Lộ ảnh hẹn hò của cầu thủ Lý Đức và 'hot girl bắn súng'

Bức ảnh trung vệ Phạm Lý Đức nắm tay tình tứ Phí Thanh Thảo được nữ xạ thủ đăng tải trên Story Instagram cá nhân ngày 2/2 và xóa ngay sau đó.

Sau thời gian im ắng, tin đồn hẹn hò giữa cầu thủ Lý Đức (sinh năm 2003, Tây Ninh) và "hot girl bắn súng" Phí Thanh Thảo (sinh năm 2004, Hà Nội) bất ngờ được nhắc lại khi nữ xạ thủ đăng tải một Story trên Instagram rồi nhanh chóng xoá đi vào tối 2/2.

Bức ảnh do Thanh Thảo đăng trên Story và xóa ngay sau đó.

Dù chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, hình ảnh này vẫn kịp được cộng đồng mạng chụp lại và lan truyền, khiến câu chuyện một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán. Trong ảnh, Lý Đức và Thanh Thảo nắm tay nhau, nam cầu thủ trao cho cô nàng ánh mắt tình tứ.

Khi hình ảnh này lan truyền, nhiều người nghi ngờ nó được tạo bằng AI. Tuy nhiên, một số cư dân mạng tiếp tục chia sẻ ảnh chụp cặp đôi được bắt gặp ở địa điểm khác với trang phục tương tự.

Mối quan hệ giữa nữ xạ thủ sinh năm 2004 và trung vệ sinh năm 2003 bắt đầu thu hút sự chú ý từ cuối năm 2025, thời điểm SEA Games 33 khép lại. Khi đó, người hâm mộ nhanh chóng soi ra chi tiết Thanh Thảo sử dụng ốp điện thoại in hình Lý Đức trong khoảnh khắc ăn mừng bàn thắng tại SEA Games 33.

Không dừng lại ở đó, nữ xạ thủ từng xuất hiện tại nhà riêng của gia đình Lý Đức ở Bến Cầu (Tây Ninh) và được người hâm mộ chụp lại, làm dấy lên nhận định rằng mối quan hệ giữa cả hai không còn dừng ở mức xã giao.

Đến cuối tháng 12/2025, Lý Đức và Phí Thanh Thảo vẫn đồng loạt phủ nhận tin đồn yêu đương, khẳng định chỉ là đồng nghiệp và bạn bè thân thiết.

Trên trang TikTok cá nhân, Phi Thanh Thảo từng chia sẻ ngắn gọn: "Chỉ là fan hâm mộ thôi". Dẫu vậy, nữ xạ thủ vẫn liên tục tương tác thân thiết với trung vệ sinh năm 2003 trên mạng xã hội.

Lý Đức được cho dẫn Thanh Thảo về quê nhà Tây Ninh chơi. Ảnh: @chimchichbong/TikTok.

Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, Lý Đức tiết lộ mẫu bạn gái của anh là một cô nàng yêu thích thể thao và thấu hiểu cuộc sống, lịch thi đấu của cầu thủ bóng đá.

Lý Đức là một trong những cầu thủ trẻ nhận được nhiều sự quan tâm kể từ sau chiến thắng SEA Games 33 và giải U23 châu Á. Anh thi đấu ở vị trí trung vệ, sở hữu thể hình tốt, lối chơi mạnh mẽ và được đánh giá cao ở khả năng tranh chấp cũng như đọc tình huống.

Trong khi đó,Phí Thanh Thảo mang quân hàm Thượng úy, là nữ xạ thủ nổi bật của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Cô gây chú ý không chỉ bởi thành tích chuyên môn mà còn nhờ ngoại hình sáng, phong cách cá tính và hình ảnh năng động trên mạng xã hội. Tại SEA Games 33, nữ xạ thủ giành huy chương bạc nội dung 10 m súng trường hơi cùng đồng đội.