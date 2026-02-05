‘Hot girl’ nhảy nhót triệu view bán hàng: Vì sao người mua chùn tay?

Dàn hot girl AI với ngoại hình gợi cảm, nhảy nhót theo trend đang ngày càng phổ biến, hút hàng triệu view trên TikTok. Nhưng xu hướng này cũng khiến nhiều người dùng lo ngại.

Cách đây ít ngày, khi tìm kiếm mẫu áo dài để diện trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, chị Nguyễn An (29 tuổi, Hà Nội) được TikTok gợi ý clip của hot girl Dương Thùy Linh.

Tuy nhiên, vì muốn xem nhiều mẫu gợi ý hơn trước khi "xuống tiền", chị An bấm vào xem kênh cá nhân của KOC này và bất ngờ khi thấy TikToker có 31.700 follow, với clip hát nhép, nhảy nhót đạt triệu view lại được giới thiệu ở phần tiểu sử là "nhân vật hư cấu".

"Trông bạn ấy quá thật, từ đường nét khuôn mặt, tỷ lệ cơ thể đến cách nhép miệng. Tôi không nghĩ video người mẫu AI giờ đã chân thật đến vậy. Nhưng cũng vì là 'hư cấu' nên tôi bắt đầu lăn tăn có nên mua hay không", chị An chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Dương Thùy Linh là một trong số gương mặt hot girl, KOC ảo đang ngày càng phổ biến trên TikTok ở Việt Nam. Với đặc điểm chung là đường nét giống hệt người thật, xinh đẹp, nóng bỏng và nhảy nhót theo trend, những "cô nàng" này thu hút hàng triệu lượt xem, chủ yếu quảng cáo và gắn link bán hàng.

Hot girl Dương Thùy Linh thực chất là người mẫu AI. Ảnh: Dương Thùy Linh/TikTok.

KOC AI ngập tràn TikTok

Chị An đã lướt xem một số video của tài khoản Dương Thùy Linh, nhận thấy người mẫu này không phản hồi các bình luận hay có tương tác khác ngoài nội dung đã được lập trình sẵn.

"Sau khi xem, tôi càng e ngại. Tôi quyết định tìm video review của các KOC người thật để dễ hình dung hơn", chị An chia sẻ.

Thực tế, ngày càng nhiều thương hiệu, người bán hàng trên TikTok ứng dụng mô hình hot girl, KOC và người mẫu AI để quảng cáo và gắn link bán hàng.

Khi tìm kiếm các từ khóa "hot girl AI", "người mẫu AI", "KOC AI", người dùng sẽ được trả về loạt gợi ý từ hot girl ảo triệu view, đến các video hướng dẫn "huấn luyện" mô hình người mẫu.

Trong một video hướng dẫn tạo hot girl AI, chủ tài khoản có 20.000 follow gây bất ngờ khi "hô biến" phiên bản nữ của mình từ ứng dụng AI. Với một bức ảnh thiết kế và clip "đu trend" được tải xuống từ trên mạng, người này chỉ mất 3 phút để tạo được video nhảy như người thật.

Ngày càng nhiều KOC được tạo bởi AI hỗ trợ quảng cáo, bán hàng trên TikTok. Ảnh: Tony, Dương Thùy Linh/TikTok.

Nhiều tài khoản khác giới thiệu thêm dịch vụ tạo "người mẫu AI độc quyền cho thương hiệu", với các ưu điểm được chỉ ra là chi phí thấp, không phụ thuộc thời gian và bối cảnh như mẫu truyền thống và có thể tạo ra hàng trăm KOC.

Với ngày càng nhiều công cụ hỗ trợ làm video AI như Veo 1, Veo 3, Kling AI, nhiều khóa dạy "huấn luyện" mô hình KOC cũng được quảng bá rầm rộ.

Tuy nhiên, việc dùng các mô hình này để trở thành KOC cũng có nhiều hạn chế. Ngoài các động tác và lời thoại được lập trình sẵn, các hot girl AI thường thiếu tương tác trực tiếp.

Nhiều người xem có thể dễ dàng nhận ra nhân vật "ảo" khi quan sát kỹ các đường nét, phông nền và giảm hứng thú. Vì là mô hình AI, những hot girl này cũng thiếu phản hồi linh hoạt với người xem. Điều này khiến các video không có tương tác tốt khi không có người "trực kênh".

Ví dụ, kênh của Dương Thùy Linh có 112 clip, có nhiều video đạt hàng trăm nghìn đến hơn 2,5 triệu view nhưng phần lớn video chỉ có trên dưới 10 comment. Một số khách để lại bình luận xin tư vấn sản phẩm song không được phản hồi.

Lo ngại đạo đức

Một lần vô tình lướt trúng clip nhảy theo trend của cô nàng có tài khoản PhamThuy972, Hùng Quân (23 tuổi) bị thu hút bởi gương mặt xinh, vóc dáng nóng bỏng và bấm theo dõi. Kênh TikTok này có hơn 143.000 follow với nhiều video lên tới gần 3 triệu view.

"Đến khi đọc bình luận, tôi ngớ người khi không ít dân mạng chỉ ra đây thực chất chỉ là sản phẩm AI chứ không phải người thật. Quan sát kỹ các động tác tay, cách nhép miệng hay bối cảnh mới nhất ra nhiều điểm bất hợp lý", anh nói.

Theo Hùng Quân, việc tạo ra các KOC hay người mẫu AI hiện tại không phải chuyện hiếm, nhưng thiếu tính chân thật nếu review bán hàng. Hơn nữa, những nhân vật được tạo bằng AI nhưng không minh bạch điều này cũng khiến người mua hàng khó trao niềm tin.

"Bản thân tôi sẽ không bao giờ mua hàng nếu người giới thiệu là AI vì cảm thấy không yên tâm. Quan trọng là tôi chẳng biết ai sẽ chịu trách nhiệm nếu sản phẩm nhận về có vấn đề", anh chia sẻ.

Tài khoản TikTok có gần 150.000 người theo dõi bị nghi ngờ là sản phẩm của AI. Ảnh: PhamThuy972/TikTok.

Cùng với đó, việc những hot girl, người mẫu được tạo bởi AI cũng đặt ra lo ngại về pháp lý, bản quyền liên quan đến sử dụng hình ảnh của người khác để "huấn luyện" mô hình ảo, thậm chí lợi dụng nó để lừa đảo.

Ở Trung Quốc, một trong những quốc gia phát triển mạnh mẽ về AI, sự bùng nổ của các mô hình người mẫu, MC, KOC ảo từ nhiều năm trước cũng đã đặt ra lo ngại tương tự.

Trong lễ hội mua sắm "618" hồi tháng 6/2023, các KOC ảo đã livestream cho hơn 5.000 thương hiệu, thu hút hơn 100 triệu lượt xem và tạo ra hơn 5 triệu lượt tương tác, theo số liệu từ gã khổng lồ thương mại điện tử JD.com.

Tuy nhiên, cả người tiêu dùng và các chủ nhãn hàng ở đất nước tỷ dân đều bày tỏ lo ngại về cách dẫn "quá rập khuôn", khó trả lời các câu hỏi cụ thể từ khách hàng. Nhiều thương hiệu cẩn trọng khi lựa chọn người mẫu AI vì lo ngại ảnh hưởng xấu đến danh tiếng.

Theo Sixth Tone, sự trỗi dậy của KOC AI cũng đặt ra các vấn đề pháp lý và đạo đức. Khi các mô hình ảo ngày càng trở nên chân thực, người tiêu dùng khó phân biệt họ đang nói chuyện với con người hay AI.

Để đối phó với vấn đề này, các nền tảng như Douyin (phiên bản Trung Quốc của TikTok), đã công bố hướng dẫn quản lý việc sử dụng avatar ảo. Theo các quy tắc, tất cả người sáng tạo phải dán nhãn nội dung có phải do AI tạo ra hay không.

Để tăng cường tính minh bạch, nền tảng TikTok đã thử nghiệm "dấu bản quyền vô hình" cho nội dung do AI tạo ra bằng các công cụ của TikTok hoặc được tải lên bằng Chứng chỉ Nội dung C2PA (C2PA Content Credentials). Các dấu bản quyền này giúp theo dõi và xác định nội dung ngay cả khi đã được chỉnh sửa hoặc tải lên lại.

Công cụ "Quản lý chủ đề" mới được đưa ra vào tháng 11/2025 cũng cho phép người dùng điều chỉnh lượng nội dung AI xuất hiện trên mục "Dành cho bạn", cùng với bộ lọc từ khóa và tùy chọn "không quan tâm".