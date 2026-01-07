Cơ đùi của Lý Đức, chiều cao của Hiểu Minh gây ấn tượng

Bộ đôi trung vệ của U23 Việt Nam Lý Đức, Hiểu Minh không chỉ gây ấn tượng với kỹ năng chơi bóng mà còn hút fan nhờ chiều cao đều trên 1,80 m, thân hình rắn rỏi.

Tối 6/1 (giờ Việt Nam), ngay sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Jordan tại trận ra quân vòng chung kết U23 châu Á, fanpage AFC Asian Cup đăng tải loạt ảnh ghi lại những hình ảnh ấn tượng của các cầu thủ áo đỏ.

Trong đó, bức hình nhận được lượng tương tác lớn nhất thuộc về khoảnh khắc Hiểu Minh khoác vai Lý Đức ăn mừng sau khi anh ghi bàn thắng thứ 2 ở phút thứ 42, cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.

"Hai 'cây sào' của U23 Việt Nam", "Nhìn cặp đùi của Lý Đức kìa", "Hình thể tốt quá" là những bình luận cảm thán của người hâm mộ dành cho bộ đôi trung vệ.

Hiểu Minh và Lý Đức trong bức hình được AFC Asian Cup chia sẻ. Ảnh: AFC Asian Cup/Facebook.

Theo dữ liệu cho ban tổ chức vòng chung kết U23 châu Á 2026 công bố, U23 Việt Nam được xem là một trong những đội có hình thể khiêm tốn.

Theo đó, cân nặng trung bình của các cầu thủ áo đỏ là 69,87 kg, đứng cuối danh sách; chiều cao trung bình cũng nằm trong nhóm thấp nhất giải khi chỉ đạt 1,7648 m, Thái Lan xếp ngay cuối với 1,7622 m.

Trong khi đó, các đội bóng Tây Á, Trung Á và Đông Á phần lớn sở hữu chiều cao tốt, trung bình trên 1,78 m. Điều này khiến các học trò HLV Kim Sang-sik có thể gặp những bất lợi nhất định khi đối đầu về mặt thể lực, chiều cao.

Bởi vậy, những cá nhân có hình thể tốt như Hiểu Minh (cao 1,84 m), Lý Đức (cao 1,82 m) sẽ giúp ích nhiều tuyển U23 Việt Nam trong các tình huống không chiến. Bên cạnh đó, đội hình các "chiến binh sao vàng" cũng có một số cá nhân khác sở hữu hình thể tốt như thủ môn Trung Kiên (1,91 m), hậu vệ Văn Hà (1,84 m) hay Bùi Vĩ Hào, Đình Bắc (1,80 m).

Hiểu Minh (trái) và Lý Đức đều cao trên 1,80 m, thuộc nhóm hình thể tốt của U23 Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Hiểu Minh, Phạm Lý Đức/Facebook.

Trong trận ra quân gặp tuyển Jordan, Hiểu Minh, Lý Đức cũng cho thấy lợi thế hình thể của bản thân trong các pha tranh chấp khiến người hâm mộ thêm phần nào yên tâm. Hiểu Minh cũng được AFC bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu với sự tán thành của đông đảo người theo dõi.

Trên mạng xã hội, cặp trung vệ điển trai cũng là những nhân tố "hút fan" nữ khi chia sẻ những hình ảnh đời thường. Khoảnh khắc Lý Đức khoe cơ bụng "nét căng" hay Hiểu Minh diện trang phục đời thường đều được người hâm mộ thích thú tương tác.