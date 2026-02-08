Công ty gây sốc khi cho nhân viên mặc nội y, đi catwalk ở văn phòng

Trước loạt hình ảnh gây tranh cãi trên mạng xã hội, đại diện công ty giải thích đây là hoạt động tập luyện cho team building, các nhân sự cũng tham gia một cách tự nguyện, vui vẻ.

Dàn nhân viên nữ cởi bớt đồ, đi catwalk giữa văn phòng công ty Hà Nội.

Vài ngày qua, một tài khoản mạng xã hội TikTok gây chú ý khi đăng tải loạt video ghi lại các hoạt động sinh hoạt của một công ty tại Hà Nội. Trong một số video, các nhân viên nữ gây sốc khi chỉ mặc nội y hoặc tự cởi bỏ một phần trang phục trên người, đi catwalk giữa tiếng nhạc lớn.

Ở video khác, nhiều nhân viên nam để trần, chỉ mặc quần lót vừa đi lại, vừa tạo dáng khó hiểu, thậm chí phản cảm giữa văn phòng hoặc tương tác với đồng nghiệp nữ. Tất cả hành động đều được những người ngồi xung quanh hưởng ứng, cổ vũ hò reo.

Phần lớn bình luận dưới các video đều bày tỏ sự khó hiểu trước hành động của các nhân sự công ty này và cho rằng hình ảnh rất phản cảm, đặc biệt ở môi trường công sở.

Hai nhân sự công ty động chạm cơ thể nhau, có màn tương tác sau khi catwalk.

Theo tìm hiểu, những hình ảnh đang lan truyền được ghi lại tại N.C. - công ty có trụ sở ở phường Cầu Giấy, Hà Nội. Trả lời Tri Thức - Znews ngày 8/2, đại diện công ty cho biết đây là buổi tập duyệt tại công ty, chuẩn bị chương trình cho team building và có sự kiện trình diễn ở biển.

"Hành động mọi người làm là tự nguyện và chủ động, vui vẻ với nó. Trong video là các leader, trưởng phòng, giám đốc dự án đồng hành nhiều năm cùng công ty, đều có suy nghĩ và quan điểm rõ ràng", người đại diện nói.

Công ty cũng khẳng định các hoạt động này không phải nhằm gắn kết nhân sự tại văn phòng như phần chú thích dưới một số video đang lan truyền. Các video do các nhân sự đã nghỉ việc đăng tải khi chưa được cho phép, không phải do công ty chủ động công khai. Đại diện đơn vị cũng cho rằng các cá nhân này đang điều hướng dư luận tiêu cực về công ty.

"Việc chia sẻ, điều hướng tiêu cực này ảnh hưởng không chỉ công ty mà tới anh em nhân sự vì phải đi giải thích cho những sự điều hướng xấu đó", người đại diện nói thêm.

Hiện, các video về nhân sự công ty vẫn thu hút sự quan tâm lớn, nhận hàng chục đến hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ.