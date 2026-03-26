YouTube, Meta thua kiện chấn động

Meta và YouTube đồng loạt kháng cáo vụ án thiết kế sản phẩm gây nghiện, góp phần gây tổn hại đến sức khỏe tâm thần của người dùng trẻ.

Giám đốc điều hành của Meta, Mark Zuckerberg, rời tòa án sau khi ra làm chứng trong phiên tòa xét xử vụ án quan trọng cáo buộc Meta và YouTube gây hại đến sức khỏe tâm thần của trẻ em tại Los Angeles, ngày 18/2. Ảnh: Mike Blake/Reuters.

Theo phán quyết được công bố ngày 25/3, bồi thẩm đoàn tại Los Angeles (bang California, Mỹ) kết luận hai công ty Meta và YouTube đã thiết kế và vận hành nền tảng một cách thiếu trách nhiệm, biết rõ nguy cơ gây hại nhưng không cảnh báo người dùng, từ đó gây tổn thất đáng kể cho nguyên đơn, theo CNN.

Sau hơn 7 tuần xét xử tại Tòa Thượng thẩm Los Angeles và nhiều ngày nghị án, bồi thẩm đoàn yêu cầu các công ty bồi thường tổng cộng 6 triệu USD , gồm 3 triệu USD thiệt hại dân sự và 3 triệu USD tiền phạt. Trong đó, Meta chịu khoảng 70% trách nhiệm, còn YouTube chịu 30%.

Nguyên đơn là Kaley, hiện 20 tuổi, sống tại California. Cô và mẹ đã kiện Meta, YouTube (thuộc Google), Snap và TikTok, cáo buộc các nền tảng này cố tình thu hút và giữ chân người dùng từ khi còn nhỏ, dẫn đến việc cô phụ thuộc mạng xã hội và gặp nhiều vấn đề tâm lý.

Trước khi vụ kiện được đưa ra xét xử, Snap và TikTok đã đạt thỏa thuận dàn xếp riêng với nguyên đơn.

Trong đơn kiện, Kaley cho biết cô bắt đầu sử dụng YouTube từ khi 6 tuổi và lập tài khoản Instagram vào năm 9 tuổi. Việc sử dụng mạng xã hội liên tục trong nhiều năm khiến cô gặp các vấn đề như lo âu, trầm cảm và rối loạn nhận thức về cơ thể.

Tại tòa, Kaley mô tả việc sử dụng mạng xã hội từng chiếm phần lớn thời gian trong ngày, từ khi thức dậy cho đến đêm muộn. Cô cho rằng các nền tảng đã sử dụng nhiều cơ chế thiết kế khiến người dùng khó rời khỏi ứng dụng.

Luật sư của nguyên đơn lập luận rằng các công ty công nghệ đã phát triển nhiều tính năng nhằm tối đa hóa thời gian sử dụng, đặc biệt với người dùng trẻ tuổi. Trong phiên tòa, các tài liệu nội bộ của công ty cũng được đưa ra để chứng minh rằng các nền tảng nhận thức được nguy cơ đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên.

Một số lãnh đạo cấp cao của các công ty công nghệ đã ra làm chứng, bao gồm CEO Meta Mark Zuckerberg, Giám đốc Instagram Adam Mosseri và Phó chủ tịch kỹ thuật YouTube Cristos Goodrow.

Trong khi đó, phía Meta cho rằng những khó khăn trong tuổi thơ của Kaley mới là nguyên nhân chính dẫn đến các vấn đề tâm lý. YouTube cũng lập luận rằng dữ liệu tài khoản cho thấy thời gian sử dụng của cô trên nền tảng không nhiều như cáo buộc.

Cả Meta và Google đều tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết.

Vụ kiện của Kaley được xem là trường hợp đầu tiên trong hơn 1.500 vụ kiện tương tự nhằm vào các công ty mạng xã hội được đưa ra xét xử tại Mỹ.

Dù phán quyết này không trực tiếp quyết định kết quả của các vụ việc khác, giới chuyên gia pháp lý nhận định nó có thể định hướng cách tòa án đánh giá trách nhiệm của các nền tảng công nghệ trong tương lai.

Ngoài các vụ kiện cá nhân, nhiều bang và học khu tại Mỹ cũng đang chuẩn bị các vụ kiện riêng nhằm vào các công ty mạng xã hội, cho rằng các nền tảng này góp phần làm gia tăng khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên.

Một số nhà quan sát so sánh làn sóng kiện tụng này với những vụ kiện ngành thuốc lá trong thập niên 1990, khi các tập đoàn thuốc lá bị buộc phải chịu trách nhiệm về tác hại sức khỏe của sản phẩm.

Giới vận động chính sách cũng kỳ vọng phán quyết mới nhất có thể thúc đẩy các đạo luật an toàn trực tuyến dành cho trẻ em tại Mỹ, đồng thời gây áp lực buộc các nền tảng phải thay đổi cách thiết kế sản phẩm đối với người dùng dưới 18 tuổi.

Theo các luật sư và chuyên gia được trích dẫn trong phiên tòa, một số cơ chế thiết kế của mạng xã hội có thể khiến người dùng, đặc biệt là trẻ vị thành niên, dành nhiều thời gian hơn trên nền tảng: Nguồn cấp nội dung vô hạn (infinite scroll): Người dùng có thể tiếp tục xem nội dung mà không có điểm dừng rõ ràng.

Video tự động phát (autoplay): Nội dung mới tiếp tục chạy ngay sau khi video trước kết thúc.

Thông báo liên tục: Hệ thống gửi thông báo để kéo người dùng quay lại ứng dụng.

Nút "thích", bình luận và chia sẻ: Tạo cảm giác được công nhận xã hội và khuyến khích tương tác nhiều hơn.

Tạo cảm giác được công nhận xã hội và khuyến khích tương tác nhiều hơn. Bộ lọc làm đẹp và chỉnh sửa ngoại hình: Một số chuyên gia cho rằng có thể ảnh hưởng đến nhận thức về hình ảnh cơ thể ở người trẻ. Các công ty công nghệ cho biết nhiều tính năng trong số này được thiết kế nhằm tăng trải nghiệm người dùng, đồng thời khẳng định họ đã bổ sung các công cụ kiểm soát dành cho phụ huynh và tài khoản trẻ em.