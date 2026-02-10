Độ giàu có gây choáng của hôn thê Cristiano Ronaldo

Sau khi Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên cán mốc tài sản tỷ USD, hôn thê Georgina Rodríguez gây chú ý khi hé lộ cuộc sống xa hoa của gia đình tại Saudi Arabia.

Georgina Rodríguez gây chú ý với cuộc sống sang chảnh, đi nghỉ dưỡng, mua sắm xa xỉ ở nhiều nơi.

Ngày 9/2, Georgina Rodríguez - hôn thê của cầu thủ Cristiano Ronaldo - chia sẻ loạt hình ảnh hé lộ cuộc sống sang trọng của gia đình tại Saudi Arabia. Georgina chú thích ngắn gọn cho bài đăng bằng một từ: "Home" (tạm dịch: Nhà).

Trong các bức ảnh, Georgina xuất hiện với chiếc túi Hermès trị giá khoảng 20.000 bảng Anh (hơn 27.300 USD ), tạo dáng bên một siêu xe và ngồi xe riêng có tài xế đưa đón, theo Daily Mail.

Không gian sống của cặp đôi gây chú ý với gam trắng chủ đạo, phong cách tối giản, thảm màu kem dày, nội thất hiện đại và màn hình TV cỡ lớn. Cristiano Ronaldo, 41 tuổi, cũng góp mặt trong loạt ảnh khi dành thời gian bên các con, đưa gia đình đi tham quan và trải nghiệm trượt tuyết trong nhà.

Georgina và Ronaldo có hai con gái chung là Alana và Bella, cùng cặp song sinh Eva Maria và Mateo nhờ mang thai hộ. Bella từng có một người anh song sinh tên Angel nhưng em bé đã qua đời không lâu sau khi chào đời. Ngoài ra, Ronaldo còn có con trai Cristiano Jr. từ mối quan hệ trước đây.

Cặp đôi quen nhau năm 2016, khi Georgina làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng Gucci ở Madrid. Năm 2022, họ chuyển đến Saudi Arabia sau khi Ronaldo ký hợp đồng với CLB Al-Nassr, được cho là trị giá khoảng 175 triệu bảng Anh (gần 240 triệu USD ) mỗi năm, ngay sau khi rời Manchester United trong nhiều tranh cãi.

Georgina Rodríguez khoe siêu xe trong bài đăng mới nhất.

Việc sang Saudi Arabia được xem là dấu mốc khép lại sự nghiệp đỉnh cao của Ronaldo tại châu Âu, trong bối cảnh anh từng hy vọng gia nhập một CLB dự Champions League nhưng không thành.

Tại đây, nam cầu thủ được cho là kiếm khoảng 300 bảng Anh ( 410 USD ) mỗi phút và còn sở hữu cổ phần tại CLB Al-Nassr, qua đó tiếp tục gia tăng khối tài sản cá nhân.

Ronaldo cũng tham gia quảng bá hình ảnh cho quốc gia vùng Vịnh này, tương tự Lionel Messi, trong bối cảnh Saudi Arabia từng đối mặt với nhiều chỉ trích liên quan đến nhân quyền.

Đầu tháng 1, Georgina tiếp tục thu hút sự chú ý khi khoe món quà sinh nhật là chiếc đồng hồ Rolex trị giá khoảng 45.000 bảng Anh (hơn 61.500 USD ) do Ronaldo tặng. Nhân dịp cô bước sang tuổi 32, nam cầu thủ gửi lời chúc mừng và gọi Georgina là "người phụ nữ của cuộc đời tôi".

Georgina chia sẻ hình ảnh chiếc Rolex Lady-Datejust mới với mặt số đỏ chuyển màu, viền kim cương và dây vàng. Trong lúc mở hộp đồng hồ, cô cũng để lộ chiếc nhẫn đính hôn 30 carat trị giá khoảng 2,6 triệu USD .

Món quà này được bổ sung vào bộ sưu tập đồng hồ ước tính khoảng 2,4 triệu USD của cô, gồm nhiều mẫu Rolex, Cartier và một chiếc Richard Mille.

Nhân dịp sinh nhật mẹ, các con của cặp đôi cũng dành tặng Georgina tấm bảng màu hồng với dòng chữ: "Happy Birthday Mama. Te amo mucho" (tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật mẹ. Con yêu mẹ rất nhiều).

Theo Bloomberg, Cristiano Ronaldo hiện sở hữu giá trị tài sản ròng ước tính khoảng 1,04 tỷ bảng Anh (hơn 1,4 tỷ USD ), dựa trên việc phân tích toàn bộ thu nhập trong sự nghiệp, các khoản đầu tư và hợp đồng quảng cáo của anh. Các con số này đã được điều chỉnh theo mức thuế hiện hành và biến động của thị trường.

Bloomberg cho biết nguồn thu khổng lồ tại Saudi Arabia đã "đưa Ronaldo vọt lên vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng các vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới". Anh cũng là cầu thủ bóng đá đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng Bloomberg Billionaires Index.