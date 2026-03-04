Giảm 31 kg trong 3 tháng, chàng trai 'lột xác' với thân hình 6 múi

Trong vòng 3 tháng, Tuấn Anh đã giảm từ 98 kg xuống 67 kg, thay đổi ngoạn mục cả vóc dáng lẫn sức khỏe sau nhiều lần thất bại vì sai phương pháp.

Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1998) hiện sống tại Hà Nội. Trước khi giảm cân, chàng trai 28 tuổi nặng 98 kg, có thói quen ăn uống thiếu khoa học, thích gì ăn đó, ăn cả ngày lẫn đêm không kiểm soát, hầu như không tập thể dục hay vận động.

Bị nhiều người chê bai và khuyên giảm cân, Tuấn Anh từng cố gắng nhiều lần nhưng chỉ giảm được 1-2 kg rồi nhanh chóng tăng trở lại, thậm chí còn nặng hơn trước. Anh từng thử uống thuốc giảm cân, trà giảm cân, ăn keto, nhịn cơm nhưng đều thất bại.

Sự thay đổi ngoạn mục của Tuấn Anh khiến nhiều người ngỡ ngàng.

“Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ thay đổi được nên đã từ bỏ và tập trung kiếm tiền bù cho khiếm khuyết ngoại hình”, Tuấn Anh nói.

Bước ngoặt đến khi sức khỏe của Tuấn Anh có dấu hiệu kém đi như khó thở khi ngủ, ngáy to, cơ thể mệt mỏi, ngủ không sâu giấc, mất tỉnh táo, luôn uể oải. Anh đau lưng, đi lại nặng nề, thậm chí buồn ngủ khi lái xe.

“Nếu không giảm cân, có thể tôi sẽ chết sớm. Tôi sợ điều đó”, Tuấn Anh trải lòng.

Không chỉ giảm cân vì muốn đẹp hơn, động lực lớn nhất của Tuấn Anh là sức khỏe được cải thiện. Từ quyết tâm đó, Tuấn Anh áp dụng phương pháp ăn thâm hụt calo, tăng đạm và chất xơ, giảm tinh bột.

Anh tập gym đều đặn mỗi ngày, kết hợp cardio đi bộ dốc 5-7 km/ngày và thuê PT hướng dẫn, xây dựng chế độ ăn.

Ngoài ra, anh chủ động tiếp tục cắt giảm lượng calo để đẩy nhanh tiến độ. Tháng đầu tiên, anh giảm được 10 kg, khiến cả PT và bản thân đều bất ngờ. Thành quả này tiếp thêm động lực để anh kiên trì hơn.

Hiện tại, Tuấn Anh duy trì chế độ ăn uống khoa học kết hợp tập luyện đều đặn để giữ cân nặng ổn định và thân hình săn chắc.

Sau 3 tháng, Tuấn Anh giảm tổng cộng 31 kg, từ 98 kg xuống còn 67 kg.

“Có nhiều người bảo tôi cố cũng không thay đổi được đâu, nhưng lần này tôi giảm vì sức khoẻ của mình, họ không hiểu được”, anh nói.

Trong quá trình giảm cân, anh nhận ra tầm quan trọng của việc uống đủ nước. Nếu trước đây thường xuyên dùng nước ngọt, hiện anh duy trì 2-2,5 lít nước lọc mỗi ngày và một ly giấm táo. Anh cũng ngủ sớm, đủ 7-8 tiếng để hỗ trợ trao đổi chất.

Hiện tại, Tuấn Anh giữ cân nặng 67-69 kg, tập gym mỗi ngày, ăn uống khoa học và kiểm soát để tăng cơ, giảm mỡ. Tỷ lệ mỡ cơ thể của anh còn 13-14%, sở hữu body săn chắc với 6 múi bụng.

Tuấn Anh cho biết việc giảm cân mở ra cho anh nhiều cơ hội hơn trong công việc lẫn cuộc sống.

Sau khi giảm cân, Tuấn Anh đăng tải hành trình lột xác lên TikTok và Facebook để truyền động lực. Nhiều người ủng hộ, song cũng có ý kiến hoài nghi, thậm chí cho rằng anh “lừa đảo”.

“Ban đầu tôi sốc và buồn, nhưng rồi lại vui vì mọi người không tin hai người là một. Điều đó chứng tỏ tôi đã thay đổi rất thành công”, anh nói.

Sự thay đổi giúp Tuấn Anh khỏe hơn, tự tin hơn và có thêm nhiều cơ hội. Anh được mời làm mẫu ảnh, tham gia casting phim, mở ra khả năng thử sức ở lĩnh vực nghệ thuật, dù hiện vẫn muốn hoàn thiện bản thân nhiều hơn.

Từ chỗ từng né tránh ống kính, nay anh tự tin chia sẻ hình thể của mình. Hiện tại, Tuấn Anh tiết lộ vẫn chưa có người yêu.

“Tương lai gặp ai hợp duyên, thật lòng với mình, dù tôi béo hay gầy vẫn yêu thì tôi yêu. Nhưng tôi hy vọng người ấy có lối sống lành mạnh, tập luyện để có sức khỏe tốt cùng mình, vì tôi sợ quay lại thời béo trước kia lắm”, anh bày tỏ.