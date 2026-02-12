Thấy gì khi Khoa Pug tuyên bố phá sản

Khoa Pug tuyên bố phá sản gây xôn xao, hé lộ mặt trái của giấc mơ triệu view và bài toán giữ tiền khi YouTube không còn "dễ ăn" như trước.

Từng là một trong những YouTuber Việt nổi bật với hình ảnh “đại gia tự thân”, chi hàng trăm triệu đồng cho mỗi bữa ăn, trải nghiệm bò dát vàng, khách sạn 7 sao hay đầu tư nhà hàng tiền tỷ tại Mỹ, Khoa Pug mới đây khiến dư luận xôn xao khi thừa nhận tình trạng tài chính lao dốc, thậm chí tuyên bố phá sản.

Thông tin này nhanh chóng thổi bùng tranh luận trên mạng xã hội. Có người tiếc nuối, có người hoài nghi, cũng có ý kiến cho rằng đó là hệ quả tất yếu của một mô hình kiếm tiền nhiều rủi ro. Tuy nhiên, vượt lên trên câu chuyện cá nhân, sự việc đặt ra một vấn đề lớn hơn: Liệu sự giàu có nhờ YouTube có thực sự bền vững trong bối cảnh nền tảng ngày càng biến động và cạnh tranh khốc liệt?

Khoa Pug tuyên bố phá sản sau những lần đầu tư thua lỗ. Ảnh: Khoa Pug/Facebook.

Quá phụ thuộc vào một nền tảng

Khoa Pug nổi lên nhờ chiến lược nội dung đánh trúng tâm lý tò mò và ngưỡng mộ của khán giả: du lịch xa xỉ, ẩm thực đắt đỏ, “đập hộp” những trải nghiệm hiếm người Việt nào tiếp cận. Thời hoàng kim, mỗi video có thể đạt hàng triệu lượt xem, mang về nguồn thu đáng kể từ quảng cáo YouTube (AdSense), tài trợ thương hiệu và các hình thức hợp tác khác.

Tuy nhiên, mô hình kiếm tiền của phần lớn YouTuber, trong đó có Khoa Pug, lại phụ thuộc rất lớn vào thuật toán và chính sách của nền tảng. Khi lượt xem giảm, CPM (doanh thu trên mỗi 1.000 lượt xem) thay đổi, hoặc nội dung không còn được ưu tiên phân phối, nguồn thu có thể sụt giảm nhanh chóng. Đây là rủi ro mang tính hệ thống mà YouTuber gần như ở thế hoàn toàn bị động.

Với Khoa Pug, chênh lệch khán giả, người theo dõi trên YouTube và các nền tảng khác còn khá lớn. Người này dành nhiều năm để tập trung phát triển nội dung cho kênh YouTube hơn 4,7 triệu người đăng ký, trong khi gần như bỏ quên các nền tảng khác. Facebook chỉ có hơn 500.000 người theo dõi, trong khi kênh TikTok chỉ mới đăng clip đầu tiền vào ngày 31/1, tính đến ngày 11/2 chỉ có hơn 48.000 follow.

Khoa Pug nổi lên các clip trải nghiệm du lịch độc lạ, sang chảnh ở nước ngoài. Ảnh: Khoa Pug/Facebook.

Trong vài năm trở lại đây, thị trường YouTube tại Việt Nam và toàn cầu đều bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt. Lượng nhà sáng tạo tăng mạnh, nội dung bị bão hòa, trong khi người xem phân tán sang TikTok, Facebook Reels, Instagram... Điều đó khiến “miếng bánh quảng cáo” bị chia nhỏ hơn bao giờ hết.

Với những YouTuber xây dựng hình ảnh dựa trên sự giàu có và chi tiêu lớn, áp lực duy trì phong độ lại càng cao. Nội dung phải ngày càng “khủng” hơn để giữ chân khán giả. Chi phí sản xuất vì thế cũng leo thang. Nếu không có dòng tiền ổn định ngoài YouTube, vòng xoáy đầu tư - kỳ vọng - sụt giảm view có thể nhanh chóng đẩy một nhà sáng tạo vào thế rủi ro.

Trường hợp của Khoa Pug, nếu nhìn dưới lăng kính kinh tế nội dung, cho thấy một điểm yếu phổ biến là thiếu đa dạng hóa nguồn thu và chiến lược tài chính dài hạn. Khi thị trường thuận lợi, dòng tiền dồi dào dễ tạo cảm giác an toàn. Nhưng khi nền tảng thay đổi, thị hiếu dịch chuyển, hoặc cá nhân vướng vào những biến cố kinh doanh khác, “đế chế triệu view” có thể lung lay.

Không phải YouTuber nào cũng thất thế

Thực tế, không ít YouTuber từng đạt đỉnh cao thu nhập nhưng vẫn duy trì được sự giàu có nhờ chiến lược chuyển đổi đúng thời điểm.

Một số nhà sáng tạo quốc tế như MrBeast, Logan Paul hay các nhóm YouTuber giải trí tại Hàn Quốc, Nhật Bản đã nhanh chóng mở rộng sang mô hình kinh doanh riêng: bán sản phẩm tiêu dùng, đồ ăn nhanh, thời trang, đầu tư công nghệ, sản xuất chương trình truyền hình hoặc xây dựng công ty truyền thông.

"Vua YouTube" MrBeast là ví dụ điển hình. Dù sở hữu hàng trăm triệu người theo dõi và lượng xem khổng lồ, mảng nội dung của anh từng được tiết lộ lỗ hàng chục triệu USD do chi phí sản xuất cao. Lợi nhuận thực sự lại đến từ thương hiệu socola Feastables, với doanh thu hàng trăm triệu USD mỗi năm. Chính MrBeast từng chia sẻ rằng anh tái đầu tư gần như toàn bộ tiền kiếm được vào kinh doanh, và tài sản của anh chủ yếu nằm ở cổ phần công ty, không phải tiền mặt.

Tương tự, YouTuber Emma Chamberlain xây dựng thương hiệu cà phê riêng, mở rộng sang bán lẻ và cửa hàng vật lý, trong khi Logan Paul tạo ra thương hiệu nước giải khát Prime đạt doanh thu hơn 1 tỷ USD ở thời điểm đỉnh cao.

MrBeast không ngừng mở rộng đế chế kinh doanh của mình bên ngoài YouTube. Ảnh: Reuters.

Điểm chung của những YouTuber này là không đặt toàn bộ tương lai tài chính vào một nền tảng. YouTube trở thành bệ phóng thương hiệu, chứ không phải nguồn thu duy nhất.

Bên cạnh đó, quản trị tài chính cá nhân cũng đóng vai trò quan trọng. Giai đoạn kiếm tiền bùng nổ thường khiến nhiều YouTuber nâng chuẩn chi tiêu quá nhanh: xe sang, nhà lớn, phong cách sống xa xỉ. Nếu chi phí cố định tăng cao mà thu nhập không còn ổn định, rủi ro tài chính sẽ phình to theo cấp số nhân.

Câu chuyện của Khoa Pug, dù còn cần thêm xác nhận cụ thể về tình hình tài chính thực tế, vẫn đặt ra câu hỏi lớn rằng nghề YouTuber có còn là “mỏ vàng” dễ khai thác như một thập kỷ trước? Câu trả lời có lẽ là không. Thị trường ngày càng chuyên nghiệp hóa. Thương hiệu khi hợp tác với KOL/KOC đòi hỏi chỉ số minh bạch, hình ảnh ổn định, nội dung phù hợp định vị. Nhà sáng tạo không còn chỉ cần gây sốc hay chi tiền mạnh tay là đủ.

Xu hướng hiện nay cho thấy những kênh phát triển bền vững thường tập trung vào giá trị dài hạn như kiến thức chuyên môn, nội dung giáo dục, phân tích tài chính, công nghệ, sức khỏe, hoặc xây dựng cộng đồng trung thành thay vì chạy theo view ngắn hạn. Các mô hình thu phí thành viên, bán khóa học, tổ chức sự kiện offline, kinh doanh sản phẩm riêng… giúp giảm phụ thuộc vào quảng cáo.

Từ góc độ rộng hơn, sự sa sút YouTuber triệu view phản ánh giai đoạn thanh lọc của ngành sáng tạo nội dung. Thị trường không còn ưu ái những mô hình tăng trưởng dựa thuần túy vào độ sốc và chi tiêu phô trương. Người xem ngày càng tỉnh táo, còn nhà quảng cáo ngày càng khắt khe.