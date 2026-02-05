Phân cảnh 'điệu đà' của nam thần show hẹn hò viral khắp MXH

|
Trong tập 8 show Địa ngục độc thân mới phát sóng ngày 3/2, khoảnh khắc Seung Il soi gương qua chiếc ly khiến cộng đồng mạng được một phen bật cười. Đây là phân cảnh được ghi lại trong lúc Seung Il đang dùng bữa cùng Mina Sue - cô gái cùng anh đến đảo thiên đường trong tập này. Ảnh: Netflix.
Bên cạnh đó, một số biểu cảm khi vuốt tóc, đeo kính hay dáng đi của anh chàng cũng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội những ngày qua. Nhiều người hài hước bình luận rằng anh chàng còn "slay" hơn cả Mina Sue. Ảnh: Netflix.
Trước đó, Seung Il cũng từng trở thành cái tên được nhắc đến nhiều bởi khoảnh khắc Min Gee (thí sinh nữ) kéo áo anh để "khẳng định chủ quyền", trước sự khiêu khích của Choi Mina Sue. Phân cảnh này diễn ra trong đêm đốt lửa trại ở tập 4. Ảnh: Netflix.
Song Seung Il (sinh năm 2001) là một gương mặt đáng chú ý trong show hẹn hò Địa ngục độc thân mùa 5. Anh được đánh giá là có khuôn mặt của một "bad boy", "cờ đỏ" chính hiệu. Ảnh: Netflix.
Seung Il sở hữu vóc dáng vạm vỡ cùng chiều cao ấn tượng. Dù có vẻ ngoài chững chạc, anh lại là một trong những thành viên trẻ nhất chương trình. Cả hai thí sinh nữ từng cùng anh đến đảo thiên đường là Min Gee và Mina Sue đều bất ngờ khi biết anh sinh năm 2001, nhỏ tuổi hơn cả 2 cô nàng. Anh cũng từng chia sẻ rằng bản thân thích người lớn tuổi hơn. Ảnh: Netflix.
Trong phần giới thiệu bản thân, anh thẳng thắn chia sẻ: "Tôi ghét thua cuộc, và nếu thua thì cả đêm không ngủ được". Bên cạnh đó, anh cũng tiết lộ rằng bản thân không dễ rung động, nhưng một khi đã thích ai đó thì thường sẽ tiến tới mối quan hệ nghiêm túc. Ảnh: Netflix.
Ngoài đời, Seung Il là một marketer trong ngành thời trang, phụ trách quảng cáo và tư vấn thương hiệu. Ảnh: @thdtmddlf/Instagram.
Anh có trang Instagram với hơn 600.000 người theo dõi và thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường tự nhiên, năng động. Ảnh: @thdtmddlf/Instagram.
Hiện tại, Song Seung Il vẫn là một nhân tố "hút view" của show. Nhiều khán giả tích cực "đẩy thuyền" cho cặp đôi chị em Min Gee - Seung Il "cập bến" ở tập cuối. Ảnh: Netflix.
