Độ giàu có của hoa hậu tán tỉnh 4 người, đòi yêu 2 người cùng lúc

Bên cạnh những tình huống tranh cãi trong chương trình hẹn hò, Choi Mina Sue còn là thí sinh thu hút sự bàn luận về gia cảnh giàu có.

Vài ngày qua, mạng xã hội Hàn Quốc bất ngờ lan truyền một đoạn video đăng tải năm 2024 của YouTuber chuyên đánh giá hàng xa xỉ CocoChoi. Trong clip, em gái CocoChoi xuất hiện và tiết lộ rằng bà chính là mẹ của Choi Mina Sue, theo Koreaboo.

Người phụ nữ cho biết bà không sử dụng mạng xã hội và trước đó chưa từng xuất hiện công khai trên Internet. Tuy nhiên, sau khi con gái bà đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc và sau đó là Hoa hậu Trái đất 2022, bà bắt đầu được nhiều người nhận ra một cách bất ngờ.

Nhiều dân mạng cho rằng sự xuất hiện của mẹ Choi Mina Sue phần nào cho thấy gia cảnh của nàng hậu cũng không tầm thường. Dưới video, nhiều người để lại các bình luận mới như: "Dạo này cô ấy thế nào rồi?" hay "Choi Mina Sue thật xinh đẹp".

Choi chụp hình cùng mẹ (trái) và bộ trang sức đắt đỏ cô diện trong tập 1 show hẹn hò Địa ngục độc thân. Ảnh cắt từ clip.

Choi Mina Sue (26 tuổi) hiện là thí sinh trong show hẹn hò Địa ngục độc thân mùa 5. Cô lần đầu gây chú ý trong chương trình khi xuất hiện với chiếc váy vàng nổi bật. Nhiều người bất ngờ khi biết chiếc váy này đến từ một thương hiệu bình dân, có giá khoảng 50.000 won ( 34 USD ). Tuy nhiên, sự tương phản lại nằm ở phụ kiện cô sử dụng.

Cụ thể, chiếc vòng cổ Choi phối cùng váy được xác định là món trang sức cao cấp trị giá khoảng 20 triệu won ( 13.600 USD ). Sau đó, cô còn đeo các vòng tay kim cương được cho là có giá lần lượt khoảng 57 triệu won ( 38.700 USD ) và 61 triệu won ( 41.500 USD ). Theo ước tính trên mạng, tổng giá trị trang sức Choi sử dụng trong chương trình có thể lên tới gần 330 triệu won ( 224.000 USD ).

Sau khi video YouTube của CocoChoi được đào lại, nhiều khán giả càng bày tỏ sự tò mò về môi trường trưởng thành của Choi Mina Sue, đồng thời cho rằng phong thái điềm tĩnh, sang trọng của cô trên chương trình giờ đây càng trở nên dễ hiểu khi lối sống gia đình đã phần nào được hé lộ.

Choi là thí sinh nổi bật của Địa ngục độc thân mùa 5. Ảnh: @minadori222/Instagram.

Từ đầu mùa 5, Choi Mina Sue luôn là thí sinh thu hút nhiều luồng tranh cãi với màn thể hiện trong chương trình. Cô theo đuổi cùng lúc 4 thí sinh nam, thậm chí từng hỏi liệu có thể ra về với 2 người được không.

Nàng hậu còn bị chỉ trích vì tự nhận xét cô thú vị hơn các thành viên nữ khác hay có những hành động, lời nói được cho là "nói xấu" các thí sinh nữ khác trong chương trình. Trong khi một bộ phận khán giả tán dương sự thẳng thắn, sống đúng với cá tính của Choi, số khác lại cho rằng cô cố tình "tạo drama" hay tính toán.