Bên trong căn nhà 3 tầng Lý Đức xây cho mẹ ở Tây Ninh

|
Tròn một tháng lên đường tập huấn và thi đấu cùng đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026, hôm 25/1, trung vệ Phạm Lý Đức (sinh năm 2003) trở về thăm gia đình trong căn nhà 3 tầng khang trang mà hai anh em cùng xây cho mẹ từ một năm trước.
|
Nhà Lý Đức nằm ở mặt tiền đường thuộc ấp Long Phi, xã Long Thuận, Tây Ninh. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Lý Đức cho biết cơ ngơi là thành quả của cả hai anh em trong suốt nhiều năm tích góp. "Tôi rất vui vì mục tiêu xây nhà cho mẹ đã hoàn thành. Tiếp đó, tôi mong sớm mua được Lamborgini cho ba", cầu thủ 22 tuổi nói, cho hay khi trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình, mọi áp lực dường như tan biến.
Bên trong nhà, nổi bật ở phòng khách là góc trưng bày huy chương, bằng khen gắn với hành trình bóng đá của Lý Đức. Bảng chữ ký các thành viên trong đội bóng ở Hoàng Anh Gia Lai, U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia được treo gọn gàng, ngay ngắn, đặt cạnh những vật dụng đời thường trong gia đình. Không gian được ông Phạm Văn Tuấn - bố Lý Đức - chăm từng chút một. Ngày nào ông cũng lau từng tấm huy chương và bằng khen của con trai.
"Mỗi khi nhìn những tấm huy chương của con, tôi đều bồi hồi nhớ lại quãng thời gian vất vả đưa đón con gần 80 km từ Tây Ninh đến TP.HCM tập luyện", ông Tuấn chia sẻ.
|
Mỗi tấm huy chương là một cột mốc, gắn liền với hành trình theo đuổi bóng đá của trung vệ sinh năm 2003 từ khi còn nhỏ.
|
Bức ảnh gia đình được treo ở vị trí đối diện khu vực treo huy chương, bằng khen của Lý Đức.
|
Kể từ khi Lý Đức trở về Tây Ninh, căn nhà của anh luôn tràn ngập tiếng cười. Đông đảo người hâm mộ đến nhà chúc mừng, xin chữ ký và chụp hình cùng nam cầu thủ.
|
Tại giải U23 châu Á 2026, Lý Đức là một trong số gương mặt được ban huấn luyện tin tưởng sử dụng ở hàng phòng ngự. Trung vệ sinh năm 2003 góp mặt trong hầu hết trận đấu quan trọng. Anh thi đấu năng nổ, ghi dấu ấn với người hâm mộ nhờ pha bọc lót, kiến tạo giúp đồng đội ghi bàn, góp phần đưa đội tuyển tiến sâu ở giải đấu.
Dopamine tạo ra động lực và cảm giác hài lòng, Endorphin mang đến cảm giác thăng hoa, trong khi Cortisol lại "sản sinh" cảm giác căng thẳng, giúp bạn có tâm trạng phấn khích để phiêu lưu ra khỏi vùng an toàn… Nếu hiểu được cơ chế hoạt động của những hormone then chốt này, bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, như tác giả David JP Phillips bật mí trong cuốn sách Cho đời nhẹ lên cao.