Phân cảnh 'điệu đà' của nam thần show hẹn hò viral khắp MXH

  • Thứ năm, 5/2/2026 21:17 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Seung Il là một nhân vật nổi bật trong dàn thí sinh Địa ngục độc thân mùa 5. Trong tập mới phát sóng, anh gây chú ý bởi loạt biểu cảm, hành động "quá slay".

Dia nguc doc than anh 1

Trong tập 8 show Địa ngục độc thân mới phát sóng ngày 3/2, khoảnh khắc Seung Il soi gương qua chiếc ly khiến cộng đồng mạng được một phen bật cười. Đây là phân cảnh được ghi lại trong lúc Seung Il đang dùng bữa cùng Mina Sue - cô gái cùng anh đến đảo thiên đường trong tập này. Ảnh: Netflix.
Dia nguc doc than anh 2Dia nguc doc than anh 3Dia nguc doc than anh 4Dia nguc doc than anh 5

Bên cạnh đó, một số biểu cảm khi vuốt tóc, đeo kính hay dáng đi của anh chàng cũng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội những ngày qua. Nhiều người hài hước bình luận rằng anh chàng còn "slay" hơn cả Mina Sue. Ảnh: Netflix.

Dia nguc doc than anh 6

Trước đó, Seung Il cũng từng trở thành cái tên được nhắc đến nhiều bởi khoảnh khắc Min Gee (thí sinh nữ) kéo áo anh để "khẳng định chủ quyền", trước sự khiêu khích của Choi Mina Sue. Phân cảnh này diễn ra trong đêm đốt lửa trại ở tập 4. Ảnh: Netflix.
Dia nguc doc than anh 7

Song Seung Il (sinh năm 2001) là một gương mặt đáng chú ý trong show hẹn hò Địa ngục độc thân mùa 5. Anh được đánh giá là có khuôn mặt của một "bad boy", "cờ đỏ" chính hiệu. Ảnh: Netflix.
Dia nguc doc than anh 8Dia nguc doc than anh 9

Seung Il sở hữu vóc dáng vạm vỡ cùng chiều cao ấn tượng. Dù có vẻ ngoài chững chạc, anh lại là một trong những thành viên trẻ nhất chương trình. Cả hai thí sinh nữ từng cùng anh đến đảo thiên đường là Min Gee và Mina Sue đều bất ngờ khi biết anh sinh năm 2001, nhỏ tuổi hơn cả 2 cô nàng. Anh cũng từng chia sẻ rằng bản thân thích người lớn tuổi hơn. Ảnh: Netflix.

Dia nguc doc than anh 10

Trong phần giới thiệu bản thân, anh thẳng thắn chia sẻ: "Tôi ghét thua cuộc, và nếu thua thì cả đêm không ngủ được". Bên cạnh đó, anh cũng tiết lộ rằng bản thân không dễ rung động, nhưng một khi đã thích ai đó thì thường sẽ tiến tới mối quan hệ nghiêm túc. Ảnh: Netflix.

Dia nguc doc than anh 11

Ngoài đời, Seung Il là một marketer trong ngành thời trang, phụ trách quảng cáo và tư vấn thương hiệu. Ảnh: @thdtmddlf/Instagram.
Dia nguc doc than anh 12Dia nguc doc than anh 13

Anh có trang Instagram với hơn 600.000 người theo dõi và thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường tự nhiên, năng động. Ảnh: @thdtmddlf/Instagram.

Dia nguc doc than anh 14

Hiện tại, Song Seung Il vẫn là một nhân tố "hút view" của show. Nhiều khán giả tích cực "đẩy thuyền" cho cặp đôi chị em Min Gee - Seung Il "cập bến" ở tập cuối. Ảnh: Netflix.

