưới nhiều chủ đề khác nhau.

Ngoài ra, dịch vụ chụp ảnh “cheki”, ảnh lấy liền kiểu Polaroid với nhân viên mặc đồ gợi cảm, cũng trở thành nguồn thu lớn. Khách trả khoảng 10.000-20.000 won (khoảng 175.000-352.000 đồng) để chụp ảnh thân mật, trong khi nhiều quán còn bán ảnh nhân viên qua mạng.

Một quán cà phê theo chủ đề ở quận Mapo, phía tây Seoul, hôm 15/5. Ảnh: Oh Sam Gwon.

Giới chức Hàn Quốc lo ngại trẻ vị thành niên đang tiếp xúc với môi trường mang tính kích dục. Một nam sinh trung học cho biết cậu thường xuyên đến quán cà phê hầu gái sau khi tìm được “oshi”, ý chỉ nhân viên yêu thích để trò chuyện.

Không ít cơ sở còn triển khai mô hình mang tính kích thích hơn. Tại một quán cà phê theo chủ đề ở Mapo, khách gọi các gói rượu vang nổ đắt tiền sẽ được chỉ định nhân viên phục vụ riêng theo hình thức “1 kèm 1”. Chai đắt nhất có giá tới 700.000 won (khoảng 12,2 triệu đồng).

Quán nói trên còn quảng cáo các gói “tâm sự riêng” với nhân viên, như 169.000 won (khoảng 2,9 triệu đồng) cho 30 phút nghe khách kể chuyện theo kiểu cổ vũ nhiệt tình, hoặc 300.000 won (hơn 5,2 triệu đồng) cho một giờ trò chuyện riêng.

Các diễn đàn mạng cũng ghi nhận nhiều bài viết cho thấy học sinh vẫn lui tới mô hình cà phê này. Có người hỏi liệu trẻ vị thành niên có được mua vang nổ hay không, trong khi người dùng khác gợi ý dùng phiên bản không cồn.

Xâm phạm quyền riêng tư

Ngoài vấn đề trẻ vị thành niên, các quán cà phê theo chủ đề còn làm dấy lên lo ngại về xâm phạm đời tư.

Nhiều khách đăng ảnh nhân viên chụp tại quán lên các cộng đồng trực tuyến kèm đánh giá trải nghiệm. Phần bình luận thường xuất hiện những nhận xét ngoại hình hay lời lẽ mang tính quấy rối tình dục, gây ra tình trạng bạo lực mạng thứ cấp. Một số website thậm chí vận hành cộng đồng kín chỉ dành cho thành viên để chia sẻ đánh giá.

Luật sư Noh Yoon-ho thuộc hãng luật Attorney in April nhận định: “Vấn đề nằm ở suy nghĩ rằng chỉ cần bỏ tiền là có thể 'tận hưởng' cơ thể và cảm xúc của người khác. Khi con người bị xem như công cụ thay vì một cá thể, điều đó có thể dẫn tới các dạng tội phạm và hành vi lạm dụng trong quan hệ xã hội”.

Một nhân viên diện trang phục gợi cảm tại một quán cà phê theo chủ đề.

Theo chính quyền địa phương, việc quản lý các mô hình này hiện rất khó khăn do thiếu cơ sở pháp lý rõ ràng. Nguyên nhân được đưa ra là các quán được đăng ký theo Luật Vệ sinh Thực phẩm như nhà hàng bình thường, cơ quan chức năng không thể cấm trẻ vị thành niên vào hoặc làm việc tại đây. Đồng thời cũng chưa có quy định cụ thể về trang phục gợi cảm hay mức độ tương tác với khách.

Một đại diện chính quyền cho biết trước đây “room cafe”, quán cà phê có phòng riêng, từng bị siết quản lý do mô hình phòng kín đã nằm trong diện điều chỉnh của pháp luật. Tuy nhiên, quán cà phê theo chủ đề có cấu trúc gần như quán cà phê thông thường nên rất khó xử lý nếu không chứng minh được hoạt động giải trí người lớn.

Các chuyên gia cho rằng Hàn Quốc cần sớm cập nhật quy định để đối phó với những mô hình kinh doanh mới được tạo ra nhằm “lách luật”.

“Nếu căn cứ pháp lý không rõ ràng, chính quyền địa phương sẽ ngần ngại việc tự tiến hành kiểm tra hay xử phạt”, nhà nghiên cứu Heo Min-sook thuộc Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Hàn Quốc nhận định. Bà cho rằng cần nhanh chóng sửa đổi danh sách các cơ sở bị cấm tuyển dụng hoặc tiếp nhận trẻ vị thành niên do Bộ Bình đẳng giới và Gia đình quản lý để có cơ sở pháp lý rõ ràng hơn.

“Trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều mô hình biến tướng gây hại cho thanh thiếu niên, cần thảo luận cách quản lý các hành vi độc hại với trẻ vị thành niên ngay cả tại những cơ sở được phân loại là nhà hàng thông thường”, bà nói thêm.