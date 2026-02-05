Phân cảnh 'điệu đà' của nam thần show hẹn hò viral khắp MXH

Seung Il sở hữu vóc dáng vạm vỡ cùng chiều cao ấn tượng. Dù có vẻ ngoài chững chạc, anh lại là một trong những thành viên trẻ nhất chương trình. Cả hai thí sinh nữ từng cùng anh đến đảo thiên đường là Min Gee và Mina Sue đều bất ngờ khi biết anh sinh năm 2001, nhỏ tuổi hơn cả 2 cô nàng. Anh cũng từng chia sẻ rằng bản thân thích người lớn tuổi hơn. Ảnh: Netflix.