Bên trong bữa tiệc ghép đôi với người lạ hiếm thấy ở TP.HCM

|
Tối 31/1, trong ánh đèn mờ ảo và âm nhạc xập xình tại một quán bar trên đường Lý Tự Trọng (phường Sài Gòn), hơn 50 người tụ họp, chuẩn bị tham gia sự kiện tìm hiểu, ghép đôi với người lạ. Theo đơn vị tổ chức, đây không phải là hình thức hẹn hò tốc độ (speed dating) truyền trống, mà là một buổi gặp mặt xã hội (social mixer) mang đến cơ hội để gặp gỡ những người mới, bao gồm mục đích hẹn hò. Độ tuổi tham dự tối thiểu là 21.
|
Sự kiện lần đầu tiên được tổ chức ở TP.HCM. Trước đó, đơn vị có trụ sở ở Singapore này đã thực hiện sự kiện tương tự tại 6 địa điểm, bao gồm Singapore, Kuala Lumpur, Cebu (Malaysia), Manila (Philippines), Bangkok (Thái Lan) và Hong Kong (Trung Quốc).
Tại TP.HCM, người tham gia phải trả mức giá là 30 USD/người (khoảng 800.000 đồng). Những ai nhanh tay "săn" vé sớm (hạng early bird), được mua vé ưu đãi với số tiền là 26 USD/người (khoảng 670.000 đồng). Mức giá đã bao gồm một loại đồ uống tự chọn.
|
Bước vào quán bar, mỗi người tham gia phải quét mã QR và điền 34 câu hỏi về bản thân, xoay quanh tính cách, thói quen, quan điểm sống về chuyện hẹn hò, yêu đương và kỳ vọng khi tham gia sự kiện. Theo ban tổ chức, bộ câu hỏi này đóng vai trò làm dữ liệu đầu vào giúp hệ thống ghép cặp hạn chế sự ngẫu nhiên thường thấy ở các buổi gặp gỡ đông người.
Khi sự kiện chính thức bắt đầu, người tham dự được xếp ngồi theo bàn, mỗi bàn khoảng 5 người. Cuộc trò chuyện không diễn ra tự phát mà được dẫn dắt bằng các lá bài câu hỏi đặt sẵn trên bàn, giúp mọi người có điểm chung để mở lời, tránh tình trạng im lặng hoặc những màn giới thiệu gượng gạo. Trong không gian quán bar, việc có sẵn "kịch bản" được xem là cách giúp người lạ nhanh chóng bước qua rào cản ban đầu.
Sau phần làm quen theo bàn, ban tổ chức phát cho mỗi người một phiếu bingo với nhiều câu hỏi và thử thách nhỏ. Người tham dự cầm theo tờ giấy này, chủ động đi khắp không gian bar để tìm và bắt chuyện với những người khác trong bữa tiệc.
|
Mỗi ô trên phiếu tương ứng với một đặc điểm hoặc câu hỏi, chẳng hạn: "Chúng mình có thể trao đổi Instagram không?". Nếu đối phương đồng ý, người tham dự sẽ được dán một sticker hình trái tim vào ô tương ứng. Khi thu thập đủ 24 trái tim, tương ứng với 24 câu hỏi trên phiếu bingo, người chơi sẽ nhận được một phần quà nhỏ.
|
Trong quá trình đó, âm nhạc sẽ được điều chỉnh ở mức vừa phải, đủ để giữ nhịp điệu sôi động mà không gián đoạn những cuộc trò chuyện sâu hơn.
|
Tuy nhiên, sự chênh lệch tỷ lệ nam, nữ là một thử thách trong quá trình kết nối. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Angelo Wan, đồng sáng lập tổ chức Never Strangers, cho biết tình trạng nữ giới nhiều hơn nam giới là điều bình thường trong lần tổ chức đầu tiên tại một thành phố mới. Cách hai giới tiếp cận hẹn hò hiện đại góp phần chi phối tỷ lệ này.
|
"Đa phần nữ giới thường quan tâm nhiều hơn với xu hướng kết nối mới. Họ cởi mở và ưu tiên trò chuyện, cảm xúc và tương tác thực tế hơn là quyết định dựa trên hình ảnh. Việc được trò chuyện ngắn với nhiều người, quan sát thái độ, cách ứng xử ngay tại chỗ giúp họ nhanh chóng xác định mức độ phù hợp, thay vì đầu tư thời gian dài cho những cuộc trò chuyện online không đi đến đâu. Trong khi đó, một bộ phận nam giới vẫn quen với việc tiếp cận nhanh và chủ động qua ứng dụng, khiến họ ít sẵn sàng tham gia các sự kiện có cấu trúc và yêu cầu tương tác liên tục", Angelo Wan (người trong ảnh) cho hay.
|
Phần cuối của sự kiện là ba vòng ghép đôi (matching), được thực hiện dựa trên thuật toán của ban tổ chức, thông qua nền tảng liên kết với ứng dụng WhatsApp. Mỗi vòng, người tham dự sẽ được ghép với một người khác nhau, tạo thêm cơ hội trò chuyện sâu hơn với những người được cho là có mức độ tương thích cao hơn dựa trên dữ liệu ban đầu.
|
Sự kiện khép lại vào 22h. Có người rời đi với một vài liên lạc mới, có người không. Nhưng trong vài giờ ngắn ngủi, người tham gia được gặp gỡ và nói chuyện trực tiếp với người lạ. Vicky Giap (áo đỏ) cho biết đến với sự kiện, cô không đặt nặng việc phải tìm được đối tượng hẹn hò. Quan trọng là cơ hội được gặp gỡ người mới và cảm giác tò mò về sự kiện "social mixer" hiếm có tại TP.HCM.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.