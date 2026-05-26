Hàng loạt brand Việt đóng Instagram, ra thông báo khẩn

Nhiều shop thời trang, công nghệ tại Việt Nam đồng loạt phát thông báo tạm ngưng phản hồi tin nhắn trên Instagram sau loạt thay đổi mới từ Meta.

Nhiều chủ cửa hàng hướng khách hàng sang hotline hoặc nền tảng khác nếu cần tư vấn sản phẩm. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Suốt gần 6 năm bán điện thoại Apple trên Instagram, anh Lê Đức Sơn, chủ fanpage Fire Apple Man với hơn 17.600 lượt theo dõi, gần như xem nền tảng này là kênh "hái ra tiền" quan trọng nhất của cửa hàng.

Nói với Tri Thức - Znews, anh Sơn cho biết nền tảng thuộc Meta không chỉ để đăng ảnh sản phẩm hay trả lời khách, mà còn là nơi tạo ra một cộng đồng nhỏ gồm những người trẻ mê công nghệ, có gu tiêu dùng rõ ràng và sẵn sàng trò chuyện hàng giờ về từng mẫu máy, từng phiên bản màu sắc.

"Tôi tìm được tệp khách hàng lý tưởng trên Instagram", anh nói.

Song, khi Instagram xuất hiện hàng loạt lỗi liên quan đến nhắn tin, spam và hạn chế tài khoản trong thời gian gần đây, anh Sơn cũng như nhiều chủ shop online khác không khỏi lo lắng.

Người bán thấp thỏm

Không riêng cửa hàng của anh Sơn, những ngày gần đây, cộng đồng kinh doanh trực tuyến trên Instagram, Facebook xôn xao trước việc hàng loạt thương hiệu thời trang, mỹ phẩm và công nghệ tại Việt Nam chia sẻ về việc tài khoản gặp lỗi nhắn tin, mất quyền gửi tin nhắn cho người lạ hoặc bị hạn chế tính năng, dù hoạt động bình thường.

Các tài khoản như Insane, Kido Studiowear hay Joie Des Roses Studio... đồng loạt đăng tải thông báo khẩn liên quan đến tình trạng spam, lỗi bảo mật và nguy cơ khóa tài khoản.

Nhiều thương hiệu cho biết họ buộc phải tạm ngưng phản hồi tin nhắn trực tiếp (DM), tắt tính năng nhận tin nhắn từ người lạ.

Anh Sơn cho biết cửa hàng buộc ra thông báo khẩn về cơ chế trao đổi thông tin sản phẩm để tránh rủi ro bị khóa tài khoản. Ảnh: NVCC.

Chị Minh Anh, quản lý một local brand nữ tại TP.HCM, cho biết lượng khách nhắn hỏi thông tin sản phẩm qua Instagram chiếm gần một nửa doanh thu online của shop.

"Khách bên này thường là nhóm mua theo gu thẩm mỹ cá nhân nên họ nhắn hỏi rất kỹ. Nếu phản hồi chậm hoặc mất tin nhắn thì khả năng mất đơn rất cao", chị nói, đồng thời cho biết thêm cửa hàng liên tục nhận phản hồi từ khách rằng họ không thấy tin nhắn trả lời dù nhân viên đã phản hồi từ trước.

Trong khi đó, anh Quốc Huy, quản lý một cửa hàng phụ kiện công nghệ tại Hà Nội, cho biết điều khiến người bán lo nhất hiện nay là nguy cơ tài khoản bị hạn chế tính năng mà không rõ nguyên nhân.

Trong bối cảnh Instagram được xem là kênh tiếp cận khách hàng quan trọng của nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm và công nghệ, việc hệ thống nhắn tin thiếu ổn định có thể ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu lẫn trải nghiệm khách hàng.

Không ít shop hiện phải chuyển sang mô hình bán hàng đa kênh, chủ động hướng khách sang nền tảng khác, gọi hotline tư vấn hoặc sàn thương mại điện tử để tránh phụ thuộc hoàn toàn vào Instagram, Facebook trong giai đoạn Meta điều chỉnh hệ thống.

Meta đổi chính sách, shop online bị ảnh hưởng ra sao?

Theo The Verge, nguyên nhân khiến cộng đồng bán hàng trên Instagram phản ứng mạnh thời gian qua liên quan đến loạt thay đổi mới của Meta đối với hệ thống nhắn tin và bảo mật trên nền tảng này.

Đáng chú ý là việc Meta chính thức ngừng hỗ trợ mã hóa đầu cuối (end-to-end encryption - E2EE) cho tin nhắn Instagram từ ngày 8/5. Tính năng này vốn được triển khai thử nghiệm từ năm 2023 nhằm tăng quyền riêng tư cho người dùng, cho phép chỉ người gửi và người nhận đọc được nội dung trò chuyện.

Trong bài viết đăng hồi tháng 3, The Verge dẫn lời người phát ngôn Meta Dina El-Kassaby Luce cho biết công ty quyết định dừng E2EE trên Instagram vì "rất ít người sử dụng" tính năng này. Meta đồng thời khuyến nghị người dùng có nhu cầu nhắn tin mã hóa chuyển sang WhatsApp, nền tảng vẫn duy trì E2EE mặc định.

Trong khi đó, The Guardian nhận định quyết định của Meta còn xuất phát từ áp lực ngày càng lớn từ các tổ chức bảo vệ trẻ em và cơ quan thực thi pháp luật tại Mỹ, Anh và châu Âu. Nhiều cơ quan cho rằng mã hóa đầu cuối khiến việc phát hiện lừa đảo, quấy rối hoặc hành vi phạm pháp trên nền tảng trở nên khó khăn hơn.

Thông báo thay đổi chính sách từ Instagram.

MacRumors cho biết thêm Meta không công bố rầm rộ thay đổi này mà chỉ âm thầm cập nhật trang hỗ trợ của Instagram. Sau ngày 8/5, các cuộc trò chuyện từng bật mã hóa đầu cuối sẽ quay về dạng mã hóa tiêu chuẩn, đồng nghĩa Meta có khả năng truy cập nội dung tin nhắn để phục vụ kiểm duyệt, chống spam và vận hành hệ thống.

Dù không ảnh hưởng nhiều đến người dùng thông thường, chính sách bảo mật mới của Meta đang trực tiếp giáng đòn mạnh vào các shop online phụ thuộc vào tính năng DM trên Instagram để chốt đơn.

Thứ nhất là lỗ hổng trong khâu vận hành. Tin nhắn liên tục bị ẩn, chậm thông báo hoặc trôi vào hộp thư spam khiến tốc độ phản hồi giảm sâu.

Với các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm hay công nghệ, việc chậm trễ vài phút có thể khiến khách hàng chuyển sang lựa chọn các thương hiệu đối thủ.

Thứ hai là rủi ro mất tài sản kinh doanh. Thuật toán siết chặt khiến hàng loạt tài khoản bị quét nhầm, bị hạn chế nhắn tin hoặc khóa tạm thời vì lỗi "spam". Các chủ shop loay hoay vì nguy cơ mất trắng những tài khoản lâu năm, vốn sở hữu tệp khách trung thành và kho nội dung đầu tư bài bản, kéo theo doanh thu sụt giảm nghiêm trọng.

Khâu tiếp cận khách hàng bị gián đoạn, song phần lớn người bán vẫn giữ tâm lý thận trọng, chờ đợi hơn là phản ứng quá cực đoan. Anh Đức Sơn cho rằng đây chỉ là giai đoạn Meta điều chỉnh hệ thống và lựa chọn cách thích nghi thay vì hoảng loạn.

"Cửa hàng bị ảnh hưởng nhưng không sao cả. Kinh doanh thì xác định sẽ có lúc này lúc kia. Một thời gian nữa hy vọng mọi chuyện sẽ ổn lại".