Tết đi chơi đâu ở TP.HCM?

Với nhiều người dân TP.HCM, Tết không còn là thời điểm "đi trốn". Không ít người chọn ở lại thành phố, tận hưởng nhịp sống chậm hơn thường ngày. Tranh thủ thời gian nghỉ, người dân, đặc biệt là các gia đình trẻ, có thể cân nhắc chụp ảnh áo dài Tết từ sớm, vừa tạo không khí năm mới, vừa tránh đông đúc. Các điểm đến văn hóa, lịch sử như Dinh Độc Lập, phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng, đặc biệt là Chợ Bến Thành là điểm hẹn quen thuộc của nhóm bạn trẻ đam mê chụp áo dài Tết. Ảnh: Phương Lâm.
Thay vì những buổi hẹn gấp gáp sau giờ làm, kỳ nghỉ Tết là lúc nhiều người dành thời gian cho các cuộc gặp kéo dài. Một buổi cà phê sáng chỉ ngồi nói chuyện cũng đủ để kết nối lại sau một năm bận rộn. Quán Cô Ba nằm ở tầng 1 tòa nhà số 2 Đồng Khởi (phường Sài Gòn) là chốn dừng chân có view ngắm Bitexco được đông đảo bạn trẻ lựa chọn hiện tại. Cơ sở vừa trở lại vào tháng 11 gây ấn tượng với không gian đậm chất xưa, tương phản với nét hiện đại bên ngoài. Ảnh: Linh Huỳnh.
Khám phá tổ hợp bán lẻ lớn nhất Đông Nam Á trong ga metro Nhà hát Thành phố là hoạt động đáng cân nhắc trong dịp Tết năm nay. Bên dưới ga ngầm là điểm dừng chân Cafe U, Starbucks. Trong đó, Rue Miche chiếm trọn tầng hầm LL3 của Union Square với diện tích 4.728 m2, quy tụ 35 thương hiệu thời trang, phụ kiện, nước hoa... Ảnh: Hoài Bảo.
Khác với không gian bán hàng trưng bày bóng bẩy như Rue Miche, chợ Dân Sinh (phường Nguyễn Thái Bình) là điểm đến thú vị dành cho những ai yêu thích đồ cổ và đồ cũ. Khu chợ nhỏ giữ nguyên cái chất lạ, hoài cổ, nổi tiếng với những gian hàng bán đủ loại món đồ mang đậm dấu ấn thời gian: máy ảnh film cổ, đồng hồ cũ, đèn xưa, những cuốn sách in từ thập niên trước hay các món đồ sưu tầm độc lạ khác. Ảnh: Linh Huỳnh.
Nếu muốn đổi nhịp trong những ngày nghỉ mà không cần đi xa, Bưu điện TP.HCM là lựa chọn phù hợp cho một buổi dạo chơi nhẹ nhàng. Công trình hơn 130 năm tuổi mang đậm dấu ấn kiến trúc Đông - Tây với mái vòm cao, hành lang rộng và những chi tiết trang trí đặc trưng. Việc đứng giữa không gian đã tồn tại hơn một thế kỷ khiến nhiều người có cảm giác như đang "ngược thời gian”, nhìn lại những lớp ký ức của TP.HCM xưa. Ngoài ra, chỉ cần đi chậm một vòng, quan sát các bản đồ cũ, quầy thư truyền thống hay những góc tường nhuốm màu thời gian, khách tham quan đã có cảm giác như tách khỏi nhịp sống vội vã bên ngoài. Ảnh: Phương Lâm.
Pier Dessert là một gợi ý phù hợp nếu muốn tìm một trải nghiệm tráng miệng khác biệt trong những ngày nghỉ không rời TP.HCM. Quán nhỏ, nằm trong hẻm và mỗi lượt chỉ đón số lượng khách giới hạn, tạo cảm giác riêng tư, chậm rãi. Điểm đặc biệt nhất tại đây là món kem được phục vụ trong hộp gỗ, phủ lớp "đất" crumble và hoa trang trí. Thực đơn thay đổi theo mùa nên mỗi lần ghé lại mang cảm giác mới, phù hợp để kết hợp chụp ảnh, thư giãn nhẹ trong kỳ nghỉ ngắn. Ảnh: Phương Lâm.
Cầu Mống (phường Sài Gòn) vừa trở thành một trong những điểm check-in về đêm thu hút giới trẻ ở TP.HCM. Địa điểm là một trong số kiến trúc được chọn thắp sáng trong dự án chiếu sáng kiến trúc do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM thực hiện. Đèn được phối màu đa dạng, thay đổi theo từng góc nhìn, nên dù chụp bằng điện thoại hay máy ảnh, bạn cũng dễ có những khung hình đẹp mắt. Buổi tối, không khí quanh cầu trở nên nhộn nhịp. Nhiều nhóm bạn đi dạo, chụp ảnh và dừng lại ngắm nhìn dòng nước dưới ánh sáng phản chiếu. Ảnh: Linh Huỳnh.
