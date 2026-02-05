Tôi 'đánh liều' đi tiệc ghép đôi người lạ ở TP.HCM

Hơn 10 lần cài rồi xoá ứng dụng hẹn hò mà vẫn "không đi đến đâu", Elly Phan chi 800.000 đồng, đến buổi ghép đôi với người lạ tại TP.HCM, hy vọng tìm được đối tượng hẹn hò trước Tết.

Buổi tối cuối tuần, trong khi nhiều người chen chân ở các trung tâm thương mại để chọn quà Tết hay lướt nhanh những chuyến xe về quê sắp kín chỗ, một góc quán bar ở đường Lý Tự Trọng (phường Sài Gòn) lại đưa tới một bầu không khí khác hẳn.

Ánh đèn vàng được hạ thấp vừa đủ, tiếng nhạc không quá lớn. Ban tổ chức Never Strangers, đơn vị chủ quản bữa tiệc ghép đôi với người lạ lần đầu có mặt tại TP.HCM, cố tình xếp những chiếc bàn tròn gần nhau, khoảng cách vừa đủ để nghe rõ đối phương nhưng không chạm vào thế giới riêng của người khác.

Elly Phan (sinh năm 1994) được xếp ngồi ở bàn cạnh quầy bar. Trước mặt cô là một tấm thẻ cứng, in 24 câu hỏi và hoạt động, đủ để bắt đầu một cuộc trò chuyện. Elly đến sớm hơn giờ hẹn, chỉnh lại ghế, đặt điện thoại úp xuống mặt bàn rồi lặng lẽ quan sát căn phòng. Cô không tỏ ra vội vàng, cũng không cố tìm kiếm ánh nhìn nào cụ thể.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Elly Phan cho biết mình khá đắn đo với quyết định tham gia bữa tiệc này. Nữ quản lý nghệ sĩ hy vọng có thể tìm thấy tình yêu ngay trước thềm năm mới.

10 lần xóa app hẹn hò và một lần "liều"

Elly Phan là quản lý nghệ sĩ có lịch làm việc bận rộn. Cô cho biết tính chất nghề nghiệp không cho phép cô tìm người yêu cùng ngành. Giống nhiều người trẻ ở đô thị lớn, Elly tìm đến các ứng dụng hẹn hò như một cách tối ưu thời gian. Nhưng thực tế lại không giống kỳ vọng.

"Tôi không nhớ chính xác mình cài rồi xoá bao nhiêu lần, nhưng chắc phải hơn 10 lần. Lúc đầu còn hào hứng, về sau thì mỗi lần mở app là thấy mệt", Elly vừa nói, vừa lướt mắt vào phiếu bingo dùng để ghép cặp trên bàn.

Theo Elly, vấn đề không nằm ở việc thiếu người quẹt trúng. Ngược lại, cô có khá nhiều cuộc trò chuyện. Nhưng hầu hết đều dừng lại ở mức xã giao, hỏi han vài ngày rồi biến mất. Một số mối quan hệ kéo dài hơn, nhưng khi đề cập đến việc gặp mặt nghiêm túc, đối phương lại né tránh.

"Cảm giác như mọi người lên app để giết thời gian nhiều hơn là tìm một mối quan hệ thật. Mình cũng bắt đầu nghi ngờ chính bản thân, không biết là do mình hay do môi trường hẹn hò online vốn như vậy", cô nói.

Elly Phan (áo đen, ảnh 1) đến với bữa tiệc mong muốn tìm đối tượng hẹn hò trước Tết. Ảnh: Phương Lâm.

Áp lực không chỉ đến từ những cuộc trò chuyện dang dở. Càng gần Tết, Elly càng cảm nhận rõ những câu hỏi quen thuộc từ gia đình, người thân: "Có người yêu chưa?", "Bao giờ dẫn về?". Dù hiểu đó là sự quan tâm, với người đang độc thân, những câu hỏi ấy vô tình trở thành gánh nặng.

Do đó, cô quyết định chi khoảng 800.000 đồng đến bữa tiệc ghép đôi của Never Strangers.

Trước khi chuyển khoản đăng ký, Elly Phan đã mất gần một tuần chỉ để tìm thông tin về buổi tiệc. Cô gõ tên chương trình trên mạng, lướt qua Fanpage, đọc từng bình luận ít ỏi bên dưới các bài đăng.

Điều khiến Elly phân vân không phải là mức phí, mà là cảm giác thiếu chắc chắn. Fanpage không có quá nhiều lượt tương tác, phần bình luận thưa thớt, không giống những sự kiện được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội. Cuối cùng, nữ quản lý nghệ sĩ vẫn quyết định thoát khỏi vùng an toàn, chấp nhận rủi ro để thử một con đường khác sau quá nhiều lần thất vọng với app hẹn hò.

Người tham dự được miễn phí một ly nước tự chọn và được phát một tấm phiếu câu hỏi tại sự kiện. Ảnh: Phương Lâm.

Cách đó không xa, Gia Hào, chàng trai sinh năm 1995 vừa vào TP.HCM được nửa năm, dựa lưng vào ghế, tay xoay nhẹ ly nước. Trong vài phút đầu, anh gần như chỉ lắng nghe. Chỉ khi đối phương hỏi về lý do đến đây, Gia Hào mới nói nhiều hơn, giọng đều đều, không tô vẽ.

"Tôi đến đây cũng không mong gì, chỉ muốn gặp người thật, nói chuyện thật", anh nói nhỏ.

Một bàn khác, Phùng Ngọc Huyền (sinh năm 1995, quê Hà Nội) xuất hiện với phong thái điềm tĩnh. Huyền chủ động đặt câu hỏi, nhưng không đi sâu vào cảm xúc ngay lập tức. Cô hỏi về công việc, thói quen sinh hoạt, cách nhìn nhận về gia đình.

Muốn ghép đôi nhưng không kỳ vọng

Dù khác hoàn cảnh, Elly Phan, Gia Hào và Phùng Ngọc Huyền đều có chung một điểm là chấp nhận bỏ tiền để bước vào bữa tiệc ghép đôi này và không đặt nhiều kỳ vọng.

Sau quá nhiều lần thất vọng với các mối quan hệ bắt đầu từ ứng dụng hẹn hò, cả ba đều đã học cách tự hạ thấp mong đợi như một cơ chế tự vệ. Việc có mặt ở đây không còn là để tìm kiếm một mối tình lý tưởng, mà đơn giản là thử thêm một khả năng kết giao với người mới.

Đa phần người tham dự bữa tiệc đều cởi mở trò chuyện với người lạ nhưng rất ít người tỏ ra hào hứng thái quá. Không ai vội vàng hỏi thẳng những thứ như thu nhập, nhà cửa hay kế hoạch kết hôn. Thay vào đó là những câu hỏi nhẹ nhàng như vì sao lại quyết định đến đây, công việc hiện tại là gì, có áp lực không.

MC phổ biến luật ghép đôi cho người tham dự. Ảnh: Phương Lâm.

Nhiều cuộc trò chuyện dừng lại sau vài phút, khi cả hai đều nhận ra sự lệch pha và chấp nhận điều đó một cách nhẹ nhàng.

Ngọc Huyền cho biết bản thân không đặt kỳ vọng, cô chủ yếu "đi cho biết, nói chuyện cho vui, hợp thì tiếp, không thì coi như một trải nghiệm". Chính tâm thế không chờ đợi ấy khiến nữ nhân viên văn phòng không bị áp lực phải chứng minh điều gì, và cũng dễ chấp nhận khi một cuộc trò chuyện kết thúc mà không để lại nhiều dư âm.

Khi buổi tiệc dần về cuối, Elly Phan không vội trao đổi thêm số điện thoại, cũng không cố níu kéo một cuộc trò chuyện nào. Cô nhận ra điều quan trọng nhất của buổi tối hôm đó không nằm ở việc có ghép đôi thành công hay không, mà ở cảm giác mình đã đủ can đảm để bước ra khỏi vòng lặp quen thuộc.

"Ít nhất tôi biết mình đã thử một cách khác, thay vì cứ ngồi đó xoá app rồi tự hỏi vì sao mọi thứ không đi đến đâu", cô nói.