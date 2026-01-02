Tết đi chơi đâu ở TP.HCM?

Nếu muốn đổi nhịp trong những ngày nghỉ mà không cần đi xa, Bưu điện TP.HCM là lựa chọn phù hợp cho một buổi dạo chơi nhẹ nhàng. Công trình hơn 130 năm tuổi mang đậm dấu ấn kiến trúc Đông - Tây với mái vòm cao, hành lang rộng và những chi tiết trang trí đặc trưng. Việc đứng giữa không gian đã tồn tại hơn một thế kỷ khiến nhiều người có cảm giác như đang "ngược thời gian”, nhìn lại những lớp ký ức của TP.HCM xưa. Ngoài ra, chỉ cần đi chậm một vòng, quan sát các bản đồ cũ, quầy thư truyền thống hay những góc tường nhuốm màu thời gian, khách tham quan đã có cảm giác như tách khỏi nhịp sống vội vã bên ngoài. Ảnh: Phương Lâm.