Bên trong bữa tiệc ghép đôi với người lạ hiếm thấy ở TP.HCM

Sự kiện khép lại vào 22h. Có người rời đi với một vài liên lạc mới, có người không. Nhưng trong vài giờ ngắn ngủi, người tham gia được gặp gỡ và nói chuyện trực tiếp với người lạ. Vicky Giap (áo đỏ) cho biết đến với sự kiện, cô không đặt nặng việc phải tìm được đối tượng hẹn hò. Quan trọng là cơ hội được gặp gỡ người mới và cảm giác tò mò về sự kiện "social mixer" hiếm có tại TP.HCM.