Vụ 'đánh cắp' danh tính, giả mạo thiên kim gây rúng động TQ

Một nữ trợ lý của influencer nổi tiếng tại Trung Quốc bị tố đánh cắp danh tính, sử dụng hình ảnh cá nhân của chủ để giả mạo thân phận và quay livestream kiếm hàng trăm nghìn USD.

Nhân vật tố cáo là Chen Xin, fashion influencer sở hữu hơn 3 triệu người theo dõi, hoạt động với tài khoản @Daxin-kissis. Ngày 24/1, Chen cho biết trợ lý riêng của mình đã giả mạo thân phận một "thiên kim tiểu thư" theo học trường y thuộc Đại học Harvard (Mỹ) suốt nhiều năm.

Theo Chen, người phụ nữ họ Jiang đã làm trợ lý cho cô trong 6 năm, nhưng trong khoảng 2,5 năm gần đây liên tục sử dụng hình ảnh, đồ đạc và không gian sống của Chen để xây dựng một nhân dạng giả trên mạng xã hội, theo SCMP.

Jiang bị cáo buộc dùng mật khẩu của Chen để vào nhà, mặc quần áo hàng hiệu của chủ, bao gồm cả tất và đồ ngủ, rồi chụp ảnh đăng lên mạng. Không dừng lại ở đó, Jiang còn lấy những bức ảnh Chen chụp nhưng chưa từng công bố, dùng trí tuệ nhân tạo (AI) thay khuôn mặt và cơ thể Chen bằng hình ảnh của mình, kèm gương mặt đã được chỉnh sửa kỹ.

Dù sống tại tỉnh Chiết Giang (miền Đông Trung Quốc) và chưa từng ra nước ngoài, Jiang vẫn lấy ảnh của du học sinh, thay đổi địa chỉ IP để giả làm sinh viên đang học tập tại Mỹ.

Influencer Chen Xin với hơn 3 triệu người theo dõi đã cáo buộc trợ lý tội lừa đảo. Ảnh: 163.com.

Tháng 1 vừa qua, Jiang tổ chức một buổi livestream với chủ đề "sự trưởng thành của phụ nữ trí tuệ", được cho là thu về khoảng 1,14 triệu nhân dân tệ (tương đương 164.000 USD ) từ tiền người xem ủng hộ.

Chen cho biết cô chỉ phát hiện sự việc sau khi nhận được tin nhắn cảnh báo từ một người lạ. Người này nói rằng Jiang tự nhận là em gái của Chen khi bị nghi ngờ vì bối cảnh trong ảnh trùng với nhà của influencer. Để chứng minh, Jiang thậm chí còn gửi vị trí nhà Chen cho người theo dõi và sử dụng danh tính của Chen để hẹn hò trực tuyến.

Khi Chen tìm kiếm tài khoản này, cô phát hiện mình đã bị chặn. Phải dùng tài khoản của bạn để xem lại, Chen mới tận mắt chứng kiến toàn bộ hành vi giả mạo.

Theo lời Chen, Jiang từng tiếp cận cô với tư cách người hâm mộ, than phiền về hoàn cảnh gia đình nghèo khó và xin vay tiền để "tự lập". Thay vì cho vay, Chen nhận Jiang vào làm trợ lý, dù người này chỉ mới tốt nghiệp trung học cơ sở, với mong muốn giúp cô có thu nhập ổn định và học thêm kỹ năng truyền thông số.

Chen nói cô dạy Jiang "không giữ lại điều gì", chỉ yêu cầu làm việc 15 ngày mỗi tháng và cho phép nhận việc làm thêm. Tháng trước, khi Jiang xin nghỉ để chăm sóc cha bị ngã chấn thương, Chen còn chuyển tiền hỗ trợ.

Nữ influencer cho biết cô "cảm thấy bị phản bội nặng nề" vì bị đánh cắp danh tính. Khi đối chất, Jiang thừa nhận mình "làm sai vì quá hư vinh".

Jiang sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để làm nội dung về Chen. Ảnh: 163.com.

Ban đầu, Chen không muốn khởi kiện, chỉ yêu cầu Jiang công khai xin lỗi và hoàn trả số tiền thu được từ các buổi livestream gian dối. Jiang từng đồng ý, nhưng sau đó đổi ý, chặn liên lạc và phủ nhận hầu hết cáo buộc, ngoại trừ việc "có dùng vài bức ảnh của Chen và mặc quần áo của cô".

Hiện Chen đã công bố thư của luật sư, cáo buộc Jiang xâm phạm quyền chân dung, danh dự và đời tư. Jiang cũng có thể đối mặt với các cáo buộc hình sự như chiếm đoạt tài sản và lừa đảo.

Vụ việc khiến cộng đồng mạng Trung Quốc bàng hoàng. Nhiều người so sánh Jiang với Anna Sorokin - kẻ lừa đảo khét tiếng từng giả danh nữ thừa kế giàu có để chiếm đoạt tiền của giới thượng lưu New York. Sorokin sau đó bị kết án vì lừa đảo 275.000 USD từ ngân hàng, khách sạn và các cá nhân giàu có.

Một bình luận viết: "Cô ta hư vinh đến mức cố gắng sống như người khác, và ngây thơ khi nghĩ rằng mọi thứ trên internet có thể mãi là bí mật".

Người khác bày tỏ sự kinh ngạc: "Tôi thật sự sốc khi biết cô ta còn dùng cả AI để đánh cắp hình ảnh của chính người đã thuê mình".