Bên trong căn nhà 3 tầng Lý Đức xây cho mẹ ở Tây Ninh

Nhà Lý Đức nằm ở mặt tiền đường thuộc ấp Long Phi, xã Long Thuận, Tây Ninh. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Lý Đức cho biết cơ ngơi là thành quả của cả hai anh em trong suốt nhiều năm tích góp. "Tôi rất vui vì mục tiêu xây nhà cho mẹ đã hoàn thành. Tiếp đó, tôi mong sớm mua được Lamborgini cho ba", cầu thủ 22 tuổi nói, cho hay khi trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình, mọi áp lực dường như tan biến.