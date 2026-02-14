Lý Đức đón tuổi 23, Trung Kiên chúc mừng 'lầy lội'

Bước sang tuổi 23, trung vệ Phạm Lý Đức nhận nhiều lời chúc từ đồng đội và đàn anh. Trong đó, thủ môn Trần Trung Kiên gửi lời chúc hài hước, gọi anh là “xạ thủ”.

Sáng 14/2, Phạm Lý Đức đăng tải dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật mình trên trang cá nhân. "Chào tuổi mới, hy vọng mọi điều ngọt ngào và may mắn sẽ ùa về. Thật hạnh phúc và bình an nhé. Đức cảm ơn tất cả mọi người", anh chia sẻ.

Bài viết của nam trung vệ nhanh chóng nhận hàng nghìn lượt tương tác, bình luận từ bạn bè, đồng đội và người hâm mộ. Tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ để lại lời nhắn vui vẻ: "Chúc anh sinh nhật oách xà lách". Tiền vệ Lê Văn Thuận cũng bày tỏ: "Điện ảnh quá ạ Chúc mừng sinh nhật anh". Trong khi đó, trung vệ Nguyễn Nhật Minh hài hước đùa: "Phải máy ảnh đẹp lắm mới chụp được như này ấy", thủ môn Trần Trung Kiên cũng vào hùa theo: "Chụp xong phải chà giấy nhám nữa".

Một số đàn anh cũng gửi lời chúc tới Lý Đức. Trung vệ Bùi Tiến Dũng bày tỏ: "Anh chúc em trai sinh nhật vui vẻ nhé". Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức viết: “Anh chúc mừng sinh nhật Đức nha. Chúc em tuổi mới luôn may mắn và thành công”. Tiền đạo Phan Văn Đức nhắn nhủ: “Chúc mừng sinh nhật em nhé. Chúc em tuổi mới thật nhiều may mắn và bình an”.

Ở phần story, Lý Đức chia sẻ lại nhiều lời chúc từ đồng đội. Đáng chú ý là màn trêu đùa của thủ môn Trần Trung Kiên khi gọi anh là "xạ thủ". Lý do là sau SEA Games 33, nam trung vệ sinh năm 2003 vướng nghi vấn tình cảm với tuyển thủ bắn súng Phí Thanh Thảo.

Trung Kiên gửi lời chúc mừng sinh nhật "lầy lội" tới đồng đội.

Trên mạng xã hội, nhiều fan thường xuyên "ghép đôi" hai người. Dưới một video TikTok, Thanh Thảo từng hài hước hỏi: "Vợ nằm phía sau hả?", Lý Đức đáp lại: "Vợ yêu tôi đó thượng úy" khiến phần bình luận sôi động.

Sau thời gian im ắng, tin đồn hẹn hò giữa Lý Đức và "hot girl bắn súng" bất ngờ được nhắc lại khi nữ xạ thủ đăng tải một Story trên Instagram rồi nhanh chóng xoá đi vào tối 2/2.

Dù chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, hình ảnh này vẫn kịp được cộng đồng mạng chụp lại và lan truyền, khiến câu chuyện một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán.

Trước đó, Thanh Thảo gây chú ý khi có mặt trên khán đài cổ vũ trận chung kết bóng đá nam khi U22 Việt Nam gặp Thái Lan và chia sẻ "thích" cầu thủ mang áo số 3 - số áo của Lý Đức.

Trong khi đó, Lý Đức và Trung Kiên từng có thời gian thi đấu cùng nhau tại CLB Hoàng Anh Gia Lai. Giữa năm nay, trung vệ sinh năm 2003 chuyển sang khoác áo Công an Hà Nội.

Phạm Lý Đức (sinh năm 2003, quê Tây Ninh) có chiều cao 1,82 m. Anh là nhân tố đáng chú ý tại các giải như U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 và U23 châu Á 2026. Ở tuổi 23, trung vệ này tiếp tục được kỳ vọng sẽ có thêm bước tiến trong sự nghiệp.

Lý Đức bị fan nữ vây kín ở sân Hàng Đẫy Cầu thủ U23 Việt Nam được nhiều người hâm mộ chờ sẵn để xin chữ ký, chụp hình sau trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Tampines Rovers tối 4/2.