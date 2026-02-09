Chiêu trò thao túng của 'chuyên gia tình dục số 1 Trung Quốc'

Lợi dụng nỗi lo sợ của nhiều phụ nữ, Zhou Yuan kiếm được hàng triệu USD nhờ những bài giảng về tình dục, chiêu trò hấp dẫn đàn ông để rồi vấp phải phản ứng dữ dội.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, Zhou Yuan không phải là cái tên xa lạ. Người phụ nữ ngoài 40 tuổi là nhà sáng lập "Học viện Trí tuệ Tình dục" từ năm 2018, cung cấp hàng loạt dịch vụ cho phụ nữ, từ các khóa học online giá chưa tới 10 nhân dân tệ ( 1,4 USD ) cho đến các lớp trực tiếp dạy "kỹ thuật quyến rũ đàn ông" và trị liệu sang chấn tình dục đắt đỏ.

Trước khi bị "cấm cửa" trên mạng xã hội hôm 22/1 và bị đình chỉ kinh doanh, vào diện điều tra 8 ngày sau đó, Zhou đã kịp kiếm được khoảng 24 triệu nhân dân tệ ( 3,4 triệu USD ) từ các học viên và khách hàng, theo Straits Times.

Tranh cãi

Nội dung các lớp học của Zhou thường xuyên là chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Mọi người đặt câu hỏi: những khóa học này trao quyền cho phụ nữ, hay tước đi quyền đó?

Phe phản đối nhận xét chúng củng cố quan niệm lạc hậu rằng giá trị của phụ nữ được đo bằng sự công nhận của đàn ông và thành công trong quan hệ, nên một mối quan hệ đổ vỡ đồng nghĩa với sự bất toàn của người phụ nữ.

Zhou Yuan kiếm bộn tiền từ các khóa học về tình dục cho phụ nữ.

Phe ủng hộ phản biện rằng phụ nữ có quyền quyết định làm gì với cơ thể mình, kể cả việc dùng nó để làm hài lòng đàn ông, nếu điều đó giúp họ đạt được điều họ muốn - dù là tình yêu, sự chú ý hay ổn định.

Một số người chỉ trích cũng tỏ ra khắc nghiệt với các học viên nữ của Zhou, coi họ là "tiểu tam" mưu mô hoặc những phụ nữ dại dột tự hạ thấp mình vì đàn ông. Song, cách nhìn này bỏ qua một thực tế kinh tế đáng buồn.

Ở Trung Quốc, nơi đàn ông vẫn nắm giữ nguồn lực kinh tế vượt trội, câu nói: “Có năng lực không bằng lấy được chồng tốt” vẫn đúng một cách đau lòng với một bộ phận phụ nữ ít lựa chọn.

Trong bối cảnh kinh tế chậm lại, việc làm bấp bênh và mạng lưới an sinh xã hội mong manh, tìm được bạn đời nam có thu nhập cao có thể giống như lối tắt - thậm chí là con đường duy nhất - để có cuộc sống tốt hơn.

Nếu có lựa chọn, ai chẳng muốn tự đứng trên đôi chân mình? Và ai có quyền phán xét những người cảm thấy họ không thể?

Không có gì sai khi phụ nữ muốn cảm thấy gợi cảm, tò mò hay tự tin về chính cơ thể mình. Giải phóng tình dục nên bao gồm cả tự do khám phá ham muốn mà không xấu hổ.

Cũng không quá đáng khi phụ nữ chi những khoản tiền lớn cho những thứ khiến họ thấy dễ chịu, dù giá trị có thể gây tranh cãi. Con người vẫn thường chi nhiều hơn thế cho xe thể thao hay kỳ nghỉ spa xa xỉ.

Chiêu trò của "chuyên gia tình dục"

Tuy nhiên, một câu hỏi khó hơn ở đây là: Zhou có thực sự trao quyền cho phụ nữ hay không.

Các nhân viên cũ của Zhou cho biết học viện này thổi phồng nỗi lo về cơ thể lão hóa và hôn nhân thất bại để thúc đẩy khách hàng mua những dịch vụ ngày càng đắt đỏ.

Ngoài khóa học, đế chế kinh doanh của Zhou còn mở rộng sang các thủ thuật y tế và dịch vụ tư vấn, do những người trị liệu có trình độ đáng ngờ thực hiện.

Đáng lo ngại hơn là thông điệp đơn giản hóa quá mức ẩn dưới chiến lược tiếp thị: nếu đàn ông rời bỏ, đó là vì phụ nữ không đủ quyến rũ. Điều này đổ lỗi bất công lên phụ nữ khi mối quan hệ tan vỡ, dù nguyên nhân thường phức tạp hơn nhiều.

Nhiều nội dung dạy học của Zhou bị đánh giá là dung tục, hạ thấp giá trị phụ nữ.

Giống nhiều mô hình “trả tiền để mua tri thức”, các khóa học của Zhou tuân theo logic quen thuộc: sản phẩm đầu vào rẻ, các gói nâng cấp ngày càng đắt, và lời hứa về sự “lột xác” luôn nằm ở tầng tiếp theo.

Bề ngoài, điều này trông như sự trao quyền. Nhưng đào sâu sẽ thấy đó là một hệ thống công nghiệp hóa dựa trên sự bất an, biến nỗi lo lắng thành những lần mua dịch vụ lặp lại, tiềm ẩn nguy cơ gây hại khi do người không đủ chuyên môn cung cấp - điều mà cơ quan quản lý không thể tiếp tục làm ngơ.

Bên cạnh đó, sự lan truyền cũng là con dao hai lưỡi. Với những doanh nghiệp dựa trên vùng xám cảm xúc, một chút lan truyền là cần thiết để tăng trưởng, nhưng quá nhiều có thể gây chết người.

Zhou không phải là người tiên phong giải phóng tình dục, cũng không phải kẻ làm băng hoại giá trị phụ nữ. Zhou là một nữ doanh nhân thiếu lương tâm, kiếm lợi từ những điểm yếu của phụ nữ.

Trong nỗ lực “chơi” theo ánh nhìn của đàn ông, nữ doanh nhân lại bị chính ánh nhìn của xã hội “chơi lại”.