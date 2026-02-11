Khoa Pug khoe giàu cỡ nào trước khi tuyên bố phá sản?

Từng là YouTuber du lịch với hình tượng "tiền tiêu không hết", Khoa Pug khiến nhiều người theo dõi sốc khi tuyên bố phá sản.

Khoa Pug trong video đập hộp iPhone 17 dát vàng, giá 300 triệu đồng.

Tối 10/2, Khoa Pug bất ngờ đăng tải video trên kênh cá nhân, tuyên bố bản thân đã "trắng tay". "Mình thất bại rồi các bạn ơi. Trong video này, mình chỉ muốn thông báo cho các bạn biết là mình phá sản rồi. Thời gian vừa qua mình liên tiếp đầu tư thua lỗ thất bại", anh nói.

Trước đó vào ngày 11/1, Khoa Pug cũng đăng video bày tỏ về việc phải tính toán tiền bạc, không còn tiêu xài thả ga như trước. "Cũng già rồi, phải lo cho gia đình, U40 rồi. Đâu phải như thời trẻ vô lo, làm bao nhiêu xài bấy nhiêu đâu. Mình cũng đâu còn nguồn thu nhập nào ngoài đi làm YouTube", anh chia sẻ.

Tuyên bố mới nhất của Khoa Pug nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người theo dõi bất ngờ bởi từ trước đến nay, anh vốn gắn liền với hình ảnh giàu có, không ngại vung tiền.

Sinh năm 1992 tại Khánh Hòa, Khoa Pug (tên thật Nguyễn Anh Khoa) được nhiều người biết đến qua các vlog du lịch. Anh không tiết lộ cụ thể khối tài sản bản thân nắm giữ, chỉ khẳng định mình có nguồn thu nhập thụ động, "tiền đẻ ra tiền" nhờ đầu tư nhiều mảng, trong đó có tiền mã hóa.

Khoa Pug gây chú ý với những chuyến du lịch sang chảnh, đắt đỏ.

Khi còn ở Mỹ, Khoa Pug tự tin tuyên bố mình là YouTuber Việt Nam giàu nhất tại đây. Anh từng đặt chân tới nhiều quốc gia, thường đến các nhà hàng sang trọng, sử dụng dịch vụ, thưởng thức những món ăn đắt đỏ như bò dát vàng Dubai, cá nóc phủ vàng.

Cuối năm 2021, Khoa Pug và Vương Phạm - triệu phú USD đang sống tại Mỹ - gây sốc khi tuyên bố cùng mua một chiếc máy bay có mức giá 5 triệu USD . Chi phí vận hành cũng như bảo dưỡng tốn tiền triệu USD/năm cũng khiến nhiều người kinh ngạc. Bên cạnh đó, nam YouTuber cũng được cho là sở hữu nhiều bất động sản, siêu xe, trang sức xa xỉ.

Danh tiếng của Khoa Pug còn gắn với nhiều phát ngôn gây sốc. Trên trang cá nhân, anh từng bày tỏ rơi vào "khủng hoảng tuổi 30", nguyên nhân không đến từ việc thiếu thốn tài chính mà ngược lại, do quá dư dả tiền bạc khiến bản thân mất động lực làm sáng tạo nội dung.

Tại kênh YouTube (hiện có 4,7 triệu người đăng ký), Khoa Pug cũng từng gây bàn tán khi khoe một ngày có thể kiếm được 2 tỷ đồng , "tiền nhiều xài sao hết" và phải chịu áp lực dư luận vì quá giàu. Năm 2023, khi được hỏi về việc thu hồi vốn khi mở nhà hàng lẩu 23 tỷ đồng , nam YouTuber khẳng định 30 tỷ đồng với người khác là khoản tiền lớn nhưng với anh chỉ "như rác".

Ngoài các nội dung về du lịch, YouTuber 34 tuổi còn gây chú ý với hai ca phẫu thuật kéo chân, từ 1,67 m lên 1,80 m, tiêu tốn khoảng 8 tỷ đồng . Đáng nói, anh chia sẻ phẫu thuật không hẳn vì tự ti ngoại hình mà muốn trải nghiệm điều mới mẻ, đồng thời mang đến nội dung mới cho khán giả.

Tháng 10/2025, Khoa Pug đăng tải vlog với tiêu đề "Chi 300 triệu đồng đập hộp iPhone 17 đắt nhất thế giới". Trong video, anh giới thiệu đây là "chiếc iPhone 17 Pro Max duy nhất trên thế giới, giá bằng con ôtô" và đưa ra giấy chứng nhận "độc bản". Phần hộp đựng iPhone được dát vàng 24K toàn bộ, được chế tác cá nhân hóa với mặt lưng khắc chữ "KP" - viết tắt tên Khoa Pug. Riêng chữ K được phủ bạch kim và đính kim cương.