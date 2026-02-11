Chuyện gì đang xảy ra với Khoa Pug?

Từ danh xưng "YouTuber giàu nhất Việt Nam", Khoa Pug đang khiến nhiều người hoang mang, nghi ngờ khi tuyên bố phá sản qua một video trên TikTok.

Khoa Pug thông báo phá sản sau chuỗi đầu tư thua lỗ Tối 10/2, Khoa Pug bất ngờ thông báo rơi vào tình trạng phá sản sau thời gian liên tiếp đầu tư thua lỗ, cho biết hiện cuộc sống chủ yếu dựa vào công việc làm YouTube.

"Mình thất bại rồi các bạn ơi. Trong video này, mình chỉ muốn thông báo cho các bạn biết là mình phá sản rồi".

Tối 10/2, Khoa Pug gây sốc trên mạng xã hội với tuyên bố "trắng tay, chỉ còn lại tình yêu thương của các bạn follow".

Trong video dài hơn 1 phút, nam YouTuber thừa nhận bản thân rơi vào khủng hoảng tài chính sau những quyết định đầu tư không hiệu quả. Anh thậm chí gửi lời khuyên đến các bạn trẻ nên biết tiết kiệm, tránh rơi vào tình cảnh khó khăn khi gặp biến cố.

Phát ngôn phá sản của Khoa Pug ngay lập tức trở thành chủ đề bàn luận, đặc biệt trong những người theo dõi các vlog du lịch của anh thời gian qua. Bên cạnh những bình luận cảm thông, động viên, cũng có không ít ý kiến nghi ngờ đây là một chiêu "làm content" của Khoa Pug, nhất là khi anh vừa mở kênh TikTok mới, trong bối cảnh lượng xem trên YouTube có dấu hiệu giảm mạnh.

Chiêu trò hay thực sự khó khăn?

Nghi vấn quanh tuyên bố phá sản của Khoa Pug không phải không có cơ sở. Giữa tháng 1, YouTuber này đã đăng video cho biết hiện phải cân đo đong đếm khi tiêu tiền, không còn có thể mạnh tay như trước. Ngoài ra, anh thẳng thắn nói rằng bản thân chỉ còn một nguồn thu duy nhất là YouTube song cũng không ổn định và tùy thuộc nhiều vào lượt xem.

Việc từ “phải tính toán tài chính” đến “phá sản” chỉ trong vòng vài tuần khiến không ít khán giả đặt dấu hỏi. Đặc biệt, khi đặt phát ngôn này vào bối cảnh Khoa Pug vừa lập kênh TikTok không lâu, nhiều người cho rằng đây có thể là một cách thu hút sự chú ý bằng chi tiết gây sốc.

Sự nghi ngờ càng có cơ sở khi các video đầu tiên trên TikTok của Khoa Pug chưa tạo được hiệu ứng mạnh, lượng tương tác không quá nổi bật so với danh tiếng trước đây.

Khoa Pug là YouTuber về du lịch, ẩm thực nổi tiếng mạng xã hội.

Bên cạnh đó, nếu nhìn lại hoạt động của Khoa Pug trong khoảng một năm qua, có thể thấy rõ sự chững lại về mặt lượt xem trên YouTube. Dù kênh vẫn sở hữu hơn 4,7 triệu người đăng ký, nhiều video mới chỉ đạt vài trăm nghìn lượt xem, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn “đỉnh cao triệu view” trước đó. Trong khi theo lời Khoa Pug - YouTube hiện là nguồn thu chính - thì việc lượt xem suy giảm đồng nghĩa với áp lực tài chính ngày càng lớn.

Các nền tảng khác của Khoa Pug cũng đang không có nhiều tín hiệu khả quan. Từ đầu năm 2026, lượng tương tác tài khoản Facebook Khoa Pug chỉ khoảng vài trăm, khi anh chủ yếu chia sẻ link video từ YouTube - giảm rõ rệt so với các bài đăng từ vài nghìn đến chục nghìn lượt like, thả tim trước đó.

Điều này khiến câu chuyện “phá sản” - dù là thật hay được đẩy cao để làm nội dung - trở thành tâm điểm chú ý, giúp cái tên Khoa Pug quay trở lại dòng chảy thảo luận của cộng đồng mạng.

Chỉ sau một đêm, video tuyên bố phá sản của Khoa Pug trên TikTok đạt 2,5 triệu view, trở thành video có lượt xem cao nhất kênh. Các video trước đó cũng được kéo view theo từ vài nghìn lên hàng chục, hàng trăm nghìn. Tính đến sáng 11/2, lượng follow kênh TikTok Khoa Pug cũng gần chạm mốc 35.000. Hai ngày trước, Khoa Pug đăng clip trên Facebook kêu gọi người theo dõi follow thêm kênh TikTok của mình để giúp kênh này, khi đó chỉ có 7.000 follow, đạt con số 10.000 follow để đủ điều kiện xin dấu xác nhận của nền tảng.

"YouTuber giàu nhất Việt Nam" không còn hút view

Khoa Pug từng là một trong những YouTuber nổi bật nhất Việt Nam ở mảng trải nghiệm du lịch, ẩm thực và dịch vụ cao cấp. Anh thu hút sự chú ý và xây dựng được tệp người xem trung thành qua những video chi tiền mạnh tay để ăn uống, nghỉ dưỡng, khám phá các địa điểm đắt đỏ ở trong và ngoài nước.

Ngoài việc chi tiền cho những trải nghiệm "không dành cho số đông", YouTuber sinh năm 1992 còn giữ độ hot với hàng loạt phát ngôn, câu chuyện gây sốc: từ việc tuyên bố kiếm 2 tỷ đồng /ngày, xem 30 tỷ đồng chỉ như "rác" hay chi 8 tỷ đồng để phẫu thuật kéo chân.

Tuy nhiên, theo thời gian, công thức nội dung này dần trở nên bão hòa. Khi ngày càng nhiều nhà sáng tạo tham gia mảng du lịch - trải nghiệm, khán giả có nhiều lựa chọn hơn, mức độ “choáng ngợp” trước các video xa xỉ cũng giảm đi. Những gì từng được xem là độc lạ nay trở nên quen thuộc.

Nội dung khoe giàu của Khoa Pug không còn nhận được sự hưởng ứng như thời kỳ đỉnh cao.

Ngoài ra, thị hiếu người xem cũng đang thay đổi. Video dài trên YouTube không còn chiếm ưu thế tuyệt đối khi TikTok và các nền tảng video ngắn lên ngôi. Nhiều người dùng thích nội dung nhanh, dồn dập, giàu cảm xúc hơn là những vlog dài hàng chục phút. Điều này khiến các kênh YouTube truyền thống, trong đó có Khoa Pug, gặp khó khăn trong việc giữ nhịp tăng trưởng.

Đáng chú ý, từ tháng 10/2025, Khoa Pug gây khó hiểu khi tự tay xóa 53 video trên YouTube, làm khoảng 118 triệu lượt xem "biến mất". Động thái này không chỉ có thể ảnh hưởng đến thuật toán đề xuất nền tảng, ảnh hưởng đến kênh mà còn khiến doanh thu của nam YouTuber giảm xuống.

Các nội dung gây tranh cãi của Khoa Pug theo thời gian cũng tạo ra những phản ứng trái chiều từ người xem. Khi nhiều video tập trung vào các chi tiết liên quan đến tiền bạc và trải nghiệm xa xỉ, mức độ mới mẻ dần giảm, khiến hiệu ứng lan tỏa không còn rõ rệt như giai đoạn trước. Điều này phần nào lý giải việc các nội dung gần đây khó tạo được sự quan tâm rộng rãi như thời kỳ đỉnh cao.

Câu chuyện “phá sản” của Khoa Pug, dù là thực tế tài chính hay một phần của chiến lược nội dung, cũng phản ánh rõ sự khắc nghiệt của cuộc chơi sáng tạo nội dung số. Từ vị trí một YouTuber triệu view, việc giữ được độ nóng trong thời gian dài là điều không dễ, nhất là khi thị trường thay đổi nhanh chóng.