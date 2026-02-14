Jenny Huỳnh được 'vua YouTube' chú ý

Jenny Huỳnh gây chú ý khi được MrBeast theo dõi trên Instagram và mời tham dự sự kiện ra mắt Beast Games mùa 2 tại Mỹ.

Jenny Huỳnh vui mừng khi được "vua YouTube" MrBeast theo dõi lại trên Instagram. Ảnh: mrbeast, jenny.huynh._/Instagram.

Ngày 14/2, trên kênh TikTok hơn 7,3 triệu người theo dõi, Jenny Huỳnh đăng tải video chia sẻ việc được "vua YouTube" MrBeast theo dõi lại trên Instagram cá nhân (hơn 2,1 triệu người theo dõi).

Jenny cho biết: "MrBeast đã theo dõi mình lại trên Instagram. Giấc mơ của mình đã thành hiện thực. Và ngày mai mình có thể gặp được MrBeast ngoài đời thực".

Jenny nói thêm cô được mời tham dự sự kiện ra mắt Beast Game mùa 2 vào ngày 15/2 và mong có cơ hội trò chuyện trực tiếp với "vua YouTube".

Clip của Jenny Huỳnh nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận về nhiều bình luận ngưỡng mộ như: "Sĩ cả đời chị ơi", "Chắc Jenny kiếp trước cứu cả thế giới", "Ngầu quá chị".

Trước đó, ngày 6/1, trên phần story Instagram cá nhân, Jenny Huỳnh chia sẻ khoảnh khắc tham dự buổi chiếu đặc biệt Beast Games mùa 2 do Prime Video tổ chức sớm. Sự kiện diễn ra tối 6/1 (giờ Mỹ) tại Academy Museum of Motion Pictures ở Los Angeles.

Jenny Huỳnh tham dự sự kiện buổi chiếu đặc biệt mùa 2 Beast Games vào tối 6/1 (giờ Mỹ). Ảnh: jenny.huynh._/Instagram.

Tham dự sự kiện có MrBeast cùng nhiều gương mặt nổi tiếng như Jeff Probst, Selma Blair, Steve-O, Josh Peck, Yung Gravy, James Charles, bộ đôi A.J. & Big Justice cùng các thành viên Beast Gang và đội ngũ sản xuất điều hành.

Jenny Huỳnh (tên thật Huỳnh Việt Hoàng Vy, sinh năm 2005) hiện là sinh viên ngành Symbolic Systems tại Stanford University (Mỹ). Cô bắt đầu làm vlog từ năm 12 tuổi. Đến nay, Jenny sở hữu hơn 15 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội và từng hợp tác với hơn 50 thương hiệu quốc tế.

Năm 2025, Jenny trở thành người Việt trẻ nhất góp mặt trong danh sách Forbes 30 Under 30 Asia ở hạng mục Mạng xã hội, Tiếp thị và Quảng cáo.

MrBeast (tên thật Jimmy Donaldson) là YouTuber và doanh nhân người Mỹ, nổi tiếng với các video thử thách quy mô lớn và những dự án trao thưởng giá trị cao. Kênh YouTube của anh hiện có khoảng 467 triệu người đăng ký, là tài khoản có lượng theo dõi lớn nhất thế giới.

Một trong những dự án đáng chú ý của MrBeast là chương trình thực tế Beast Games, lấy cảm hứng từ loạt phim Squid Game của Netflix, với tổng giải thưởng lên tới 5 triệu USD .