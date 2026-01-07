Con cá ngừ to như chiếc xe máy trị giá hơn 3 triệu USD ở Nhật Bản

|
Một con cá ngừ vây xanh khổng lồ, nặng tương đương một chiếc xe máy tiêu chuẩn, vừa được bán với giá 510,3 triệu yen (khoảng 3,2 triệu USD) trong phiên đấu giá đầu năm mới tại chợ cá Toyosu (Tokyo, Nhật Bản). Người trả giá cao nhất là ông Kiyoshi Kimura, chủ chuỗi nhà hàng Sushi Zanmai, thường được truyền thông Nhật Bản gọi là "Vua cá ngừ". Ảnh: Kyodo News.
Con cá nặng khoảng 243 kg, được đánh bắt ngoài khơi thị trấn Oma (tỉnh Aomori) - khu vực nổi tiếng với hải sản chất lượng cao nhờ sự giao thoa giữa các dòng hải lưu nóng và lạnh. Cá ngừ từ vùng biển này thường có giá cao hơn mặt bằng chung vì độ béo, màu thịt đẹp và hương vị được giới sành ăn ưa chuộng. Ảnh: Reuters.
Với mức giá này, ông Kimura đã phá chính kỷ lục mà mình từng lập năm 2019 (333,6 triệu yen), đồng thời vượt xa dự đoán ban đầu của chính ông. "Tôi nghĩ giá sẽ thấp hơn một chút, khoảng 300 hoặc 400 triệu yen. Nhưng cuối cùng nó lại vượt hơn 500 triệu", ông Kimura chia sẻ. Ảnh: Shutterstock.
Ông cho biết việc chấp nhận trả giá cao không chỉ vì chất lượng con cá, mà còn mang ý nghĩa tinh thần trong ngày đầu năm. "Tôi hy vọng kinh tế sẽ khá hơn trong năm nay. Tôi hy vọng mức giá này sẽ khiến mọi người vui lên", ông nói. Theo ước tính, nếu bán lẻ theo từng phần, con cá có thể đạt mức giá trung bình lên tới 13.360 USD mỗi kg. Tuy nhiên, ông Kimura cho biết các món ăn chế biến từ con cá này sẽ được bán cho khách với mức giá thông thường, không tăng giá. Ảnh: Reuters.
Theo chính quyền Tokyo, đây là mức giá cao nhất kể từ khi dữ liệu so sánh được ghi nhận từ năm 1999. Con số này cũng vượt xa kỷ lục trước đó là 333,6 triệu yen đạt được vào năm 2019, năm đầu tiên chợ Toyosu tổ chức phiên đấu giá đầu năm sau khi chợ cá Tsukiji lịch sử được di dời. Trong ảnh là con cá ngừ từng được bán với giá 207 triệu yen (khoảng 1,3 triệu USD) trong phiên đấu giá năm 2025. Ảnh: Reuters.
Thông thường, các ngư dân và nhà buôn đưa cá ra đấu giá vào các buổi sáng trong tuần. Tuy nhiên, phiên đấu giá đầu năm mang ý nghĩa đặc biệt, khi các bên cạnh tranh để giành quyền mua "mẻ cá đầu tiên của năm", điều được xem là biểu tượng của may mắn và thịnh vượng trong văn hóa. Ảnh: Reuters.
Tại Nhật Bản, cá ngừ vây xanh được coi là biểu tượng của sự sang trọng và địa vị xã hội, đặc biệt được ưa chuộng bởi giới thượng lưu và thực khách sành ăn. Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF), cá ngừ vây xanh là loài cá ngừ lớn nhất thế giới, có thể sống tới 40 năm, nặng gần 700 kg và dài tới 3 m. Ảnh: Reuters.
Loài cá này từng bị xếp vào nhóm dễ bị tổn thương từ năm 2014 do biến đổi khí hậu và tình trạng đánh bắt quá mức. Tuy nhiên, theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), quần thể cá ngừ vây xanh đang dần phục hồi nhờ các biện pháp quản lý và bảo tồn nghiêm ngặt hơn trong những năm gần đây. Ảnh: Reuters.
