6 điểm chụp áo dài gây sốt ở TP.HCM

Mỗi dịp lễ, Tết hay kỷ niệm đặc biệt, nhu cầu chụp ảnh áo dài tại TP.HCM lại tăng cao. Bên cạnh những địa điểm quen thuộc, nhiều không gian mới như tu viện Khánh An (phường An Phú Đông) trở thành điểm check-in được giới trẻ lựa chọn. Công trình gây ấn tượng với kiến trúc mang phong cách Phật giáo Nhật Bản, nổi bật với mái ngói cong, hành lang gỗ và không gian tĩnh lặng hiếm có giữa đô thị. Ảnh: Khương Nguyễn.
Lưu ý khi chụp tại tu viện, người mặc nên chọn dáng đứng, đi nhẹ nhàng, hạn chế tạo kiểu cầu kỳ để giữ sự trang nghiêm. Những góc cầu thang gỗ, lối đi lát đá và khoảng sân rộng giúp bộ ảnh có chiều sâu, phù hợp với concept truyền thống, thanh lịch. Ảnh: Khương Nguyễn.
Tọa lạc tại phường Xuân Hòa, Dabao Concept từng là ngôi nhà cũ, mang không khí Cố đô Huế với bàn ghế gỗ, tường sơn bong tróc và những vật dụng mang dấu ấn thời gian. Đây là địa điểm phù hợp với các bộ ảnh áo dài mang hơi hướm vintage, gần gũi. Thay vì tạo dáng cầu kỳ, người chụp có thể tận dụng những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường như ngồi đọc báo, pha cà phê hay nhìn ra phố. Ảnh: Khương Nguyễn.
Điểm đến chụp áo dài quen thuộc khác là chợ Bến Thành. Đây là nơi gắn liền với hình ảnh TP.HCM suốt nhiều thập kỷ, là bối cảnh lý tưởng cho các bộ ảnh áo dài mang tinh thần hoài niệm. Tháp đồng hồ, các cổng chợ và khu vực xung quanh tạo nên phông nền đặc trưng, dễ nhận diện. Ngoài khu vực mặt tiền vốn đông đúc khách, người chụp có thể tận dụng các góc đường nhỏ quanh chợ. Áo dài màu nổi sẽ giúp nhân vật tách khỏi bối cảnh đông đúc, trong khi các gam trung tính phù hợp với concept nhẹ nhàng, đời thường. Ảnh: Phương Lâm.
Được xây dựng trên nền Dinh Norodom cũ, Dinh Độc Lập là địa điểm quen thuộc mỗi mùa chụp áo dài đón xuân. Công trình hiện là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, gắn với nhiều dấu mốc quan trọng của lịch sử Việt Nam hiện đại. Các hành lang dài, bãi cỏ xanh và khối nhà chính tạo nên bố cục ảnh cân đối, trang trọng. Khi chụp tại đây, bạn nên ưu tiên bố cục rộng, lấy kiến trúc làm nền để tôn lên vẻ thanh lịch của áo dài. Những dáng đứng thẳng, bước đi nhẹ hoặc quay lưng nhìn xa sẽ giúp bộ ảnh giữ được tinh thần lịch sử, trang nghiêm. Ảnh: Phương Lâm.
Trong khi đó, tuyến metro số 1 mang đến bối cảnh hoàn toàn khác cho áo dài: hiện đại, gọn gàng và mang tính biểu tượng cho sự thay đổi của TP.HCM. Các nhà ga trên cao với đường nét thẳng, không gian mở rất phù hợp với áo dài cách tân. Khi chụp tại khu vực metro, người mặc áo dài nên chọn thiết kế tối giản, ít tà dài để thuận tiện di chuyển. Các góc chụp từ xa, lấy toàn cảnh nhà ga và đường ray sẽ giúp bộ ảnh thể hiện rõ sự giao thoa giữa truyền thống và nhịp sống đô thị mới. Ảnh: Trinh Dương.
Bưu điện TP.HCM là công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu, thường được lựa chọn để chụp áo dài theo phong cách giao thoa Đông - Tây. Không gian bên trong với mái vòm cao và sàn gạch cổ tạo cảm giác sang trọng, cổ điển. Người chụp có thể tận dụng các hàng cột, ô cửa sổ hoặc góc hành lang để tạo chiều sâu cho khung hình. Áo dài đơn sắc, ít họa tiết giúp tổng thể hài hòa, tránh cảm giác rối mắt khi kết hợp với kiến trúc cầu kỳ. Ảnh: Phương Lâm.
