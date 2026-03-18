Đình Bắc xây nhà báo hiếu bố mẹ

  • Thứ tư, 18/3/2026 09:31 (GMT+7)
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vừa khoe hình ảnh căn nhà 2 tầng đang xây để báo hiếu bố mẹ ở Nghệ An, sau những thành công đầu tiên trong sự nghiệp.

Hình ảnh căn nhà đang xây dở tại quê nhà Nghệ An do Đình Bắc đăng tải trên story Instagram tối 17/3 thu hút sự quan tâm. Cầu thủ sinh năm 2004 chia sẻ: "Báo hiếu bố mẹ". Công trình mới nằm cạnh căn nhà cũ của gia đình tại Hưng Nguyên, Nghệ An.

Trước đó, năm 2024, Đình Bắc cũng gây chú ý khi mua ôtô để bố di chuyển thuận lợi và an toàn.

dinh bac anh 1

Bài đăng gây chú ý của Đình Bắc. Ảnh: bac.nguyendinh.942/Instagram.

Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews vào cuối tháng 1, ông Nguyễn Đình Ấp, bố Đình Bắc, cho biết không chỉ tự lập, con trai còn biết lo nghĩ cho bố mẹ. Ngay cả khi chấn thương, anh cũng giấu nhẹm vì sợ đấng sinh thành không yên tâm.

Căn nhà đang xây dở kế bên ngôi nhà hiện tại được vợ chồng ông Ấp khởi công từ tháng 10/2025, có phần góp thêm từ Đình Bắc. Bố cầu thủ trẻ vui khi con nghĩ đến chăm lo cho gia đình.

Việc xây dựng nhà cho bố mẹ được xem là dấu mốc đáng chú ý trong cuộc sống cá nhân của anh, bên cạnh những tiến triển về chuyên môn.

Nguyễn Đình Bắc được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ giàu triển vọng của bóng đá Việt Nam hiện nay. Anh trưởng thành từ hệ thống các đội trẻ và sớm ghi dấu ấn trong màu áo đội tuyển, đặc biệt là tại SEA Games 33 và gần nhất là giải U23 châu Á. Lối chơi giàu tốc độ, kỹ thuật cùng sự tự tin khi thi đấu giúp Đình Bắc nhanh chóng trở thành cái tên được giới chuyên môn và người hâm mộ chú ý.

Trước khi chính thức gia nhập CLB Công an Hà Nội vào tháng 8/2024, Đình Bắc từng khoác áo U21 Quảng Nam và góp mặt tại Vòng chung kết U21 Quốc gia 2024.

Hà Vi

