6 điểm chụp áo dài gây sốt ở TP.HCM

Trong khi đó, tuyến metro số 1 mang đến bối cảnh hoàn toàn khác cho áo dài: hiện đại, gọn gàng và mang tính biểu tượng cho sự thay đổi của TP.HCM. Các nhà ga trên cao với đường nét thẳng, không gian mở rất phù hợp với áo dài cách tân. Khi chụp tại khu vực metro, người mặc áo dài nên chọn thiết kế tối giản, ít tà dài để thuận tiện di chuyển. Các góc chụp từ xa, lấy toàn cảnh nhà ga và đường ray sẽ giúp bộ ảnh thể hiện rõ sự giao thoa giữa truyền thống và nhịp sống đô thị mới. Ảnh: Trinh Dương.