'Hot girl' nhảy nhót bán hàng kiếm tiền khủng ra sao?

Không phải ê-kíp đông đảo, chủ loạt kênh hot girl AI chỉ hoạt động cá nhân. Họ tự tạo nhân vật, lên kịch bản và gắn link bán hàng kiếm tới trăm triệu tiền hoa hồng trong thời gian ngắn.

Hot girl AI nhảy nhót trên TikTok có thể kiếm tiền bằng cách gắn link sản phẩm. Ảnh: _dt.linh31/TikTok.

Gương mặt hoàn hảo, giọng nói ngọt ngào, biểu cảm sống động, trang phục bắt mắt là đặc điểm dễ thấy ở một hot girl AI (trí tuệ nhân tạo) viral trên TikTok. Sự xuất hiện đều đặn, chỉn chu khiến nhiều người cho rằng phía sau đó là cả một đội ngũ hùng hậu, khi biên kịch, quay dựng phim và người vận hành chia nhau từng công đoạn.

Thực tế hoàn toàn ngược lại. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, một số "cha đẻ" của các "hot girl" này thừa nhận đằng sau một tài khoản nhân vật AI chỉ là một cá nhân ngồi sau màn hình máy tính.

Cách một "hot girl" ra đời

Điểm chung đầu tiên của những người làm KOL AI là: quy trình không bắt đầu từ công nghệ, mà đến từ định vị.

Theo Nguyễn Nam Hải, CEO của AI So Easy - nền tảng giảng dạy về video AI, quy trình chuẩn tạo ra một hot girl AI được đơn vị áp dụng gồm 4 bước.

Định hình chân dung nhân vật (persona). Đây cũng là bước quan trọng nhất khi tạo một nhân vật AI bao gồm nhân vật này là ai, phục vụ mục tiêu gì, hướng đến tệp khán giả nào. "Nếu persona sai, công nghệ phía sau dù tốt đến đâu cũng không cứu được", Nam Hải nhấn mạnh. Bước 2: Tạo hình (visual). Sử dụng các model AI tạo ảnh như Stable Diffusion kết hợp LoRA training để tạo ra ngoại hình nhân vật nhất quán. Nhân vật phải giữ được khuôn mặt giống nhau ở mọi góc độ và bối cảnh.

Giọng nói. Sử dụng công nghệ AI TTS (Text-to-Speech) hoặc Voice Cloning (nhân bản giọng nói) để học và tạo ra một giọng nói riêng biệt, có cảm xúc, phù hợp với ngoại hình (ví dụ: giọng ngọt ngào, giọng chuyên gia...). Bước 4: Chuyển động (animation): Dùng các công nghệ Lip-sync (nhép môi) và Body movement để làm cho nhân vật cử động khớp với lời thoại một cách tự nhiên nhất.

Hot girl AI Dương Thùy Linh "bắt trend" chụp áo dài đón Tết. Ảnh: _dt.linh31/TikTok.

Với quy trình cụ thể, đơn vị trên hiện sử dụng combo khoảng 5 công cụ chính như Kling AI, Higgsfield, HeyGen, Gemini và ChatGPT. Tổng chi phí bản quyền để tạo ra một hot girl AI rơi vào khoảng 3-4 triệu đồng/tháng. Trong đó, 70% dành cho các công cụ xử lý video để đảm bảo độ mượt và chân thật.

"Mức đầu tư này chỉ bằng chi phí thuê một nhân sự bán thời gian, nhưng đổi lại là một 'ê-kíp' làm việc 24/7”, nam CEO nói.

Trong khi đó, Quang Đông (23 tuổi, chủ kênh Dương Thùy Linh với 32.000 lượt theo dõi và cũng là hot girl AI nổi tiếng bậc nhất TikTok) lại có cách tiếp cận thực tế hơn.

Xuất thân từ thương mại điện tử, anh xem video AI là công cụ giải bài toán kinh doanh, chứ không phải sản phẩm sáng tạo thuần túy.

"Tôi không xây nhân vật có tính cách con người quá sâu, mà xây hành vi nội dung để phục vụ mục tiêu thương mại. Do đó, tôi tập trung xây dựng Dương Thùy Linh và đạt 32.000 lượt theo dõi, 300 triệu doanh thu chỉ trong 2 tuần", Đông chia sẻ. Nhân vật AI của anh được thiết kế ổn định, trung tính, không gây tranh cãi, đủ tin cậy để trình diễn sản phẩm và thúc đẩy chuyển đổi.

Chia sẻ về chi phí tạo ra Dương Thùy Linh, Đông cho biết không có con số cố định, dao động từ 200.000 đồng đến 3 triệu đồng, phụ thuộc vào tần suất nội dung. Nhưng so với việc thuê người mẫu thật, quay dựng truyền thống thì thấp hơn đáng kể và dễ kiểm soát hơn, đặc biệt khi quy mô nội dung tăng lên.

Về nguồn thu, KOL AI không khác nhiều so với KOL thật. Với Đông, hoa hồng affiliate hiện vẫn là nguồn thu chính.

Trong khi đó, AI So Easy đa dạng hóa hơn để tránh phụ thuộc một kênh. Hiện, đơn vị triển khai 3 mô hình dòng tiền cho KOL/KOC ảo bao gồm affiliate marketing trên nền tảng TikTok, Shopee; nhận hợp đồng quảng cáo với các nhãn hàng cần sự mới lạ, hiện đại và bán sản phẩm số như khóa học, tài liệu hoặc dịch vụ tư vấn giải pháp AI cho doanh nghiệp.

"AI không phải đũa thần"

Dù được gắn mác AI, mức độ tự động hóa hiện tại của các kênh KOL ảo chỉ đạt khoảng 60-70%. Cả Nguyễn Nam Hải và Quang Đông đều cho rằng AI làm tốt phần sản xuất, con người vẫn quyết định phần chiến lược.

"AI có thể render hình ảnh, tạo giọng nói, gợi ý kịch bản. Nhưng việc quyết định đăng nội dung gì, vào thời điểm nào, bắt trend ra sao, chỉnh sửa để có 'chất' vẫn cần con người. AI như một bộ máy sản xuất, còn con người là người điều hành", Đông chia sẻ.

Người này cho biết thêm rủi ro lớn nhất khi tạo hot girl AI không phải công nghệ mà là nền tảng. Thuật toán và chính sách của TikTok, Facebook, YouTube có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nội dung AI nếu không dán nhãn đúng quy định, hoặc quá lặp lại, rất dễ bị bóp tương tác hoặc khóa kênh. Bên cạnh đó là rủi ro về bản quyền hình ảnh, hiện tượng "thung lũng kỳ quặc" khiến nhân vật trông giả tạo, và định kiến của một bộ phận người xem về giá trị của nhân vật ảo.

Chính vì vậy, những người vận hành KOL AI lâu dài đều không xem đây là kênh kiếm tiền nhanh. Đông cho biết anh luôn chuẩn bị phương án dự phòng, đa dạng hóa nguồn thu và sẵn sàng điều chỉnh mô hình khi chính sách siết chặt.

"AI chỉ là công cụ để tối ưu thời gian và chi phí, không phải chiếc đũa thần", anh nói.

Trong khi đó, Nam Hải cho rằng phần khó nhất không nằm ở công nghệ, mà ở việc giữ được "cái hồn" và sự nhất quán của nhân vật.

CEO nền tảng giảng dạy AI cho rằng khán giả chỉ gắn bó khi họ cảm thấy đang tương tác với một nhân vật có câu chuyện, không phải một cái máy đọc chữ. Việc duy trì tính cách xuyên suốt hàng trăm video đòi hỏi tư duy biên tập và vận hành rất khéo.