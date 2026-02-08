Hot girl mạng bị từ chối nhập cảnh, nghi do điện thoại có ảnh nhạy cảm

Nữ influencer người Đài Loan (Trung Quốc) tố cơ quan di trú Singapore từ chối cho cô nhập cảnh, gây ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý.

Fang Qi Yuan được gọi là "nữ hoàng gợi cảm" ở Đài Loan. Ảnh: sprite0719ss/Instagram.

Đầu tháng 2, Fang Qi Yuan - người có ảnh hưởng với 1,3 triệu lượt theo dõi, thường được gọi là "Sprite" hay "Nữ hoàng gợi cảm" - gây chú ý khi đăng tải câu chuyện cô gặp phải vào cuối tháng 9/2025. Khi đó, nữ influencer bay tới Singapore theo lời mời của một người bạn để xem giải đua xe F1 Grand Prix, Mothership đưa tin.

Theo lời kể của Fang, ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Changi, cô đã bị lực lượng chức năng đưa vào phòng "thẩm vấn" trước khi kịp làm thủ tục nhập cảnh. Fang cáo buộc điện thoại của mình đã bị tịch thu và kiểm tra, trong đó có nhiều hình ảnh gợi cảm liên quan đến công việc của cô trên một nền tảng người lớn.

Fang cảm thấy "lòng tự trọng bị chà đạp" khi các sĩ quan nam xem những hình ảnh riêng tư này. Sau 24 giờ bị giam giữ, cô bị trục xuất về Đài Loan mà không được giải thích rõ ràng lý do, ngoại trừ thông báo rằng cô "không đủ điều kiện nhập cảnh".

Trước những thông tin gây xôn xao dư luận, người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Di trú và Cửa khẩu Singapore (ICA) xác nhận Fang Qi Yuan có ý định nhập cảnh Singapore vào ngày 29/9/2025. Tại quầy làm thủ tục, cô được yêu cầu kiểm tra bổ sung, bao gồm thẩm vấn trực tiếp và kiểm tra hành lý cá nhân.

"Sau khi đánh giá kỹ lưỡng, các sĩ quan ICA xác định hành khách không đủ điều kiện để cấp thẻ lưu trú ngắn hạn (Visit Pass), do đó đã bị từ chối nhập cảnh", thông cáo nêu rõ.

Cơ quan này cũng nhấn mạnh một nguyên tắc quan trọng khi đặt chân đến đảo quốc sư tử: "Việc nhập cảnh vào Singapore không phải là quyền đương nhiên hay tự động đối với người nước ngoài".

Mỗi trường hợp khách du lịch đều được đánh giá riêng biệt dựa trên các tiêu chí an ninh và quy định hiện hành tại thời điểm đến. Du khách phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nhập cảnh của Singapore và có thể phải trải qua các cuộc phỏng vấn hoặc kiểm tra bổ sung trước khi được phép vào nội địa.

Mặc dù các phương tiện truyền thông Đài Loan trước đó đưa tin rầm rộ rằng lý do trục xuất là vì "ảnh nhạy cảm", Fang sau đó đã đính chính trên trang cá nhân rằng lý do thực sự vẫn chưa được phía Singapore nêu rõ. Cô bày tỏ sự lo ngại rằng vụ việc này sẽ gây khó khăn cho những lần nhập cảnh trong tương lai.

Hiện tại, phía Singapore khẳng định quy trình kiểm tra được thực hiện đúng quy định nhằm bảo vệ an ninh biên giới và duy trì trật tự xã hội.