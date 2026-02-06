'Hot girl' không cần ăn ngủ, ngày đêm bán hàng ở Trung Quốc

Hàng trăm nghìn hot girl AI được "nhân bản" trên mạng xã hội Trung Quốc, tạo nên quy mô thị trường bán hàng tỷ USD. Tuy nhiên, những câu hỏi về đạo đức khiến người dùng lo ngại.

Với hàng trăm video cùng một góc quay cận mặt, cover các bài hát và chia sẻ những phân tích đơn giản về tâm lý đàn ông, nữ influnencer có tài khoản "Chocolate, Little Lemon" thu hút hơn 10,3 triệu người theo dõi trên kênh Douyin (phiên bản TikTok của Trung Quốc).

Thế nhưng trong hàng triệu đàn ông trung niên, tệp người dùng chính mà kênh này nhắm đến, không phải ai cũng biết mỹ nhân trong các clip thực chất chỉ là một sản phẩm được tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Khi lượng người theo dõi tăng cao, tương tác tốt, "Chocolate, Little Lemon" nhanh chóng đạt được mục tiêu bán sản phẩm được gắn giỏ hàng. Từ năm 2024, thu nhập hàng tháng từ việc bán hàng của cô đã vượt 1 triệu nhân dân tệ ( 144.000 USD ).

Theo Newrank - nền tảng phân tích dữ liệu và xếp hạng truyền thông xã hội hàng đầu tại Trung Quốc, chuyên theo dõi hiệu suất nội dung trên WeChat, Douyin, Xiaohongshu và các nền tảng khác - những KOC, blogger AI tương tự đang được "nhân bản" hàng loạt trên Douyin.

Giữa thời đại AI bùng nổ và hàng loạt công cụ hỗ trợ ra đời, việc tạo ra một hot girl ảo trở nên dễ dàng chưa từng thấy. Đặc điểm chung của những sao mạng "ảo" này là xinh đẹp, gợi cảm, không cần ăn ngủ và có khả năng "quay" trăm video mỗi ngày, livestream bán hàng 24/7.

Tài khoản "Chocolate, Little Lemon" hút hơn 10 triệu follow, đạt doanh số bán hàng "khủng". Ảnh: Douyin.

Thị trường tỷ USD

Báo cáo "Phân tích hiện trạng và cơ hội của thị trường người mẫu ảo tại Trung Quốc năm 2022" đã cho thấy quy mô thị trường có xu hướng tăng trưởng nhanh chóng. Theo dự báo của IDC, quy mô thị trường người ảo của Trung Quốc dự kiến đạt 1,5 tỷ USD vào năm 2026.

Theo các phân tích trong ngành, dù các nội dung AI được cho là ít được TikTok đề xuất, song hiệu quả quảng bá và bán hàng từ những KOC này đã được chứng minh có hiệu quả nhất định. Thậm chí, một số người mẫu ảo đạt lưu lượng và doanh số bán hàng vượt qua người thật.

Vài năm trước, một streamer ảo do AI điều khiển với tên tài khoản "Gentle" đã gây sốt trên Douyin khi thu hút được hơn 1,2 triệu người theo dõi. Dù khi đó "cô nàng" này mới chỉ có đồ họa tương đối cứng nhắc, song vẫn liên kết 151 sản phẩm và bán được 100.000 mặt hàng.

Một blogger AI nổi tiếng khác trên mạng xã hội xứ Trung là hot girl "Little Sister-in-Law", với hơn 1,1 triệu người theo dõi. Theo thống kê của Xindou, tài khoản này có 555 sản phẩm liên kết giỏ hàng và bán được hơn 40.000 sản phẩm. Trong 30 ngày, doanh thu ước tính của cô là 75.000 nhân dân tệ ( 10.800 USD ).

Theo Meihua, KOC AI là một xu hướng tất yếu và đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.

KOC, người mẫu AI được nhân bản hàng loạt trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: Sohu.

Một báo cáo, trong đó theo dõi hiệu suất của một kênh livestream bán hàng thực phẩm, cho thấy sau khi ứng dụng KOC AI, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt khoảng 163.100 nhân dân tệ ( 23.500 USD ), cao hơn đáng kể so với mức 151.500 nhân dân tệ ( 21.800 USD ) khi người thật livestream.

Khi những người dẫn chương trình và KOC AI có thể đạt mục tiêu doanh số bán hàng giống người thật, thậm chí nhỉnh hơn, đã kéo theo sự bùng nổ của hình thức livestream dùng mô hình ảo - có vốn đầu tư thấp, hiệu quả cao, ít phụ thuộc.

MC livestream truyền thống thường cần chuẩn bị sức khỏe, tinh thần và làm việc trung bình hơn 8 tiếng mỗi ngày, dễ kiệt sức nếu làm liên tục. Trong khi đó, những KOC được hỗ trợ bằng AI có thể trực tuyến 24/7, giảm chi phí nhân công và duy trì hiệu quả cao.

Một bài viết đăng trên Tech Planet vào tháng 4/2023 cho thấy mức lương hàng năm của một người livestream là khoảng 240.000 nhân dân tệ (gần 34.600 USD ), trong khi phí vận hành cho mô hình AI là 8.000 nhân dân tệ ( 1.100 USD ), và phí sử dụng hệ thống hàng năm là hơn 80.000 nhân dân tệ ( 11.500 USD ). Nói cách khác, một KOC AI có thể tiết kiệm hơn 100.000 nhân dân tệ ( 14.400 USD ) mỗi năm.

Bên cạnh đó, sử dụng KOC AI livestream được đánh giá là giúp "tận dụng lưu lượng truy cập ngoài giờ cao điểm". Theo đó, khi ngày càng nhiều khách hàng thức khuya và chốt đơn vào nửa đêm, việc thuê một người thật livestream thâu đêm rất tốn kém và vất vả. Người dẫn chương trình AI có thể khắc phục vấn đề này.

Nhiều nhãn hàng đã bắt đầu sử dụng kết hợp người dẫn chương trình thật và ảo. Vào giờ cao điểm buổi tối, người thật livestream quảng bá sản phẩm, trong khi người dẫn chương trình AI sẽ thay thế trong những giờ thấp điểm để lấp đầy khoảng trống, kéo dài thời lượng bán hàng và tăng lưu lượng truy cập, đạt mục tiêu chuyển đổi với chi phí thấp.

Lằn ranh đạo đức và pháp luật

Dù mô hình hot girl, KOC AI hỗ trợ bán hàng phát triển chóng mặt tại Trung Quốc, xu hướng này cũng liên tục tạo ra các tranh cãi xoay quanh tính hiệu quả và vấn đề đạo đức, pháp lý.

Trong khi những người trong ngành dễ dàng nhận biết một KOC là AI, nhiều dân mạng lại khó phân biệt, thậm chí đặt hàng vì nảy sinh tình cảm với người ảo. Điều này đặt ra dấu hỏi lớn về mặt đạo đức.

Việc nhiều người tự ý sử dụng hình ảnh của người khác, thậm chí là người nổi tiếng, để huấn luyện mô hình ảo bán hàng không chỉ bị coi là trái đạo đức mà còn vượt khỏi lằn ranh luật pháp.

YouTuber Olga Loiek (Nga) bức xúc khi hình ảnh của cô bị dùng để huấn luyện influencer bán hàng ở Trung Quốc mà không xin phép. Ảnh: SCMP.

Năm 2024, Olga Loiek, YouTuber người Nga, gây sốc khi chia sẻ hình ảnh của cô đã bị lợi dụng để tạo ra một phiên bản influencer bán hàng trên mạng xã hội Trung Quốc, SCMP đưa tin.

Trong các video AI, cô nàng người Nga trò chuyện thông thạo bằng tiếng Trung Quốc. "Tôi yêu Trung Quốc. Tôi yêu văn hóa Trung Quốc. Tôi hy vọng sẽ sống ở đây suốt đời", phiên bản deepfake của Loiek nói.

Ở những video khác, nhân vật giả mạo nói về phong tục kết hôn ở Nga, khẳng định đàn ông Trung Quốc là những người bạn trai lý tưởng nhất cho phụ nữ Nga. Tài khoản này quảng cáo các loại bánh kẹo Nga và hiển thị nhiều liên kết sản phẩm trong giỏ hàng.

Loiek nói rằng không biết ai đứng sau những tài khoản đó cũng như lý do tại sao họ lại chọn khuôn mặt của cô để tạo nội dung. Tài khoản ảo sau đó đã bị khóa khỏi nền tảng.

Bên cạnh vấn nạn giả mạo hình ảnh, việc dùng KOC AI để review các sản phẩm cần trải nghiệm thực như trong ngành ăn uống, sức khỏe, đồ gia dụng bị coi là hành vi lừa đảo khách hàng. Nhiều người dùng không phân biệt được công nghệ AI đã mua hàng và thất vọng.

Một tài khoản livestream bán sản phẩm hỗ trợ sức khỏe đã bị khóa sau khi khách hàng khiếu nại người giới thiệu là AI, trang 163 đưa tin.

Để đối phó với các vấn đề nảy sinh, các nền tảng như Douyin đã công bố hướng dẫn quản lý việc sử dụng avatar ảo. Theo các quy tắc, tất cả người sáng tạo phải dán nhãn nội dung có phải do AI tạo ra hay không.

Trên thực tế, luật pháp Trung Quốc đã xác định rõ ràng các giới hạn mà "công nghệ hoán đổi khuôn mặt bằng AI" cần tuân thủ. Năm 2022, Cục Quản lý Không gian mạng nước này ban hành quy định nêu rõ rằng: không tổ chức hay cá nhân nào được phép sử dụng dịch vụ deepfake bằng AI để tạo, sao chép, xuất bản hoặc phổ biến thông tin bị cấm theo luật và quy định hành chính.

Trong hàng triệu người mẫu ảo được tạo ra, số tài khoản đạt tương tác "khủng" chỉ là con số nhỏ. Phần lớn các mô hình chỉ hoạt động dựa trên nội dung lập trình có sẵn, khó tương tác trực tiếp và linh hoạt với khách hàng như một KOC người thật.

Ưu điểm lớn nhất của các hot girl AI hỗ trợ bán hàng là chi phí thấp, khả năng nhân rộng cao. Để tăng giá trị thương mại, người bán phải áp dụng chiến lược "nhân bản" nhiều tài khoản tương tự nhau, sản xuất hàng loạt và đăng tải lượng lớn video. Tuy nhiên, từ phía nền tảng, những nội dung này dễ bị đánh giá là chất lượng thấp, dẫn đến việc bị hạn chế lưu lượng truy cập hoặc thậm chí bị cấm tài khoản.