Jenny Huỳnh và 'vua YouTube' lại gây chú ý

Jenny Huỳnh thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc lần đầu gặp "vua YouTube" ngoài đời thực tại sự kiện Beast Games mùa 2.

Jenny Huỳnh lần đầu gặp MrBeast ngoài đời.

Ngày 15/2, trên Instagram hơn 2,1 triệu người theo dõi, Jenny Huỳnh gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc lần đầu gặp "vua YouTube" MrBeast cùng một số gương mặt nổi tiếng tại Mỹ như nhà trang điểm James Charles.

Cô viết: "Gặp các idol YouTube ngoài đời". Dưới phần bình luận, nhiều người để lại lời chúc mừng và bày tỏ sự ngưỡng mộ như: "Tuyệt vời chị ơi", "Giấc mơ thành hiện thực", "Khi idol là fan của idol tôi".

Đáng chú ý, chỉ 1 tiếng sau khi bài viết đăng tải, MrBeast cũng phản hồi: "Was fun meeting you!" (tạm dịch: Thật vui khi được gặp bạn). Bình luận của anh nhận được hàng nghìn lượt thích.

Trước đó, ngày 14/2, Jenny Huỳnh đăng tải video chia sẻ việc được MrBeast theo dõi lại trên Instagram. Cô cho biết: "MrBeast đã theo dõi mình lại trên Instagram. Giấc mơ của mình đã thành hiện thực. Và ngày mai mình có thể gặp được MrBeast ngoài đời thực".

Jenny nói thêm cô được mời tham dự sự kiện ra mắt Beast Games mùa 2 vào ngày 15/2 và mong có cơ hội trò chuyện trực tiếp với "vua YouTube".

Năm 2025, Jenny Huỳnh trở thành người Việt trẻ nhất vào danh sách Forbes 30 Under 30 Asia.

Jenny Huỳnh (tên thật Huỳnh Việt Hoàng Vy, sinh năm 2005) hiện là sinh viên ngành Symbolic Systems tại Stanford University (Mỹ). Cô bắt đầu làm vlog từ năm 12 tuổi. Đến nay, Jenny sở hữu hơn 15 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội và từng hợp tác với hơn 50 thương hiệu quốc tế.

Năm 2025, cô trở thành người Việt trẻ nhất góp mặt trong danh sách Forbes 30 Under 30 Asia ở hạng mục Mạng xã hội, Tiếp thị và Quảng cáo.

MrBeast (tên thật Jimmy Donaldson) là YouTuber và doanh nhân người Mỹ, nổi tiếng với các video thử thách quy mô lớn cùng những dự án trao thưởng giá trị cao. Kênh YouTube của anh hiện có khoảng 467 triệu người đăng ký, là tài khoản có lượng theo dõi lớn nhất thế giới.

Beast Games mùa 2 được giới thiệu với quy mô "lớn hơn, táo bạo hơn và kịch tính hơn". Chương trình hiện phát sóng trên Prime Video, tiếp tục do MrBeast tổ chức.

Ở mùa này, anh quy tụ 200 thí sinh, gồm "100 người có thể lực mạnh nhất hành tinh và 100 bộ óc thông minh nhất thế giới". Điểm nhấn của mùa 2 là cuộc đối đầu trực diện giữa "trí tuệ" và "sức mạnh" để giành giải thưởng trị giá 5 triệu USD .